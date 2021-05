I virus cambiano continuamente. Questo perché a volte si verificano errori quando copiano il loro materiale genetico. Alcuni errori non hanno alcun effetto. Alcuni potrebbero rendere il virus meno vitale. Alcuni lo rendono più benigno, il che significa che può sopravvivere ma non causa malattie. Gli errori da tenere d’occhio sono quelli che potrebbero rendere il virus più contagioso, o meglio in grado di evitare il sistema immunitario che sta cercando di contrastarli, guidato da un’infezione naturale o stimolato da un vaccino.

SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, non è diverso. Ogni volta che si divide, cambia, il che potrebbe dare origine a un virus più maligno. Questo può accadere ovunque e in qualsiasi momento. Quindi è importante tenere traccia delle varianti e vedere se si stanno diffondendo più facilmente da persona a persona, causando malattie più lievi o più gravi, che potrebbero evitare il rilevamento con i test attuali o potrebbero rispondere meno bene ai trattamenti attuali. Forse la più grande preoccupazione sono le infezioni rivoluzionarie, in cui una persona completamente vaccinata riceve ancora COVID.

Una volta individuata, una variante viene classificata come variante di interesse, variante di preoccupazione o variante di grave preoccupazione. Per fortuna, dobbiamo ancora vedere una variante di grande preoccupazione, che sono varianti contro le quali le attuali misure mediche stanno fallendo. Ma abbiamo almeno quattro varianti di preoccupazione.

Tale designazione significa che vi sono prove di una maggiore trasmissibilità, una malattia più grave, una significativa riduzione della neutralizzazione degli anticorpi o una ridotta efficacia dei vaccini o dei trattamenti. Questi sono B117 (identificato per la prima volta nel Regno Unito), B1351 (identificato per la prima volta in Sudafrica), P1 (identificato per la prima volta in Brasile) e B16172 (identificato per la prima volta in India).

Ci sono prove che tutti questi hanno aumentato la trasmissibilità e c’è una buona comprensione molecolare del perché.

Una maggiore trasmissibilità può essere osservata epidemiologicamente (nella popolazione), ma è anche importante confermare in un laboratorio perché quella particolare variante di preoccupazione può trasmettere più prontamente. La proteina spike, che è la parte del virus che si attacca a un recettore sulle cellule umane chiamato ACE2, è cambiata in ciascuna di queste varianti preoccupanti ed è stato dimostrato che il cambiamento in alcune di esse aumenta la capacità del virus di legarsi a ACE2.

Alcuni studi di laboratorio hanno dimostrato che gli anticorpi prodotti per mirare alla proteina spike originale sono meno in grado di neutralizzare la proteina spike nelle varianti che destano preoccupazione. Ma, cosa più importante, i cosiddetti dati del mondo reale (che, in questo caso, significa valutare una situazione in cui è stato utilizzato un vaccino contro il vecchio SARS-CoV-2, ma una variante di preoccupazione è il principale virus in circolazione) hanno indicato che ciò non ha un grande effetto sull’efficacia del vaccino contro alcune delle varianti.

Uno studio molto promettente dal Qatar ha mostrato che il vaccino Pfizer / BioNTech era efficace al 90% contro B117 e al 75% contro B1351. Il vaccino AstraZeneca ha mostrato un’efficacia del 75% contro B117.

Public Health England ha riferito che entrambi i vaccini Pfizer / BioNTech e AstraZeneca sono altamente efficaci contro B16172. Pfizer / BioNTech ha raggiunto un’efficacia dell’88%, mentre AstraZeneca ha raggiunto un livello del 60%. Questa minore efficacia per AstraZeneca potrebbe essere dovuta al fatto che il lancio del secondo studio di AstraZeneca è stato successivo a Pfizer / BioNTech. Questo studio è importante perché sembra che la variante B16172 possa diventare la variante dominante a livello globale, sostituendo B117.

Queste analisi riguardano tutte il rischio di infezione. La domanda più importante, tuttavia, quando si tratta della possibilità di varianti che si scontrano con un vaccino non è se qualcuno viene infettato, ma se l’infezione progredisce fino a una malattia grave o alla morte.

Il compito di un vaccino è fermare una malattia grave – e finora è una prospettiva ragionevole che i principali vaccini in uso siano in grado di farlo contro le varianti che destano preoccupazione. Ciò è probabilmente in parte dovuto alla forte risposta anticorpale suscitata da ciascun vaccino. Anche se la qualità degli anticorpi potrebbe essere inferiore, gli anticorpi possono compensarla con la quantità. Pensiamo agli anticorpi come Blu-Tack. Possono aderire alla proteina spike e, sebbene possano diventare meno appiccicosi, più ce ne sono, più si attaccheranno.

E anche se il potere degli anticorpi dovesse diminuire, il sistema immunitario ha un altro asso nella manica: i linfociti T. Le cellule T riconosceranno molte parti del virus (queste sono chiamate epitopi). Una recente analisi ha concluso che ci sono circa 1.400 di questi obiettivi su SARS-CoV-2. Riconoscendo una parte del virus, i linfociti T possono fare due cose: possono aiutare i linfociti B a produrre molti anticorpi, oppure possono uccidere la cellula infetta. La risposta dei linfociti T killer potrebbe manifestarsi dopo l’inizio dell’infezione. Le possibilità che i linfociti T falliscano contro le varianti sono basse. Tutto questo dovrebbe darci fiducia.

Gli scienziati stanno anche cercando di prevedere quanta risposta anticorpale è necessaria per garantire la protezione contro le varianti, per avere una buona idea del rischio di fallimento del vaccino. Forse la cosa più importante di tutte, sarà possibile vaccinare con colpi di richiamo con proteine ​​spike o mRNA da varianti preoccupanti, e ci sono persino mosse in corso per inventare un vaccino per proteggere da tutti i coronavirus. L’azienda farmaceutica Novavax sta anche testando un vaccino combinato antinfluenzale / COVID.

C’è sempre la possibilità che emergano altre varianti che destano preoccupazione. Potrebbero sorgere altri più maligni, anche se è difficile da prevedere, quindi è fondamentale che riceviamo vaccini nei paesi che ne hanno più bisogno, per prevenire la possibilità che si presentino varianti più pericolose. Quello che stiamo anche imparando è che è importante avere la seconda dose dei vaccini che li richiedono. Anche il vaccino monodose Johnson e Johnson potrebbe aver bisogno di un richiamo. Una terza dose di richiamo per gli altri vaccini potrebbe funzionare anche, in quanto ciò produrrà un’enorme risposta di anticorpi e cellule T.

È chiaro cosa bisogna fare quando si tratta di queste varianti: continuare a cercarle, garantire la vaccinazione universale e prepararsi per cicli di richiamo.

Traduzione dell’articolo ‘Coronavirus: so many variants, but vaccines are still effective’ da ‘The Conversation’