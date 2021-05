I vaccini possono essere ottimi per impedirti di ammalarti , ma allo stesso tempo non possono impedirti necessariamente di contrarre l’infezione o di diffondere il virus .

, . Le prove preliminari sembrano suggerire che i vaccini COVID-19 rendono meno probabile che qualcuno che è stato vaccinato trasmetta il coronavirus , ma la prova non è ancora sicura .

, . Le persone non vaccinate dovrebbero comunque essere diligenti nell’indossare la maschera, nel distanziarsi fisicamente e in altre precauzioni contro il coronavirus.

Quando il 13 maggio 2021 i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno modificato le proprie linee guida sull’uso delle maschere, molti americani sono rimasti un po’ confusi. Ora chiunque sia completamente vaccinato può partecipare ad attività al chiuso e all’aperto, grandi o piccole, senza indossare maschera o distanziamento fisico.

Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente Biden, ha affermato che la nuova linea guida è “basata sull’evoluzione della scienza” e “serve da incentivo” per i quasi due terzi degli americani che non sono ancora completamente vaccinati per andare avanti e ottenere l’immunizzazione.

Ma alcune persone non possono essere vaccinate a causa di condizioni sottostanti. Altri con un sistema immunitario indebolito, dal cancro o da trattamenti medici, potrebbero non essere completamente protetti dalle loro vaccinazioni. I bambini di età compresa tra 12 e 15 anni sono diventati idonei per il vaccino Pfizer-BioNTech solo il 10 maggio 2021. E nessun vaccino COVID-19 è ancora autorizzato per i quasi 50 milioni di bambini negli Stati Uniti di età inferiore ai 12 anni.

Quando le restrizioni vengono revocate e le persone iniziano a lasciare le loro maschere a casa, alcune persone si preoccupano: si può prendere il COVID-19 da qualcuno che è vaccinato?

I ricercatori avevano sperato di progettare vaccini COVID-19 sicuri che avrebbero impedito ad almeno la metà delle persone vaccinate di contrarre i sintomi del COVID-19.

Fortunatamente, i vaccini hanno ampiamente superato le aspettative. Ad esempio, in 6,5 milioni di residenti in Israele, di età pari o superiore a 16 anni, il vaccino Pfizer-BioNTech è risultato efficace al 95,3% dopo entrambi i colpi. Entro due mesi, tra i 4,7 milioni di persone completamente vaccinate, le infezioni rilevabili sono diminuite di 30 volte. Allo stesso modo in California e Texas, solo lo 0,05% degli operatori sanitari completamente vaccinati è risultato positivo per COVID-19.

Gli sviluppatori di vaccini spesso sperano che, oltre a prevenire le malattie, i loro vaccini raggiungano l ‘’immunità sterilizzante’, in cui la vaccinazione impedisce al virus di entrare nel corpo. Questa immunità sterilizzante significa che qualcuno che è stato vaccinato non prenderà il virus né lo trasmetterà ulteriormente. Affinché un vaccino sia efficace, tuttavia, non è necessario impedire al virus di infettare una persona immunizzata.

Il vaccino antipolio inattivato Salk, ad esempio, non ferma completamente la crescita del virus della poliomielite nell’intestino umano. Ma è estremamente efficace nel prevenire la malattia paralizzante perché innesca gli anticorpi che impediscono al virus di infettare il cervello e il midollo spinale. Buoni vaccini forniscono una formazione efficace e duratura per il sistema immunitario del corpo, quindi quando incontra effettivamente l’agente patogeno che causa la malattia, è pronto per dare una risposta ottimale.

Quando si tratta di COVID-19, gli immunologi stanno ancora cercando di capire quelli che chiamano i ‘correlati della protezione’, fattori che predicono quanto sia protetto qualcuno contro il coronavirus. I ricercatori ritengono che una quantità ottimale di ‘anticorpi neutralizzanti’, il tipo che non solo si lega al virus ma gli impedisce anche di infettarsi, sia sufficiente per respingere le infezioni ripetute. Gli scienziati stanno ancora valutando la durata dell’immunità che i vaccini COVID-19 stanno fornendo e dove sta funzionando nel corpo.

Gli immunologi si aspettano che i vaccini che proteggono dalle malattie virali riducano anche la trasmissione del virus dopo la vaccinazione. Ma in realtà è difficile capire con certezza se le persone vaccinate non stanno diffondendo il virus.

COVID-19 rappresenta una sfida particolare perché le persone con infezioni asintomatiche e pre-sintomatiche possono diffondere la malattia e il tracciamento e il test dei contatti insufficienti significano che quelli senza sintomi vengono rilevati raramente. Alcuni scienziati stimano che il numero di infezioni da COVID-19 asintomatiche nella popolazione complessiva potrebbe essere da 3 a 20 volte superiore al numero di casi confermati. La ricerca suggerisce che casi non documentati di COVID-19 in persone che erano asintomatiche o che hanno avuto una malattia molto lieve potrebbero essere responsabili fino all’86% di tutte le infezioni, anche se altri studi contraddicono le stime elevate.

