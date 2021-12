È controverso se i virus siano vivi, ma, come tutti gli esseri viventi, si evolvono. Questo fatto è diventato abbondantemente chiaro durante la pandemia, poiché ogni pochi mesi sono emerse nuove varianti di preoccupazione.

Alcune di queste varianti si sono diffuse meglio da persona a persona, diventando infine dominanti in quanto superano le versioni più lente di SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19. Questa migliore capacità di diffusione è stata attribuita a mutazioni nella proteina spike – le proiezioni a forma di fungo sulla superficie del virus – che gli consentono di legarsi più fortemente ai recettori ACE2. Gli ACE2 sono recettori sulla superficie delle nostre cellule, come quelli che rivestono le nostre vie aeree, a cui il virus si attacca per entrare e iniziare a replicarsi.

Queste mutazioni hanno permesso alla variante alfa, e quindi alla variante delta, di diventare globalmente dominante. E gli scienziati si aspettano che accada la stessa cosa con l’omicron.

Il virus non può, tuttavia, migliorare indefinitamente. Le leggi della biochimica indicano che il virus alla fine svilupperà una proteina spike che si legherà ad ACE2 il più fortemente possibile. A quel punto, la capacità di SARS-CoV-2 di diffondersi tra le persone non sarà limitata dalla capacità del virus di attaccarsi all’esterno delle cellule. Altri fattori limiteranno la diffusione del virus, come la velocità con cui il genoma può replicarsi, la velocità con cui il virus può entrare nella cellula tramite la proteina TMPRSS2 e la quantità di virus che un essere umano infetto può diffondere. In linea di principio, tutti questi fattori alla fine dovrebbero evolvere verso le massime prestazioni.

L’omicron ha raggiunto questo picco? Non c’è una buona ragione per presumere che lo abbia fatto. I cosiddetti studi di ‘guadagno di funzione’, che esaminano quali mutazioni SARS-CoV-2 ha bisogno per diffondersi in modo più efficiente, hanno identificato molte mutazioni che migliorano la capacità della proteina spike di legarsi alle cellule umane che l’omicron non ha . Oltre a ciò, si potrebbero apportare miglioramenti ad altri aspetti del ciclo di vita del virus, come la replicazione del genoma, come ho detto sopra.

Ma supponiamo per un secondo che l’omicron sia la variante con la massima capacità di diffusione. Forse omicron non migliorerà perché ciò è limitato dalla probabilità genetica. Allo stesso modo in cui le zebre non hanno evoluto gli occhi nella parte posteriore della testa per evitare i predatori, è plausibile che SARS-CoV-2 non possa rilevare le mutazioni necessarie per raggiungere un massimo teorico poiché tali mutazioni devono verificarsi tutte a una volta, ed è troppo improbabile che emerga. Anche in uno scenario in cui l’omicron è la migliore variante per la diffusione tra gli esseri umani, emergeranno nuove varianti per gestire il sistema immunitario umano.

Dopo l’infezione con qualsiasi virus, il sistema immunitario si adatta producendo anticorpi che si attaccano al virus per neutralizzarlo e cellule T killer che distruggono le cellule infette. Gli anticorpi sono frammenti di proteine ​​che si attaccano alla forma molecolare specifica del virus e anche le cellule T killer riconoscono le cellule infette attraverso la forma molecolare. SARS-CoV-2 può quindi eludere il sistema immunitario mutando a sufficienza in modo che la sua forma molecolare cambi oltre il riconoscimento del sistema immunitario.

Questo è il motivo per cui l’omicron è così apparentemente efficace nell’infettare persone con precedente immunità, sia da vaccini che da infezioni con altre varianti: le mutazioni che consentono allo spike di legarsi più fortemente all’ACE2 riducono anche la capacità degli anticorpi di legarsi al virus e neutralizzarlo . I dati di Pfizer suggeriscono che le cellule T dovrebbero rispondere in modo simile all’omicron rispetto alle varianti precedenti, il che si allinea con l’osservazione che l’omicron ha un tasso di mortalità più basso in Sud Africa, dove la maggior parte delle persone ha l’immunità.

È importante sottolineare che per l’umanità, l’esposizione passata sembra ancora proteggere da malattie gravi e morte, lasciandoci con un “compromesso” in cui il virus può replicarsi e reinfettare, ma non ci ammaliamo così gravemente come la prima volta.

Probabile futuro

Qui sta il futuro più probabile per questo virus. Anche se si comporta come un giocatore professionista e alla fine massimizza tutte le sue statistiche, non c’è motivo di pensare che non sarà controllato e eliminato dal sistema immunitario. Le mutazioni che migliorano la sua capacità di diffusione non aumentano di molto i decessi. Questo virus al massimo sarebbe quindi semplicemente mutato in modo casuale, cambiando abbastanza nel tempo da diventare irriconoscibile per le difese adattate del sistema immunitario, consentendo ondate di reinfezione.

Potremmo avere la stagione del COVID ogni inverno nello stesso modo in cui abbiamo la stagione dell’influenza. I virus dell’influenza possono anche avere un modello simile di mutazione nel tempo, noto come “deriva antigenica“, che porta a reinfezione. I nuovi virus influenzali di ogni anno non sono necessariamente migliori di quelli dell’anno scorso, ma solo sufficientemente diversi. Forse la migliore prova di questa eventualità per SARS-CoV-2 è che il 229E, un coronavirus che causa il comune raffreddore, lo fa già.

Omicron non sarà quindi l’ultima variante, ma potrebbe essere l’ultima variante preoccupante. Se siamo fortunati e il corso di questa pandemia è difficile da prevedere, SARS-CoV-2 diventerà probabilmente un virus endemico che muta lentamente nel tempo.

La malattia potrebbe essere molto probabilmente lieve poiché una certa esposizione passata crea un’immunità che riduce la probabilità di ricovero e morte. La maggior parte delle persone viene infettata la prima volta da bambino, che potrebbe verificarsi prima o dopo un vaccino, e le successive reinfezione si noteranno a malapena. Solo un piccolo gruppo di scienziati traccerà i cambiamenti genetici di SARS-CoV-2 nel tempo e le varianti preoccupanti diventeranno un ricordo del passato, almeno fino a quando il prossimo virus non supererà la barriera delle specie.