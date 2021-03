Ci voleva la prestigiosa rivista scientifica internazionale ‘Nature’ per sciogliere il vecchio Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e insediare il nuovo.

Infatti, qualche giorno fa, ‘Nature’ aveva portato un duro attacco, ben motivato, alla struttura e ai risultati del CTS italiano. L’accusa principale della rivista inglese era quella relativa al fatto che al suo interno non ci fossero virologi.

E poi criticava il funzionamento del CTS stesso, spesso farraginoso ed involuto, con molte voci a parlare contemporaneamente e spesso su posizioni opposte.

Il CTS dipende, come noto, dalla Protezione Civile che dipende direttamente da Palazzo Chigi e quindi uno dei primi atti del nuovo Premier Mario Draghi è stato proprio il rinnovamento di questa struttura.

Il precedente coordinatore, Agostino Miozzo, fiutata l’aria, si è ‘dimesso’ prima che lo mandassero via, ma non sarà certamente disoccupato perché ha trovato rapido usbergo presso il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, quello che nella prima uscita pubblica sbagliò i congiuntivi.

Il nuovo coordinatore sarà il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, e come portavoce (finalmente) unico avrà il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

I membri sono stati ridotti a 12 e dovrebbero comprendere anche fisici e si spera virologi. La nomina è stata fatta dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

