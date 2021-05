Mentre il Giappone subisce una quarta ondata di COVID-19, l’opposizione interna ai giochi olimpici e paraolimpici estivi sta aumentando. Due nuovi sondaggi d’opinione, che mostrano che tra il 60% e l’80% vogliono che i giochi vengano cancellati o rinviati, hanno innescato una frenesia di articoli che si ponevano tutti la stessa domanda: le Olimpiadi verranno cancellate?

Paul O’Shea, esperto di studi asiatici della Lund University, sottolinea che già l’anno scorso, dopo fughe di notizie, le Olimpiadi non hanno avuto luogo, annullati sia dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che dal governo giapponese, guidato dal Primo Ministro Yoshihide Suga.

Gli ultimi sondaggi d’opinione sono ancora il segno più chiaro che il pubblico è risolutamente contrario ai giochi estivi. Questo è un anno elettorale – il primo da quando Suga è subentrato al predecessore Shinzō Abe – e non c’è dubbio che questi sondaggi siano una cattiva notizia sia per il primo ministro che per il suo Partito Liberal Democratico (LDP) al governo.

Ma, suggerisce ironicamente O’Shea, gli atleti non dovrebbero smettere ancora di allenarsi. Questo perché la decisione di annullare o andare avanti con i giochi non è una semplice questione di tassi di infezione. Piuttosto, si tratta di politica e denaro, enormi somme di denaro.

Il Giappone sta attualmente combattendo una quarta ondata di pandemia e diverse regioni sono in stato di emergenza, sebbene il numero di infezioni nazionali stia ora diminuendo.

Da una prospettiva occidentale, sottolinea O’Shea, il Giappone ha riscosso un grande successo nel contenere la diffusione di COVID-19. Come i suoi vicini Corea del Sud e Taiwan, il Giappone ha riconosciuto presto la natura aerea del virus. L’uso immediato e diffuso di maschere, il tracciamento dei contatti e un blocco precoce dell’assistenza agli anziani sono stati tutti elementi del successo del Giappone nel mantenere il bilancio delle vittime relativamente basso, a 11.900.

Ma rispetto alle vicine Taiwan e Corea del Sud, le prestazioni del Giappone sembrano meno impressionanti. Il governo è stato ampiamente criticato per aver incoraggiato il turismo interno a metà della terza ondata. Nel frattempo, la campagna di vaccinazione in Giappone è tra le più lente nell’OCSE. E ora, questi sondaggi d’opinione mostrano nette maggioranze contro i giochi estivi. O’Shea si chiede: l’opinione pubblica è davvero importante?

Il Giappone ha un numero di elettori estremamente basso. In combinazione con le peculiarità del sistema elettorale, ciò significa che l’LDP non deve vincere nulla di simile alla maggioranza degli elettori ammissibili per mantenere il potere. Alle ultime elezioni generali, mentre solo il 25% degli elettori aventi diritto ha scelto l’LDP, questo ha dato loro il 60% dei seggi in parlamento.

In poche parole, sebbene l’opinione pubblica sia importante, non è decisiva. Alcuni leader dell’opposizione si sono opposti ai giochi, ma nel complesso l’opposizione è debole e divisa. L’LDP è stato al potere per 61 degli ultimi 65 anni e ha una lunga storia di sfidare l’opinione pubblica sulle principali questioni interne e di vincere ancora la rielezione.

Dal punto di vista di Suga, afferma O’Shea, l’opinione pubblica nazionale è solo uno dei fattori di un’equazione complessa, che include gli obblighi contrattuali nei confronti del CIO e, forse la cosa più importante, la fama internazionale. Dopotutto, dato che le Olimpiadi sono quasi sempre una perdita netta, perché altrimenti qualcuno vorrebbe ospitarle anche in tempi più facili?

Le Olimpiadi di Tokyo del 1964 segnarono la fine dello status di paria del Giappone del dopoguerra e il suo ritorno all’ambito internazionale. Le Olimpiadi di Pechino del 2008, nel frattempo, hanno segnato l’arrivo della Cina allo status di grande potenza. Le Olimpiadi invernali della Corea del Sud 2018 sono state un successo simbolico quando sia il Nord che il Sud hanno marciato insieme per la prima volta sotto una bandiera unificata. Allo stesso modo, le Olimpiadi estive del 2020 – ora i giochi del 2021 – avrebbero dovuto mostrare un nuovo Giappone di nuovo in forza.

Pechino ospita i giochi invernali del 2022, che sono pubblicizzati come le prime Olimpiadi ‘verdi’ e renderanno Pechino l’unica città ad aver ospitato sia i giochi invernali che quelli estivi (un evento che a sua volta è ora coinvolto in polemiche a seguito del portavoce della Camera degli Stati Uniti I rappresentanti, Nancy Pelosi, chiedono il boicottaggio). E nel rapporto con gli altri Paesi in Asia, la fama internazionale aiuta.

Legalmente, però, le Olimpiadi non devono essere annullate a Tokyo. Il CIO possiede i giochi e il Giappone è contrattualmente obbligato a ospitarli. Il CIO, non Tokyo, è l’unico attore che può porre fine al contratto. Il CIO dipende dall’evento per le sue entrate e il suo Presidente Thomas Bach è stato molto chiaro che i giochi andranno avanti indipendentemente dalla quarta ondata. È stato il CIO, non Tokyo, a firmare un recente memorandum d’intesa con Pfizer su una donazione di vaccini per gli atleti.

Mentre il Giappone potrebbe rompere il contratto e annullare unilateralmente i giochi, i costi sarebbero enormi. Anche se cancellato con il supporto dell’CIO, il Giappone ha investito enormi somme di denaro nei giochi, molti dei quali sono costi irrecuperabili.

Quindi, come saranno i giochi, ammesso che vadano avanti? Secondo O’Shea, la maggior parte dei concorrenti sarà vaccinata, ma i funzionari che li accompagnano potrebbero non esserlo. Gli spettatori, se ce ne sono, saranno interamente giapponesi e probabilmente dovranno rispettare le regole di distanziamento sociale. Gli atleti sono stati informati che dovranno affrontare una serie di restrizioni che impediranno loro di interagire con la società giapponese in modo più ampio.

Ma, con migliaia di atleti che arrivano da tutto il mondo, potenzialmente portatori di varianti nuove e sconosciute del virus, anche se tutti si comportano al meglio, i giochi sono un rischio maggiore. Suga ha scommesso molto sul successo dei Giochi. Eliminarli senza un grave focolaio di infezione non solo aiuterà l’LPD a superare le elezioni in ottobre, ma aiuterà a garantire che rimanga al governo. Se i giochi falliscono, sarà un disastro per Suga.