In uno studio, il CDC ha testato settimanalmente per tre mesi il personale sanitario volontario e altri operatori in prima linea in otto sedi degli Stati Uniti per le infezioni da SARS-CoV-2, indipendentemente dai sintomi o dallo stato di vaccinazione. I ricercatori hanno scoperto che i partecipanti completamente immunizzati avevano 25 volte meno probabilità di risultare positivi per COVID-19 rispetto a quelli che non erano stati vaccinati. Risultati come questo implicano che se le persone vaccinate sono così ben protette dall’infezione, è improbabile che diffondano il virus. Ma senza la tracciabilità dei contatti per monitorare la trasmissione in una popolazione più ampia, è impossibile sapere se l’ipotesi è vera.

Quello che sappiamo per certo è che se qualcuno si ammala di COVID-19 dopo la vaccinazione, in quella che viene chiamata ‘infezione rivoluzionaria’, i sintomi saranno più lievi. Gli studi hanno scoperto che le persone che sono risultate positive al COVID-19 dopo aver ricevuto solo la loro prima dose di vaccino avevano livelli più bassi di virus nei loro corpi rispetto alle persone non vaccinate che sono risultate positive. I ricercatori ritengono che la diminuzione della carica virale indichi che le persone vaccinate che contraggono il virus saranno meno contagiose perché avranno molto meno virus che potrebbe essere diffuso ad altri.

Uno studio di preprint che non è stato ancora sottoposto a peer review suggerisce che il vaccino Moderna può produrre anticorpi anti-coronavirus nel fluido orale e nasale. Dal momento che è lì che la SARS-CoV-2 fa la sua entrata, gli anticorpi nella bocca e nel naso dovrebbero impedire al virus di entrare nel corpo, fornendo efficacemente ‘immunità sterilizzante’. Ciò significherebbe anche che le persone vaccinate probabilmente non diffonderebbero il virus attraverso le goccioline respiratorie.

Queste prove sono promettenti. Ma senza ulteriori studi, gli scienziati non possono ancora concludere che i vaccini COVID-19 proteggono davvero da tutte le trasmissioni. Gli studi che tentano di rispondere direttamente a questa domanda attraverso il tracciamento dei contatti sono solo all’inizio: i ricercatori seguiranno le infezioni da COVID-19 tra i volontari vaccinati e non vaccinati e i loro contatti stretti.

I vaccini aiutano a rallentare la diffusione di una malattia infettiva rompendo la catena dell’infezione. Coloro che sono infetti alla fine hanno sempre meno persone non protette a cui trasmettere il virus. È così che un vaccino aumenta l’immunità di gregge: le persone suscettibili e non ancora immunizzate sono circondate da un ‘gregge’ di persone che sono diventate immuni, grazie a vaccinazioni o infezioni precedenti. Ma gli studi suggeriscono che, per una combinazione di ragioni biologiche e sociali, è improbabile che la vaccinazione da sola raggiunga l’immunità di gregge contro COVID-19 e contenga completamente il coronavirus.

In effetti, la sola vaccinazione può richiedere molto tempo per debellare qualsiasi malattia. Anche le malattie che sono quasi ‘eliminate’ – come la varicella, il morbillo e la pertosse – possono riemergere con l’immunità calante e il calo dei tassi di vaccinazione.

Il recente focolaio di infezioni tra i New York Yankees vaccinati mostra che le persone vaccinate non solo possono ancora essere infettate, ma potrebbero anche trasmettere il coronavirus a contatti stretti. Gruppi altamente testati, come le squadre sportive professionistiche, sottolineano il fatto che le infezioni lievi e asintomatiche tra i vaccinati nella popolazione generale potrebbero effettivamente essere più frequenti di quanto riportato. Un focolaio simile nei lavoratori aeroportuali a Singapore mostra che, anche tra le varianti completamente vaccinate, nuove e più infettive possono diffondersi rapidamente.

Le linee guida rilassate del CDC sulle mascherine hanno lo scopo di rassicurare le persone vaccinate che sono al sicuro da malattie gravi. E loro sono. Ma il quadro è meno chiaro per i non vaccinati che interagiscono con loro. Fino a quando non si raggiunge un’immunità quasi di gregge contro il Covid-19 e si accumulano prove chiare che le persone vaccinate non diffondono il virus, io e molti epidemiologi riteniamo che sia meglio evitare situazioni in cui ci sono possibilità di essere infettati. La vaccinazione unita al proseguimento delle mascherine e dell’allontanamento sociale è ancora il modo più efficace per rimanere al sicuro.

Traduzione dell’articolo ‘Can people vaccinated against COVID-19 still spread the coronavirus?’ da ‘The Conversation’