Non porremo mai fine alla morte e alla distruzione del COVID-19 finché non faremo diventare reale l’equità del vaccino. In un mese di riunioni ad alto livello dal G7 all’Assemblea mondiale della sanità, abbiamo assistito a molta retorica dal nord del mondo e molta frustrazione e urgenza dal sud del mondo, ma ancora nessun cambiamento sostanziale su come ottenere il mondo vaccinato. I vaccini offrono un’incredibile opportunità alla scienza di superare il virus, ma ora stiamo vedendo il virus superare la nostra politica obsoleta.

Circa lo 0,8% di tutti i vaccini COVID distribuiti nel mondo è andato nei Paesi poveri. La maggior parte degli 1,65 miliardi di dosi di vaccini somministrati sono stati nei Paesi ricchi. Sappiamo che questo è un problema. La copertura globale del vaccino è indispensabile per prevenire la morte e le malattie da COVID-19 e per aiutare a fermare nuove varianti. Se non risolviamo questo squilibrio, la minaccia del COVID-19 non scomparirà mai.

Come sosteniamo in BMJ Global Health, possiamo affrontare questo squilibrio attraverso una richiesta di giustizia per i vaccini. Dobbiamo superare modelli di beneficenza obsoleti dei Paesi poveri che dipendono dai Paesi ricchi per i loro avanzi. Invece, dobbiamo sviluppare capacità di produzione e distribuzione in tutto il mondo per portare i vaccini dove sono necessari e velocemente.

Per iniziare, la comunità internazionale deve smettere di promuovere modelli di beneficenza di condivisione di vaccini avanzati e Covax. La condivisione degli avanzi è insostenibile e dipende dal capriccio dei singoli Paesi, spesso arriva troppo poco, troppo tardi. Gli impegni al G7 vanno tutti molto bene, ma sono già troppo tardi e mascherano il problema sostanziale del nazionalismo e dell’accaparramento dei vaccini.

Covax, l’iniziativa avviata per evitare il nazionalismo e l’accaparramento dei vaccini, era destinata al fallimento fin dall’inizio. È stato creato per garantire che ogni Paese del mondo abbia accesso a dosi per il 20% della sua popolazione nel 2021, indipendentemente dalla capacità di pagare.

Covax è stato lodato come un modello efficace che offre. Tuttavia, sta già incontrando tre problemi principali. Il primo è forse il più ovvio: le dosi per il 20% di una popolazione quest’anno non saranno mai sufficienti per costruire l’immunità al COVID-19 abbastanza rapidamente. Il secondo è l’approvvigionamento. L’India è il principale fornitore di vaccini per Covax. L’introduzione da parte dell’India di restrizioni all’esportazione di vaccini per aiutare ad affrontare la sua devastante epidemia sta limitando l’offerta a Covax. Il terzo è forse più prevedibile: una significativa carenza di fondi.

I modelli di beneficenza come Covax sono sempre sottofinanziate. Se sono sottofinanziati a breve termine, ci sono poche speranze per il loro finanziamento a medio e lungo termine. Lo abbiamo visto più e più volte con iniziative di finanziamento da Make Poverty History agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio relativi alla salute. Le istituzioni andranno sempre in mano agli stati che non pagheranno mai completamente.

Covax è diventato un gatto morto politico nella salute globale. Per ogni accusa sull’accumulo di vaccini o sulla mancanza di supporto per la condivisione della proprietà intellettuale, gli stati usano Covax come prova del loro impegno a vaccinare il mondo. Covax è usato come esempio di buone intenzioni, e allo stesso tempo come scusa per bloccare il trasferimento di tecnologia e l’approvazione delle deroghe alla proprietà intellettuale nell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

I paesi a basso e medio reddito sono a questo punto. Questo è il motivo per cui stanno spingendo per la rinuncia e sospettosi degli sforzi verso un nuovo trattato internazionale di preparazione alla pandemia. Tali stati accettano la carità di Covax come l’unica offerta sul tavolo, ma sanno che la via d’uscita dalla loro situazione sarebbe quella di produrre da soli i vaccini.

Gli Stati devono essere autorizzati a produrre i propri vaccini e attingere dalla precedente conoscenza di campagne di vaccinazione comunitarie efficaci e di mobilitazione per stimolarne l’adozione. Il ruolo della comunità internazionale deve essere quello di facilitare il trasferimento di tecnologia, la capacità di produzione di vaccini nel paese e lo sviluppo di campagne di immunizzazione nel paese. Tutto il resto è solo una distrazione.

Una deroga alla proprietà intellettuale per i vaccini è all’interno delle regole dell’OMC nell’ambito dell’emendamento sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (Trips) che è stato introdotto al culmine della crisi dell’HIV/AIDS. I paesi potrebbero rilasciare licenze obbligatorie e produrre i propri vaccini COVID-19. È nelle regole. I paesi comprensibilmente non lo fanno perché temono la punizione nel sistema commerciale globale.

I difensori della proprietà intellettuale suggeriscono che i paesi a basso e medio reddito non hanno la capacità di sviluppare vaccini. Questo sa di discriminazione rispetto a ciò che è considerato possibile nei paesi poveri.

I Paesi a basso e medio reddito possono produrre vaccini attraverso il trasferimento di tecnologia e investimenti da paesi ad alto reddito e lavorando con esperti di fornitura di vaccini, come Covax, per negoziare catene di approvvigionamento complesse. Complesso, sì. Impossibile, no.

Le aziende farmaceutiche possono essere compensate con fondi pubblici aggiuntivi. Il loro investimento non deve essere di tasca propria. Dato che i finanziamenti statali sono stati fondamentali per stimolare la ricerca e lo sviluppo di vaccini COVID-19, i finanziamenti statali possono essere utilizzati anche per incentivare il trasferimento tecnologico. Come ha affermato il capo del FMI, Kristalina Georgieva: “La politica dei vaccini è una politica economica” e quindi gli investimenti nei vaccini sono buoni investimenti per gli stati, data la minaccia di COVID-19 per l’economia globale.

Un anno fa, nessuno pensava che sarebbe stato possibile avere vaccini sicuri e consegnati per COVID-19. La finanza pubblica, l’innovazione privata e l’impegno scientifico si sono combinati per mostrare cosa potrebbe essere possibile. Smettiamo di parlare di beneficenza e iniziamo a capire cosa metterà fine a questa pandemia.