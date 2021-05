Di solito, la Settimana mondiale dell’immunizzazione è un’opportunità per quelli di noi che ricercano i vaccini per rafforzare il messaggio sulla loro importanza nel salvare vite umane. Dalla pertosse alla poliomielite, dal morbillo alla meningite, i vaccini hanno silenziosamente salvato milioni di vite, ogni anno, da decenni.

Di solito, nessuno si preoccupa davvero o se ne accorge. Tuttavia, il 2021 è diverso. In questo ultimo anno, abbiamo sentito molto parlare della scienza della salute pubblica, da come le malattie si radicano e si diffondono, a come vengono sviluppate, sperimentate e monitorate nuove terapie farmacologiche, compresi i vaccini, per la sicurezza e l’impatto dopo il loro lancio. Le persone sono consapevoli che i vaccini COVID-19 stanno salvando vite – centinaia di migliaia in tutto il mondo.

Ma nonostante il successo nello sviluppo di vaccini COVID-19, dobbiamo affrontare una dura verità: a livello globale, non ci sono dosi sufficienti nelle braccia delle persone. Né i vaccini sono diffusi abbastanza ampiamente in tutto il mondo. Nel giro di pochi mesi sono state somministrate oltre 1 miliardo di dosi, ma ancora più del 90% della popolazione mondiale non è stata protetta.

oltre 2 milioni di nuovi casi di coronavirus in India, con oltre 20.000 morti documentate per COVID-19, una cifra che probabilmente sottostimerà il vero bilancio. In Brasile ci sono stati 400.000 casi e circa 17.000 morti; nella regione europea dell’OMS, 1 milione di casi e oltre 20.000 decessi. Numeri così alti che è quasi impossibile immaginarli. La scorsa settimana, abbiamo assistito con orrore a, con, una cifra che probabilmente sottostimerà il vero bilancio.; nella regione europea dell’OMS, 1 milione di casi e oltre 20.000 decessi. Numeri così alti che è quasi impossibile immaginarli.

Mentre consideriamo l’uscita dal blocco, in molte parti del mondo la pandemia infuria. Il numero di casi è sceso a livelli bassi nel Regno Unito, ma cumulativamente in tutto il mondo crescono sempre più ogni settimana. Per gran parte dell’umanità, questo significa che il tempo sta scadendo.

Stiamo vedendo i sistemi sanitari sopraffatti in India, come lo sono stati in Brasile. Non dobbiamo sederci e guardare questo svolgersi. Quando raggiungiamo un punto in cui molti Paesi ad alto reddito hanno vaccinato i più vulnerabili nella loro popolazione, abbiamo il dovere morale di garantire che i vaccini siano condivisi, in modo che i più vulnerabili in tutte le società vengano vaccinati ora. Non potremo guardare indietro nel futuro e sapere che avevamo il potere di fare di più oggi. . Non dobbiamo sederci e guardare questo svolgersi.. Non potremo guardare indietro nel futuro e sapere che avevamo il potere di fare di più oggi.

Per i pochi governi in tutto il mondo che hanno il potere di condividere i vaccini – come gli Stati Uniti e il Regno Unito, che sono sulla buona strada per un’elevata copertura e hanno ordinato centinaia di milioni di dosi aggiuntive – l’argomento morale per fare donazioni internazionali può essere difficile. Questi governi sono, giustamente, i primi responsabili delle proprie popolazioni.

Tuttavia, la condivisione dei vaccini è fondamentale per l’interesse personale delle nostre nazioni occidentali. È necessario per la nostra sicurezza sanitaria, prevenendo la diffusione e l’emergere di nuove varianti, che hanno maggiori probabilità di insorgere quando le infezioni sono fuori controllo poiché il coronavirus può mutare quando si riproduce. L’aumento della copertura vaccinale a livello mondiale aiuterà anche la nostra economia aprendo il commercio.

E non è solo oggi di cui dobbiamo preoccuparci. I sistemi sanitari che sono sopraffatti non sono in grado di fornire servizi normali, il che significa che i servizi chiave, come le vaccinazioni infantili, sono stati colpiti in modo significativo in molte parti del mondo. L’anno scorso ci sono state più morti per morbillo a livello globale che in qualsiasi momento negli ultimi 20 anni: oltre 200.000 – da una delle cause più prevenibili di mortalità infantile.

Sì, lo sforzo scientifico globale nello sviluppo di vaccini è sorprendente, ma non dobbiamo essere compiacenti: la pandemia è in crescita e la stragrande maggioranza delle persone non è protetta, specialmente nei Paesi in cui le cose stanno attualmente aumentando. Abbiamo urgente bisogno di vaccinare queste persone, per proteggerle, per i sistemi sanitari globali e per noi.

Traduzione dell’articolo ‘Oxford vaccine professor: rich countries have a moral duty to share their COVID-19 shots’ da ‘The Conversation’