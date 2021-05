I pazienti infetti da SARS-Cov-2 sembrano essere protetti per un minimo di otto mesi contro nuove infezioni. Tuttavia, sia il Brasile che il Sudafrica hanno segnalato una protezione inferiore. Ciò è probabilmente legato alla comparsa di varianti virali con un’elevata prevalenza in questi Paesi (P1 e B.1.351, rispettivamente).

Le due varianti citate fanno parte dei cosiddetti COV, varianti preoccupanti, con mutazioni nelle regioni della proteina dell’involucro virale nota come ‘spike’. Interagisce con il recettore ACE2, la porta d’ingresso del virus nelle cellule. Pertanto, queste varianti potrebbero non essere più riconosciute neutralizzando gli anticorpi generati dopo la somministrazione di vaccini o durante una precedente infezione.

I vaccini che vengono utilizzati contengono solo la proteina della superficie virale (spike) e la loro sequenza è quella descritta nel gennaio 2020 (ceppo Wuhan). In alcuni di questi vaccini, la struttura tridimensionale della proteina è stata stabilizzata in una conformazione che facilita la generazione di anticorpi neutralizzanti che prevengono l’infezione cellulare.

Esistono diverse strategie che consentono di valutare l’importanza di queste varianti nell’evasione della memoria immunitaria ottenuta con la vaccinazione o l’infezione.

Studi effettuati in laboratorio hanno dimostrato che gli anticorpi presenti nei sieri di pazienti convalescenti o vaccinati sono in grado di ostacolare l’infezione di linee cellulari sensibili da parte di queste varianti virali. Questa protezione contro l’infezione cellulare è chiamata neutralizzazione e solo alcuni anticorpi hanno questa proprietà.

La dimensione dell’area di interazione con il recettore ACE2 fa sì che alcune varianti virali siano meglio neutralizzate dai sieri di alcuni pazienti e peggiori da quelle di altri. Sfortunatamente, la neutralizzazione di alcune di queste varianti richiede una maggiore concentrazione di anticorpi, quindi questa capacità di neutralizzazione può essere persa nel tempo.

Non è stato ancora possibile definire una soglia di concentrazione di anticorpi che consenta di prevedere se esiste o meno una protezione. Questa parziale resistenza alla neutralizzazione è più pronunciata nelle varianti in cui l’amminoacido 484 dello spike è mutato, come accade nelle varianti P1 e B.1.351.

La maggiore resistenza alla neutralizzazione di B.1.351 dimostra la partecipazione di altre regioni presenti nello spike. Fortunatamente, i cambiamenti nella posizione 501 non alterano in modo significativo la capacità di neutralizzare il virus dagli anticorpi presenti nel siero dei pazienti vaccinati. Questa mutazione è presente nella variante B.1.1.7, identificata per la prima volta nel Regno Unito e attualmente la maggioranza in Spagna e in Europa.

Studi clinici condotti in popolazioni in cui le varianti parzialmente resistenti alla neutralizzazione in vitro sono la maggioranza hanno mostrato differenze significative nella protezione fornita dai vaccini autorizzati.

La sperimentazione clinica sudafricana del vaccino AstraZeneca ha dimostrato che il vaccino non protegge da infezioni lievi o moderate. Tuttavia, altri vaccini autorizzati, come il vaccino contro l’adenovirus Janssen, i vaccini a mRNA e un vaccino in cui la spike viene somministrata sotto forma di nanoparticelle, proteggono dall’infezione da questa variante, sebbene una diminuzione dell’efficacia.

Anche i linfociti T della memoria generati dalla vaccinazione, che riconoscono i peptidi spike conservati nelle diverse varianti, possono svolgere un ruolo importante in questa protezione.

I risultati ottenuti nella vita reale nei Paesi che hanno raggiunto un’elevata copertura vaccinale hanno dimostrato che i vaccini approvati hanno un’efficacia enorme contro la variante B.1.1.7, la maggioranza in Israele e nel Regno Unito. Inoltre, c’è meno trasmissione a causa di pazienti asintomatici.

Alcuni vaccini potrebbero proteggere dall’infezione da varianti parzialmente resistenti alla neutralizzazione in vitro (B.1.351) anche meglio dell’infezione da virus circolati in precedenza. È stato suggerito che i cambiamenti nella struttura tridimensionale del picco presente in alcuni di questi vaccini possono generare una risposta più ampia e diversificata, riducendo così la resistenza alla neutralizzazione dei virus che hanno mutato l’amminoacido 484.

Ciò è associato all’elevata concentrazione di anticorpi neutralizzanti raggiunta dopo la vaccinazione, che è ancora più alta nei pazienti che erano stati precedentemente malati di covid-19. Inoltre, i sieri di questi pazienti, convalescenti e vaccinati, sono in grado di neutralizzare varianti virali parzialmente resistenti prima della vaccinazione.

Attualmente sono in fase di sviluppo sperimentazioni cliniche in cui vengono alternati vaccini (adenovirus e mRNA) o viene fornita una nuova dose dello spike con le mutazioni presenti nella variante B.1.351.

È importante stabilire strategie di sorveglianza e valutazione che consentano l’analisi precisa dell’efficacia delle diverse strategie vaccinali nella prevenzione della malattia sintomatica o la capacità di trasmettere varianti di preoccupazione o interesse che sono già state identificate o che potrebbero manifestarsi in futuro .

I risultati sperimentali e osservativi sono incoraggianti, dato che i vaccini in uso sembrano fornire protezione anche nel contesto dell’emergere di nuove varianti.

Traduzione dell’articolo ‘¿Funcionan las vacunas con las variantes del SARS-CoV-2?’ da ‘The Conversation’