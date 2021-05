In Romania è in corso un dibattito acceso contro le ‘discriminazioni’ che potrebbero subire le persone che non si vogliono vaccinare e cioè i famosi no-vax.

La notizia è diffusa nei gruppi e nei siti cospirazionisti, in genere di estrema destra, in una forma che sembra una fake news bella e buona, ma, purtroppo, ha un fondamento di verità.

Infatti, in Romania è effettivamente in corso un dibattito politico sulla questione e peraltro è alimentato da una sconsiderata risoluzione del Consiglio d’Europa del 21 gennaio 2021.

Tale risoluzione proposta da Jennifer De Temmerman auspica, tra l’altro, che i certificati vaccinali non siano utilizzabili come passaporto.

Intanto occorre chiarire bene una cosa.

Il Consiglio d’Europa non fa parte dell’Unione europea ed è solo una organizzazione internazionale riconosciuta dagli Stati membri, tra cui anche l’Italia che spesso viene confusa con organismi Ue.

Naturalmente, con l’accelerazione europea della campagna vaccinale, tale risoluzione sarà destinata sempre più ad essere marginale, visto che si va, fortunatamente, proprio in direzione opposta e cioè all’istituzione di un passaporto vaccinale Ue.

La risoluzione era passata in sordina, ma ora è stata tirata fuori dai no-vax di tutta Europa che vogliono avere gli stessi diritti dei vaccinati magari facendo credere che si tratta di un atto ufficiale della Ue.

Tutti gli organismi scientifici seri si sono schierati per il passaporto vaccinale. I vaccini, come noto, sono l’unica arma che ha l’umanità contro il dilagare della pandemia e non è accettabile che per colpa di un gruppo minoritario di persone, spesso senza alcuna formazione scientifica, tutti debbano rischiare.

Anzi, sarebbe giusto imporre l’obbligo vaccinale a tutti, come si faceva in passato in Italia, unico modo per eradicare o molto mitigare le malattie infettive.

I governi devono avere il coraggio di sfidare queste minoranze spesso violente e intolleranti che mettono a repentaglio la salute pubblica e la stessa ripresa economica.

Se non vivessimo in un ‘mondo alla rovescia’ basato su una visione sempre più scioccamente anarcoide della libertà, neppure si presenterebbe il problema, ma purtroppo questi gruppi si sono propagati sul web autoalimentadosi di fandonie uno con l’altro. Le ultime?

Che i vaccinati essendo positivi (ovviamente per definizione) potrebbero contagiare i no-vax grazie al fatto che le radiazioni delle antenne 5G attiverebbero un misterioso componente del vaccino. Naturalmente tutto sotto l’egida del Nuovo Ordine Mondiale composto da una cupola di iniziati che manovrano le sorti del pianeta da millenni.