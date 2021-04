Alla fine del 2020, c’era una forte speranza che alti livelli di vaccinazione avrebbero visto l’umanità finalmente prendere il sopravvento su SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19. Le varianti hanno cambiato il gioco. Dobbiamo riconoscerlo e agire di conseguenza. A sostenerlo sono gli studiosi della ‘Lancet COVID-19 Commission‘.

Gli studiosi hanno lanciato un appello congiunto attraverso i media, tra i quali ‘The Conversation‘.

«In uno scenario ideale, il virus sarebbe quindi contenuto a livelli molto bassi senza ulteriori interruzioni di attività o un numero significativo di morti. Ma da allora, nuove ‘varianti‘ (o meglio ‘variants of concern’)sono emerse e si sono diffuse in tutto il mondo, mettendo a rischio di deragliamento gli attuali sforzi di controllo della pandemia, compresa la vaccinazione.

In parole povere, il gioco è cambiato e un lancio globale di successo degli attuali vaccini di per sé non è più una garanzia di vittoria.

Nessuno è veramente al sicuro da COVID-19 finché tutti non sono al sicuro. Siamo in una corsa contro il tempo per ottenere velocità di trasmissione globali sufficientemente basse da prevenire l’emergere e la diffusione di nuove varianti. Il pericolo è che sorgano varianti che possono superare l’immunità conferita da vaccinazioni o infezione pregressa.

Inoltre, molti Paesi non hanno la capacità di monitorare le varianti emergenti tramite la sorveglianza genomica. Ciò significa che la situazione potrebbe essere ancora più grave di quanto sembri.

Come membri della ‘Lancet COVID-19 Commission’ (Commissione task force sulla salute pubblica), noi chiediamo un intervento urgente in risposta alle nuove varianti.

Queste nuove varianti significano che non possiamo fare affidamento sui soli vaccini per fornire protezione, ma dobbiamo mantenere forti misure di salute pubblica per ridurre il rischio da queste varianti. Allo stesso tempo, dobbiamo accelerare il programma vaccinale in tutti i Paesi in modo equo.

Insieme, queste strategie forniranno la ‘massima soppressione’ del virus.

Cosa sono le ‘variants of concern’? Mutazioni genetiche di virus come SARS-CoV-2 emergono frequentemente, ma alcune varianti sono etichettate come ‘ variants of concern ‘, perché possono reinfettare persone che hanno avuto una precedente infezione o vaccinazione , o sono più trasmissibili o possono portare a malattie più gravi.

Ci sono attualmente almeno tre varianti SARS-CoV-2 documentate che destano preoccupazione:

B . 1.351 , segnalato per la prima volta in Sud Africa nel dicembre 2020

B.1.1.7 , segnalato per la prima volta nel Regno Unito nel dicembre 2020

P.1, identificato per la prima volta in Giappone tra i viaggiatori provenienti dal Brasile nel gennaio 2021.

Mutazioni simili stanno emergendo in diversi Paesi contemporaneamente, il che significa che nemmeno i controlli alle frontiere e gli alti tassi di vaccinazione possono necessariamente proteggere i paesi dalle varianti coltivate in casa, comprese le varianti concern, dove c’è una sostanziale trasmissione comunitaria.

Se ci sono alti livelli di trasmissione, e quindi un’ampia replicazione di SARS-CoV-2, ovunque nel mondo, sorgeranno inevitabilmente più varianti concern e le varianti più infettive domineranno. Con la mobilità internazionale, queste varianti si diffonderanno.

Il Brasile ha vaccinato milioni di persone, ma è anche il luogo di nascita di una delle principali varianti attuali concern.

L’esperienza del Sud Africa suggerisce che l’infezione passata con SARS-CoV-2 offre solo una protezione parziale contro la variante B.1.351 ed è circa il 50% più trasmissibile rispetto alle varianti preesistenti. La variante B.1.351 è già stata rilevata in almeno 48 Paesi a partire da marzo 2021.

