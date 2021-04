L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rilasciato il suo rapporto sulle origini del coronavirus, un rapporto a cui ho contribuito come membro della recente missione a Wuhan, in Cina.

Il rapporto delinea le nostre scoperte ora ben pubblicizzate: SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, molto probabilmente è nato nei pipistrelli e poi si è diffuso agli esseri umani attraverso un animale intermedio non ancora identificato. Le prove che abbiamo finora indicano che il virus stava probabilmente circolando in Cina da metà a fine novembre 2019. Abbiamo considerato la fuga virale da un laboratorio estremamente improbabile.

Tuttavia, il rilascio del rapporto ha spinto i governi, compresi gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia, a condividere le loro preoccupazioni sul fatto che gli investigatori avessero accesso a tutti i dati. La dichiarazione congiunta ha anche chiesto una maggiore trasparenza nelle indagini sulle pandemie, ora e in futuro.

Il nostro rapporto ha anche raccomandato quali ricerche è necessario per un quadro più completo delle origini del coronavirus.

L’obiettivo principale di questa fase successiva delle indagini è quello di esaminare cosa è successo prima che le persone si rendessero conto che c’era un problema clinico a dicembre 2019, non solo in Cina ma in altri paesi con casi precoci, come Italia e Iran. Questo ci darebbe un quadro più completo del fatto che SARS-CoV-2 circolasse prima di dicembre 2019.

Ad esempio, se per ora ci concentriamo solo sulla Cina, sappiamo che c’erano malattie respiratorie simili all’influenza a Wuhan alla fine del 2019. In effetti, abbiamo esaminato i dati di oltre 76.000 casi per il rapporto dell’OMS, per vedere se questi potevano avere stato quello che ora chiamiamo COVID-19. Ma il lavoro è già in corso per rianalizzare quei dati utilizzando tecniche diverse, per vedere se abbiamo perso qualche caso precedente.

Sono in corso anche colloqui per vedere se le donazioni di sangue in Cina nel 2019 possono essere analizzate per vedere se contengono anticorpi contro SARS-CoV-2. Questo ci direbbe se le persone che hanno donato quei campioni erano state infettate dal virus. Questi tipi di indagini richiedono tempo.

Poi c’è quello che possiamo imparare dall’epidemiologia molecolare (la composizione genetica del virus e la sua diffusione). Ad esempio, se troviamo molte variazioni nella sequenza genetica dei primi campioni di SARS-CoV-2, questo ci dice che c’era già stata trasmissione da un po ‘di tempo. Questo perché il virus non muta a meno che non infetti e trasmetta. Possiamo usare la modellazione per dire cosa sarebbe potuto accadere fino a tre o più settimane prima.

Dobbiamo anche collegare questi dati epidemiologici molecolari ai dati clinici effettivi. Fino ad ora questi dati sono stati in gran parte separati, con i dati molecolari conservati nei laboratori di ricerca o universitari e i dati dei pazienti conservati altrove. Dobbiamo stabilire quei collegamenti per dirci quali infezioni erano correlate e quanto indietro nel tempo vanno.

Ci sono anche molti campioni biologici presenti nei laboratori di tutto il mondo che dobbiamo analizzare, e non solo a Wuhan. Quindi dobbiamo fare un po ‘di lavoro investigativo per individuarli e analizzarli per capire il modello della malattia e per aiutare a risolverne l’origine. Non esiste un database centrale di campioni e quali anticorpi o materiale genetico potrebbero contenere.

Ad esempio, ci sono donazioni di sangue positive alla SARS-CoV-2 negli Stati Uniti e in Francia, e casi in Italia, e ci sono test delle acque reflue in Spagna. Questi sono luoghi con focolai precoci di malattie respiratorie che possono aiutarci a scoprire se SARS-CoV-2 circolava prima di quanto pensassimo.

Abbiamo anche bisogno di ulteriori studi sul ruolo dei prodotti alimentari congelati nella trasmissione del virus. Anche se abbiamo considerato la “catena del freddo” un possibile percorso di trasmissione, non sappiamo ancora quanto grande fosse questo fattore, se non del tutto.

Infine, è in corso il campionamento degli animali e dell’ambiente alla ricerca di segni di SARS-CoV-2 o virus correlati. Possiamo trovare il virus genitore (quello che alla fine è mutato in SARS-CoV-2) in un pipistrello in una grotta da qualche parte? Dove guardiamo? Ai pipistrelli nel sud-est asiatico, nell’Asia centrale, in Europa? Dobbiamo esaminare la portata di questi pipistrelli e dove vivono. Questi tipi di indagini possono richiedere anni.

Possiamo trovare il virus in un animale intermedio e, in caso affermativo, che tipo di animale e dove? Ancora una volta, questi sono studi difficili da impostare.

La chiave qui è continuare a cercare di lavorare insieme ed evitare l’eccessiva politicizzazione dell’intera faccenda.

Piuttosto che incolpare i governi, dobbiamo promuovere la cooperazione e la fiducia tra gli investigatori, tra e all’interno dei Paesi. Questo non solo ci aiuta durante questa pandemia; è la chiave per gestire le future pandemie. Più siamo cooperativi, più è probabile che otteniamo i migliori risultati. Dobbiamo assicurarci che la politica non lo rovini.