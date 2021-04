Il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha cancellato il suo viaggio in India, aggiungendo il Paese alla ‘lista rossa’ delle destinazioni riservate del Regno Unito. I casi di COVID-19 in India sono in forte aumento e una variante specifica del virus – B1617 – sta diventando sempre più comune lì.

B1617 è stata trovata anche al di fuori dell’India, incluso nel Regno Unito. I casi in Gran Bretagna sembrano raddoppiare ogni settimana: attualmente ce ne sono 182 nel Regno Unito, rispetto ai 77 della settimana prima. Al momento la variante è ‘sotto inchiesta’, ma a differenza delle varianti Kent (B117), sudafricana (1351) e brasiliana (P1) non è stata designata come ‘variante di preoccupazione’.

Questo significa che questa variante è diversa dalle altre e non dobbiamo preoccuparci? Ecco cosa sappiamo finora dei suoi effetti.

Questa variante è più contagiosa?

Riteniamo che questa variante possa essere in grado di diffondersi più facilmente rispetto alle forme precedenti del virus. Ciò è dovuto a una mutazione che trasporta chiamata L452R, che colpisce la proteina spike del virus. Questa è la “chiave” utilizzata dal coronavirus per sbloccare le nostre cellule.

La mutazione L452R cambia la parte della proteina spike che interagisce direttamente con ACE2, la molecola sulla superficie delle nostre cellule a cui il virus si lega per entrare. Le prime ricerche – ancora da esaminare da altri scienziati – suggeriscono che la mutazione L452R consente al virus di legarsi alle cellule in modo più stabile. Nelle varianti precedenti, come la variante Kent, mutazioni come questa che hanno migliorato la capacità di legame del virus lo hanno reso più contagioso.

La variante B1427 rilevata in California contiene la stessa mutazione L452R a B1617. Si stima che sia circa il 20% più trasmissibile rispetto alla forma precedente del coronavirus che circolava durante la prima ondata.

Ed è più pericoloso?

Mutazioni come L452R che aiutano con il legame non provocano necessariamente una malattia più grave o rendono il virus più mortale. Ad esempio, mentre la variante B1427 sembra diffondersi più facilmente, la ricerca preliminare non ha rilevato che fosse associata a infezioni più gravi o cariche virali più elevate. Lo stesso potrebbe valere per B1617, anche se questo deve ancora essere studiato.

Ma una preoccupazione particolare è l’impatto che B1617 può avere sull’efficacia del vaccino. La stragrande maggioranza dei vaccini sviluppati contro il coronavirus si basa sul targeting della proteina spike. Poiché la proteina si trova sulla superficie esterna del virus, questo è ciò che il tuo sistema immunitario prevalentemente “vedrà” durante un’infezione e quindi produrrà anticorpi efficaci contro. Se le mutazioni modificano la forma della proteina spike, questi anticorpi potrebbero diventare meno efficaci.

Infatti, studi preliminari suggeriscono che la mutazione L452R potrebbe aiutare il virus a eludere il sistema immunitario. Inoltre, B1617 porta una seconda mutazione, chiamata E484Q, che cambia anche la proteina spike. La ricerca suggerisce che mutazioni come questa (che interessano la stessa area della proteina spike) possono anche rendere il virus meno suscettibile agli anticorpi preesistenti.

I primi studi non esaminati sugli effetti di queste mutazioni in B1617 suggeriscono che rendono la variante meno suscettibile agli anticorpi generati in precedenza. Tuttavia, è importante sottolineare che questi risultati sono stati mostrati solo in esperimenti di laboratorio e non su persone reali.

Quanto dovremmo essere preoccupati?

Il ministero della Salute indiano ha affermato che l’aumento dei casi nel Paese non è legato a queste mutazioni, poiché le mutazioni di B1617 non sono state rilevate in quantità sufficientemente elevate da determinare se sia direttamente responsabile. Tuttavia, ciò potrebbe essere dovuto alla mancanza di dati e molti esperti hanno sottolineato l’importanza di aumentare il sequenziamento dei virus per ottenere un’immagine migliore.

È ancora troppo presto per dire se questa variante rappresenterà una minaccia significativa per gli sforzi per controllare il virus. Tuttavia, come sempre con la salute pubblica, prevenire è meglio che curare. Quindi, dovremmo continuare i nostri sforzi per controllare il virus, sia in termini di normative – maschere, distanziamento sociale e così via – sia in termini di vaccinazione, test di massa e sequenziamento del genoma. Continuando a combattere il virus in generale, possiamo limitare l’impatto di questa variante.

La principale causa di preoccupazione sarebbe se B1617 minasse gli sforzi di vaccinazione. Se questa variante è in grado di causare malattie negli individui vaccinati, in futuro si rischia di creare epidemie su larga scala in tutto il mondo.

Il lavoro per vaccinazioni di richiamo per affrontare le varianti attuali e future è già in corso, ma è troppo presto per dire se saranno necessarie per controllare specificamente B1617.

Tuttavia, un modo più efficace per evitare che le varianti causino problemi in tutto il mondo sarebbe impedire che si diffondano in primo luogo. Restrizioni di viaggio rigorose, come quelle viste in Nuova Zelanda e Australia, possono sembrare un peso, ma hanno permesso alla relativa normalità di tornare in questi paesi con poco timore che le varianti interrompano gli sforzi per tornare alla normalità. È con questa speranza che il Regno Unito ha aggiunto l’India alla sua lista rossa, vietando essenzialmente i viaggi dal paese.

Traduzione dell’articolo ‘Q+A: Indian coronavirus variant – what is it and what effect will it have?’ da ‘The Conversation’