L’iniquità dei vaccini è la più grande barriera per porre fine al COVID-19 come emergenza sanitaria internazionale. Mentre ci avviciniamo al traguardo dei due anni della pandemia, piangiamo i 5 milioni di vite che sono state perse e temiamo che altri milioni possano ancora esserlo. Questa volta le vittime saranno prevalentemente nei paesi poveri. Le morti dovute al COVID-19 non sono più perché siamo indifesi, ma perché il mondo è diviso.

Più di 5,9 miliardi di vaccini sono stati somministrati in tutto il mondo. Ma quasi tre quarti di loro si trovavano in soli 10 Paesi. I paesi ad alto reddito hanno 61 volte più vaccinazioni per abitante rispetto ai paesi a basso e medio reddito. Eppure solo il 3% della popolazione in Africa è stato completamente vaccinato.

Quando è iniziata la pandemia, il mondo era pienamente consapevole della disparità di accesso alle risorse, compreso lo sviluppo di potenziali vaccini. Ecco perché non appena c’era speranza per un vaccino, è stato istituito il COVID-19 Vaccine Global Access Facility COVAX.

L’aspirazione era quella di proteggere tutti dal COVID-19, comprese le persone più vulnerabili nei paesi a basso e medio reddito. Ma a causa di quello che alcuni chiamerebbero un difetto di progettazione prevedibile, COVAX ha fallito. Rimane sottofinanziato. Inoltre, i paesi più ricchi hanno negoziato direttamente con i produttori farmaceutici e hanno acquisito la parte del leone nella fornitura globale di vaccini.

Quindi, 18 mesi dopo l’istituzione di COVAX, alla piattaforma mancano ancora 2 miliardi di dosi per raggiungere il suo obiettivo di copertura vaccinale per il 40% degli adulti nelle 92 nazioni più povere.

I paesi ricchi, la maggior parte con più della metà della popolazione adulta completamente vaccinata, si sono ora impegnati a donare più dosi di vaccino COVID-19 ai Paesi poveri. Questo rinnovato, seppur tardivo, tentativo di far rivivere COVAX si concentra sulla necessità di porre fine alla pandemia per tutti attraverso un maggiore accesso ai vaccini, con un’enfasi sulla velocità per combattere le varianti SARS-CoV-2 sempre più emergenti. Gran parte di questo sforzo include la spedizione di vaccini in eccesso, compresi i vaccini quasi scaduti, ai Paesi poveri. Sebbene questo serva come misura provvisoria, sosteniamo che non sia una soluzione sostenibile.

Ostacoli logistici

Le tattiche dei Paesi ad alto reddito hanno portato alla scarsità di forniture globali di vaccini. Hanno lasciato i paesi a basso e medio reddito che lottano per trovare vaccini disponibili da acquistare, anche se hanno i soldi per farlo. Di conseguenza, la donazione del vaccino sembra essere un’azione necessaria, anche se non sufficiente.

Le donazioni di vaccini sono insostenibili e spesso inefficienti da scalare di fronte a una pandemia. Sono una soluzione temporanea a un problema sistemico che avrebbe dovuto essere anticipato da una versione migliore di COVAX, che ha anche i suoi problemi.

Dietro gli impegni del Gruppo dei Sette e di altre nazioni ricche ci sono realtà legali e logistiche per fornire vaccini ai paesi destinatari. I vaccini disponibili dai paesi ad alto reddito sono quelli che sono stati accumulati. Il famigerato Canada ha acquistato dosi di vaccino sufficienti per vaccinare completamente ogni persona che vive nel proprio Paese cinque volte. Gli unici vaccini che possono essere distribuiti sono le dosi in eccesso precedentemente contratte da paesi che sono già pieni di scorte.

Tuttavia, spesso non esiste un percorso chiaro per donare tutti i vaccini disponibili. I paesi federali spesso non consentono agli Stati di donare i vaccini direttamente senza l’approvazione del governo nazionale. Ci sono anche problemi di responsabilità per le aziende farmaceutiche se i loro vaccini vengono utilizzati in un altro paese. Ciò significa che i vaccini donati ora forniti a COVAX arriveranno direttamente attraverso le scorte nazionali che si trovano presso i produttori. Ed è per questo che i paesi dell’UE e degli Stati Uniti stanno buttando via milioni di dosi che stanno per scadere da farmacie e ospedali, non spedindole in Africa.

