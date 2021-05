Covid-19: immunità di gregge, può arrivarci il Regno Unito?

Ora che il Regno Unito e gli Stati Uniti stanno superando la soglia del 50% delle loro popolazioni vaccinate con la prima dose, stanno raggiungendo l’immunità di gregge e le cose possono tornare presto alla normalità?

Non ancora, è la risposta breve di Adam Kleczkowski, statistico dell’University of Strathclyde. E concentrarsi su un singolo numero non è utile. Potrebbe incoraggiare comportamenti che porterebbero allo scoppio di un’altra ondata, come l’allentamento delle distanze sociali o – da parte del governo – l’apertura delle frontiere. In effetti, Paesi come Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia hanno sperimentato prime ondate relativamente piccole, ma una seconda ondata di massa.

L’India è particolarmente preoccupante. L’anno scorso, alcuni ricercatori e politici hanno affermato che città come Mumbai, Delhi e Chennai potevano aver raggiunto l’immunità di gregge. Tuttavia, a seguito di un allentamento delle misure di controllo e dei controlli alle frontiere, India e Nepal stanno attualmente vivendo una seconda ondata devastante.

Quindi, si chiede Kleczkowski, il Regno Unito è vicino al punto in cui le cose possono tornare alla normalità? La campagna di vaccinazione ha avuto un successo sorprendente; i casi sono in calo e, cosa più importante, i ricoveri e i decessi sono in calo. Un recente studio mostra che il vaccino ha successo non solo nel proteggere le persone da ammalarsi gravemente, ma anche nel ridurre significativamente la trasmissione. Ora c’è una finestra di opportunità per eliminare il virus nel Regno Unito, o almeno per portarlo quasi all’estinzione, e per concentrarsi sul controllo di epidemie isolate.

Le stime più comuni per la soglia di immunità di gregge per il ceppo di coronavirus originale – il cosiddetto tipo selvatico – sono al 70% o più di immunità. Per le nuove varianti, la soglia è probabilmente più alta. Inoltre, sappiamo che i vaccini hanno un’efficacia limitata, il che aumenta ulteriormente la percentuale della popolazione che deve essere trattata.

È anche importante notare secondo Kleczkowski che ci sono parti di popolazione in cui il livello di vaccinazione è inferiore alla media nazionale e sono potenzialmente un terreno fertile per eventi di super diffusione. Questi tipi di focolai, sebbene inizialmente piccoli, possono portare alla creazione e alla successiva diffusione di varianti altamente infettive. Il pericolo è ben illustrato dalla diffusione della variante Brasile in Canada o della variante UK in Europa.

Con i livelli di infezione ancora molto alti a livello globale (il numero di nuove infezioni è ora più alto di quanto non lo sia mai stato lo scorso anno) esiste un potenziale significativo per l’emergere di nuove varianti. Sebbene sembri che i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) siano efficaci contro le nuove varianti, la ’variante indiana’ potrebbe essere più problematica.

Infine, in molti Paesi, sottolinea Kleczkowski, una percentuale significativa di persone non vuole o non può essere vaccinata o prendere precauzioni contro l’infezione. I livelli di vaccinazione necessari per superare il limite potrebbero non essere affatto raggiungibili, anche a lungo termine.

I livelli di vaccinazione, anche in luoghi come Israele dove è stato vaccinato il 62,4% della popolazione, non sono ancora abbastanza alti per proteggersi completamente da future ondate allentando tutte le restrizioni. Il governo in Israele ne ha revocato la maggior parte, ma non tutte le normative interne. I confini sono, tuttavia, ancora chiusi ai viaggi non essenziali e le maschere sono ancora indossate al chiuso. Le scuole hanno riaperto solo al 57% del livello di vaccinazione.

Finché il virus non sarà debellato ovunque nel mondo, ci sarà sempre il pericolo che sorgano e si diffondano nuove varianti. Piuttosto che concentrarsi sul fatto che abbiamo raggiunto il 70% -80% della popolazione – e il Regno Unito non è ancora arrivato – è più utile pensare all’immunità di gregge come a un processo di soppressione ed eliminazione del virus. Tuttavia, questa strategia non significa necessariamente subire un numero elevato di infezioni o blocchi rigorosi.

Dopo aver abbassato i numeri, il governo inglese, afferma Kleczkowski, dovrà continuare a mantenere in atto una combinazione di misure di controllo. Verranno applicati a un livello basso e, si spera, molto meno invadenti di quelli attuali. La strategia includerà una campagna di vaccinazione continua con rivaccinazione in risposta a nuove varianti. Le maschere continueranno ad essere indossate nei luoghi in cui il rischio di infezione è alto.

Sarà comunque necessario un regime intensivo di test. I falsi negativi, secondo Kleczkowski, sono di particolare preoccupazione, in quanto possono rendere le persone meno attente e quindi possono portare a focolai. Ma anche i falsi positivi (dove il test dice che hai la malattia, ma non lo sei) dovranno essere seguiti con i test PCR più accurati, poiché avere troppi falsi allarmi possono portare le persone ad evitare la procedura. I controlli alle frontiere come i test COVID e i passaporti vaccinali – ma si spera non un divieto di viaggio – aiuteranno a ridurre al minimo le epidemie.

Se consideriamo l’alternativa in cui il sistema sanitario è travolto da nuove varianti e siamo tornati al circolo vizioso dei blocchi troppo ritardati e dei rilassamenti troppo precoci, la strada non è finita.