L’impatto delle nuove varianti sull’efficacia dei vaccini non è ancora chiaro. Recenti ‘prove del mondo reale‘ dal Regno Unito suggeriscono che entrambi i vaccini Pfizer e AstraZeneca forniscono una protezione significativa contro malattie gravi ericoveri dalla variante B.1.1.7.

D’altra parte, la variante B.1.351 sembra ridurre l’efficacia del vaccino AstraZeneca contro malattie da lievi a moderate. Non abbiamo ancora prove chiare sul fatto che riduca l’efficacia anche contro malattie gravi.

Per questi motivi, ridurre la trasmissione di comunità è vitale. Nessuna singola azione è sufficiente per prevenire la diffusione del virus; dobbiamo mantenere forti misure di salute pubblica in tandem con i programmi di vaccinazione in ogni Paese.

Perché abbiamo bisogno della massima repressione? Ogni volta che il virus si replica, è possibile che si verifichi una mutazione. E come stiamo già vedendo in tutto il mondo, alcune delle varianti risultanti rischiano di erodere l’efficacia dei vaccini.

Ecco perché abbiamo chiesto una strategia globale di ‘massima repressione‘.

I leader della sanità pubblica dovrebbero concentrarsi sugli sforzi che sopprimono al massimo i tassi di infezione virale, aiutando così a prevenire l’emergere di mutazioni che possono diventare nuove varianti di preoccupazione.

L’implementazione tempestiva dei vaccini da sola non sarà sufficiente per raggiungere questo obiettivo. Saranno vitali anche misure di salute pubblica continue, come maschere per il viso e distanze fisiche. La ventilazione degli spazi interni è importante, alcuni dei quali sono sotto il controllo delle persone, altre richiederanno adeguamenti agli edifici.

Anche l’equità globale nell’accesso ai vaccini è vitale. I Paesi ad alto reddito dovrebbero supportare meccanismi multilaterali come la struttura COVAX, donare i vaccini in eccesso ai Paesi a basso e medio reddito e sostenere una maggiore produzione di vaccini.

Tuttavia, per prevenire l’emergere di varianti virali preoccupanti, potrebbe essere necessario dare la priorità ai Paesi o alle regioni con la più alta prevalenza di malattie e livelli di trasmissione, dove il rischio che tali varianti emergano è maggiore.

Coloro che hanno il controllo delle risorse, dei servizi e dei sistemi sanitari dovrebbero garantire che il supporto sia disponibile per gli operatori sanitari per gestire l’aumento dei ricoveri per periodi più brevi durante i picchi senza ridurre l’assistenza ai pazienti non COVID-19.

I sistemi sanitari devono essere preparati meglio contro future varianti. Gli sforzi di repressione dovrebbero essere accompagnati da:

programmi di sorveglianza genomica per identificare e caratterizzare rapidamente varianti emergenti nel maggior numero possibile di Paesi in tutto il mondo

programmi rapidi su larga scala di vaccini di ‘ seconda generazione ‘ e maggiore capacità di produzione che possono supportare l’equità nella distribuzione dei vaccini

studi sull’efficacia del vaccino su varianti esistenti e nuove concern

adattare le misure di salute pubblica (come il doppio mascheramento ) e reimpegnare le disposizioni del sistema sanitario (come garantire l’equipaggiamento di protezione personale per il personale sanitario)

interventi comportamentali , ambientali , sociali e di sistema , come l’abilitazione della ventilazione, il distanziamento tra le persone e un sistema efficace di ricerca, verifica, traccia, isolamento e supporto.

Le varianti concern del COVID-19 hanno cambiato il gioco. Dobbiamo riconoscerlo e agire di conseguenza se, come società globale, vogliamo evitare ondate future di infezioni, ancora più blocchi e restrizioni e malattie e morti evitabili.