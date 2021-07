Come persona che studia le risposte immunitarie alle infezioni respiratorie, ho guardato con preoccupazione le notizie sulle varianti emergenti del coronavirus. Mi chiedevo se la vaccinazione o l’infezione precedente avrebbero fornito protezione contro i ceppi SARS-CoV-2, in particolare la nuova variante delta altamente trasmissibile, che si è rapidamente diffusa in almeno 70 paesi.

Una persona può sviluppare l’immunità – la capacità di resistere alle infezioni – in due modi: dopo essere stata infettata da un virus o vaccinata. Tuttavia, la protezione immunitaria non è sempre uguale. L’immunità vaccinale e l’immunità naturale per SARS-CoV-2 possono differire in termini di forza della risposta immunitaria o di durata della protezione. Inoltre, non tutti otterranno lo stesso livello di immunità dall’infezione, mentre le risposte immunitarie ai vaccini sono molto coerenti.

La differenza nella risposta immunitaria tra vaccinazione e infezione sembra essere ancora maggiore quando si tratta di nuove varianti. All’inizio di luglio sono stati pubblicati due nuovi studi che mostrano che i vaccini COVID-19, sebbene leggermente meno efficaci di quelli contro i ceppi più vecchi del virus, sembrano fornire ancora un’eccellente risposta immunitaria contro le nuove varianti. I ricercatori hanno esaminato come gli anticorpi si legano alle nuove varianti del coronavirus e hanno scoperto che le persone che erano state precedentemente infettate dal coronavirus potrebbero essere suscettibili ai nuovi ceppi, mentre le persone vaccinate avevano maggiori probabilità di essere protette.

I vaccini COVID-19 offrono un percorso sicuro e affidabile verso l’immunità sia contro i ceppi più vecchi di coronavirus che contro i ceppi emergenti, in particolare la nuova variante delta.

L’immunità deriva dalla capacità del sistema immunitario di ricordare un’infezione. Usando questa memoria immunitaria, il corpo saprà come combattere un’infezione se incontra di nuovo l’agente patogeno. Gli anticorpi sono proteine ​​che possono legarsi a un virus e prevenire l’infezione. Le cellule T dirigono la rimozione delle cellule infette e dei virus già legati dagli anticorpi. Questi due sono alcuni dei principali attori che contribuiscono all’immunità.

Dopo un’infezione da SARS-CoV-2, le risposte anticorpali e delle cellule T di una persona possono fornire protezione contro la reinfezione. È improbabile che circa l’84%-91% delle persone che hanno sviluppato anticorpi contro i ceppi originali di coronavirus vengano nuovamente infettati per sei mesi, anche dopo un’infezione lieve. È probabile che anche le persone che non hanno avuto sintomi durante l’infezione sviluppino l’immunità, sebbene tendano a produrre meno anticorpi rispetto a coloro che si sono sentiti male. Quindi per alcune persone, l’immunità naturale può essere forte e duratura.

Un grosso problema è che non tutti svilupperanno l’immunità dopo un’infezione da SARS-CoV-2. Ben il 9% delle persone infette non ha anticorpi rilevabili e fino al 7% non ha cellule T che riconoscono il virus 30 giorni dopo l’infezione.

Per le persone che sviluppano l’immunità, la forza e la durata della protezione possono variare molto. Fino al 5% delle persone può perdere la protezione immunitaria entro pochi mesi. Senza una forte difesa immunitaria, queste persone sono suscettibili di reinfezione da coronavirus. Alcuni hanno avuto un secondo attacco di COVID-19 non appena un mese dopo la loro prima infezione; e, sebbene si verifichi raramente, alcune persone sono state ricoverate in ospedale o addirittura sono morte dopo la reinfezione.

Un problema crescente è che le persone che sono state precedentemente infettate da ceppi presenti in precedenza nella pandemia possono essere più suscettibili alla reinfezione dalla variante delta. Uno studio recente ha scoperto che 12 mesi dopo l’infezione, l’88% delle persone aveva ancora anticorpi in grado di bloccare l’infezione delle cellule coltivate con la variante originale del coronavirus, ma meno del 50% aveva anticorpi in grado di bloccare la variante delta.

Per finire, una persona infetta potrebbe anche essere in grado di trasmettere il coronavirus, anche senza sentirsi male. Le nuove varianti sono particolarmente problematiche in questo caso, poiché sono più facilmente trasmesse rispetto ai ceppi originali.

I vaccini COVID-19 generano sia risposte anticorpali che cellulari T, e queste risposte sono molto più forti e coerenti dell’immunità dopo l’infezione naturale. Uno studio ha scoperto che sei mesi dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Moderna, il 100% delle persone testate aveva anticorpi contro SARS-CoV-2. Questo è il periodo più lungo riportato finora negli studi pubblicati. In uno studio sui vaccini Pfizer e Moderna, anche i livelli di anticorpi erano molto più alti nelle persone vaccinate rispetto a coloro che si erano ripresi dall’infezione.

Ancora meglio, uno studio in Israele ha mostrato che il vaccino Pfizer ha bloccato il 90% delle infezioni dopo entrambe le dosi, anche con nuove varianti presenti nella popolazione. E una diminuzione delle infezioni significa che le persone hanno meno probabilità di trasmettere il virus alle persone che li circondano.

Per coloro che sono già stati infettati dal coronavirus, c’è ancora un grande vantaggio nel farsi vaccinare. Uno studio con il virus originale COVID-19 ha mostrato che la vaccinazione dopo l’infezione produce circa 100 volte più anticorpi della sola infezione e il 100% delle persone che sono state vaccinate dopo l’infezione aveva anticorpi protettivi contro la variante delta.

I vaccini COVID-19 non sono perfetti, ma producono forti risposte anticorpali e delle cellule T che offrono un mezzo di protezione più sicuro e affidabile rispetto all’immunità naturale, specialmente con nuove varianti a piede libero.

Traduzione dell’articolo ‘Delta variant makes it even more important to get a COVID-19 vaccine, even if you’ve already had the coronavirus’