Le sfide della produzione aumentano per i vaccini chiave come AstraZeneca e Johnson e Johnson e la minaccia di scadenza dei vaccini immagazzinati influisce anche sulla fornitura di vaccini. Insieme alle sfide legali e amministrative, il ritardo dall’impegno, alla donazione, alla consegna dei vaccini potrebbe significare mesi con persone nei paesi a basso e medio reddito a grave rischio di essere infettati e ammalarsi. Ad esempio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha recentemente raddoppiato l’impegno a donare vaccini COVID-19 ai paesi poveri fino alla cifra sbalorditiva di 1,1 miliardi di dosi. Tuttavia, quest’anno dovrebbero essere consegnati solo 300 milioni di questi.

Tuttavia, se questi impegni verranno rispettati, consentirebbe a COVAX di raggiungere il suo primo traguardo: vaccinare il 40% delle persone in tutti i paesi entro la fine del 2021. Eppure, questi impegni dovrebbero essere accolti con cauto ottimismo, poiché questo lascia ancora Il 60% degli adulti africani non è stato vaccinato. Mentre emergono programmi di richiamo nei paesi ad alto reddito, il mondo deve aspettare, ancora una volta, per vedere se le nazioni ricche manterranno la parola data.

Un’alternativa sarebbe per i paesi ad alto reddito di rilasciare dosi in eccesso dai contratti, non solo di donarle.

Il lato della domanda di COVAX è un importante, ma meno discusso, parte del puzzle dell’equità del vaccino.

Il requisito “due mesi dalla scadenza” di COVAX non riguarda la stabilità del vaccino. È lì per consentire ai paesi destinatari di essere preparati dal punto di vista logistico e legale. La sola elaborazione e distribuzione dei vaccini spesso può richiedere alcune settimane. Ad esempio, a giugno la Palestina ha rifiutato più di un milione di dosi di Pfizer-BioNTech da Israele a causa di una data di scadenza che si avvicinava rapidamente e che non lasciava abbastanza tempo per una corretta somministrazione del vaccino.

A settembre, milioni di vaccini donati dal Canada e dal Regno Unito all’Unione africana sarebbero scaduti nel giro di poche settimane. Ciò non concede tempo sufficiente ai sistemi sanitari locali per soddisfare le esigenze specifiche del contesto, come ottenere vaccini nelle aree rurali e remote, o per garantire che l’infrastruttura della catena del freddo sia in grado di immagazzinare le dosi in arrivo.

Per evitare che il potenziale dirompente dei paesi più poveri diventi una “discarica” ​​per i vaccini scaduti dei paesi ricchi, è necessario formulare un approccio comune sulle donazioni di farmaci. Ciò deve includere la comprensione della capacità logistica del paese destinatario e dei requisiti normativi.

Oltre il cerotto

Dichiarazioni globali per vaccinare il 70% del mondo entro la fine del 2022, dichiarazioni pubbliche di nuovi voti sulla donazione di vaccini e la notizia che il Serum Institute riprenderà le esportazioni a settembre 2021 – e l’adempimento degli ordini COVAX impegnati che sono stati lasciati vuoti durante l’esportazione indiana divieto – sono tutte ragioni per essere cautamente ottimisti. Potrebbe esserci sollievo da questa pandemia, anche per i paesi poveri, nel prossimo futuro.

Tuttavia, in definitiva, le donazioni di vaccini sono una risposta temporanea. Non possono sostituire soluzioni a lungo termine alla disuguaglianza vaccinale. Una vera soluzione è democratizzare la produzione di vaccini. Occorre porre un accento particolare sulla capacità di produzione e un maggiore accesso alle tecnologie e al trasferimento di conoscenze.

L’accesso equo ai vaccini avverrà quando ci sarà un’equa produzione di vaccini. Il fallimento di COVAX illustra, ancora una volta, che aspettare che le nazioni siano caritatevoli è una strategia di preparazione alle emergenze inadeguata.