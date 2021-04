Siamo in piena pandemia, terza o forse quarta ondata, e il governo è alle prese con il famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I dati sono questi:

Totale investimenti: 221,5 miliardi di euro

di cui:

Fondi UE del Recovery: 191,5 miliardi di euro e Fondo europeo complementare nazionale: 30 miliardi di euro

Così ripartiti:

Rivoluzione verde e transizione ecologica: 57 miliardi di euro (30%)

Digitalizzazione: 42,5 miliardi di euro (22%)

Istruzione e ricerca: 31,9 miliardi di euro (17%)

Infrastrutture 25,3 miliardi di euro (13%)

Inclusione e coesione: 19,1 miliardi di euro (10%)

Salute: 15, 6 miliardi di euro (8%)

Al primo posto, con il 30% delle risorse, c’è l’Ambiente mentre la Salute è all’ultimo posto con l’8% delle risorse.

Ma come è possibile che con l’emergenza planetaria Covid-19 la Salute sia all’ultimo posto? E soprattutto perché nessuno ne parla? Con che criteri si è decisa questa ripartizione?

Visti i problemi atavici dei nostri ospedali, decimati dai tagli degli anni scorsi, dalla carenza storica di posti in terapia intensiva, dell’assoluto bisogno di personale medico con una pandemia che non sembra passeggera, ma probabilmente diverrà endemica, come è possibile stanziare la cifra più bassa proprio al settore chiave della lotta contro il virus?

Con tutto il rispetto, come si può pensare –ad esempio- che l’’inclusione e coesione’ sia più importante della Salute?

Una sfilza di domande su un argomento incredibilmente poco dibattuto e su cui non è stata date alcuna risposta.

Ieri sono stati presentati i dati a ‘Porta a Porta’, ma Bruno Vespa non ha fatto alcun accenno all’anomalia mentre la Ministra Gelmini si è affrettata a dire che alla sanitò andrà anche qualche euro della digitalizzazione con la telemedicina. Briciole di un vero tesoro.

La logica e la razionalità vorrebbero invece che la Sanità fosse al primo posto di questa classifica. Qualcuno ci può dare una risposta?