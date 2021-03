Alcuni dei più alti tassi di morte e malattie gravi durante la pandemia si sono verificati tra le comunità nere, asiatiche e minoritarie (BAME). Secondo i dati del governo inglese, i gruppi etnici neri hanno i più alti tassi di diagnosi di COVID-19 e le persone di etnia bangladese hanno il doppio del rischio di morte rispetto a quelle dell’etnia bianca britannica. Altri gruppi etnici (cinesi, indiani, pakistani, altri asiatici, caraibici e altri neri) avevano un rischio di morte del 10% -50% più alto rispetto ai bianchi britannici.

La vaccinazione fornisce la forma più efficace di protezione contro COVID-19. Ma l’esitazione nei confronti del vaccino è maggiore tra alcuni gruppi BAME rispetto alle persone di origine etnica britannica e l’assorbimento è inferiore.

In modo allarmante, anche la minore diffusione del vaccino e la maggiore esitazione sono più elevate tra le persone provenienti da minoranze etniche che hanno più di 80 anni, coloro che vivono in aree socioeconomiche e gli operatori sanitari. Questi gruppi sono a maggior rischio di sviluppare infezioni gravi. In Inghilterra, all’inizio del lancio del vaccino nazionale, uno studio ha mostrato che i neri di età superiore agli 80 anni avevano solo la metà delle probabilità di essere vaccinati rispetto ai bianchi in quella fascia di età.

Non tutto ciò è dovuto all’esitazione vaccinale: gli autori dello studio hanno notato che i fattori logistici possono anche essere in gioco nei diversi tassi di vaccinazione. Ma i dubbi sui vaccini rimangono motivo di preoccupazione, con segnalazioni da parte degli operatori sanitari che le persone dei gruppi BAME continuano a essere preoccupate per la sicurezza, l’accettabilità religiosa e la paura di essere trattate come soggetti sperimentali.

Di conseguenza, diverse iniziative nazionali stanno tentando di affrontare la minore diffusione del vaccino COVID-19 tra le comunità delle minoranze etniche.

Ciò include una campagna governativa che utilizza pubblicità di celebrità, video sui social media e campioni della comunità per incoraggiare l’adozione. Una recente trasmissione televisiva ha visto personaggi come Denise Lewis, Romesh Ranganathan e David Olusoga che esortavano le persone a vaccinarsi. Nel frattempo, i leader medici si sono uniti a importanti organizzazioni senza scopo di lucro come il Caribbean and African Health Network per incoraggiare l’adozione del vaccino.

Queste iniziative sono importanti per promuovere l’informazione sulla salute pubblica a milioni di persone che esitano a farsi vaccinare. Ma come forma di comunicazione unidirezionale, potrebbero non raggiungere tutti, specialmente coloro che si sentono socialmente emarginati durante la pandemia. Questo è il motivo per cui crediamo che un maggiore coinvolgimento individuale e la collaborazione con i media specializzati costituiscano entrambi una componente essenziale per affrontare la disinformazione, affrontare l’esitazione e garantire un processo decisionale informato per migliorare l’adozione del vaccino.

Ascoltare le domande, rispettare le preoccupazioni e adattare le informazioni sulla base delle prove sono fondamentali per costruire la fiducia. Come medici e ricercatori in prima linea, abbiamo visto in prima persona l’impatto immediato dell’impegno diretto con i gruppi BAME sull’esitazione del vaccino. Ciò include lo svolgimento di domande e risposte informali nel nostro ospedale, l’hosting di videoconferenze con organizzazioni religiose e comunitarie locali e la comunicazione attraverso i media che si rivolgono a gruppi minoritari specifici.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha scoperto che i programmi mirati direttamente utilizzando un approccio basato sul dialogo – concentrandosi sulle conversazioni piuttosto che sulla fornitura di informazioni – hanno avuto successo, in particolare se hanno coinvolto la consultazione tra operatori sanitari e pazienti.

In Australia e nel Regno Unito, ad esempio, le cliniche specializzate per l’immunizzazione offrono ai medici uno spazio per parlare con i pazienti personalmente delle preoccupazioni relative ai vaccini. Qui, i medici possono affrontare direttamente le preoccupazioni delle persone con informazioni specifiche ed equilibrate sui rischi e sui benefici della vaccinazione. Offrono anche ai pazienti l’opportunità di tornare per porre ulteriori domande non appena si presentano.

Gli operatori sanitari in prima linea sono fondamentali. Il grande pubblico li considera le fonti di informazioni più affidabili sui vaccini. Il sondaggio Wellcome Global Monitor nel 2018 ha riportato che il 73% delle persone in tutto il mondo si fida di medici o infermieri più di qualsiasi altra fonte di consulenza sanitaria, inclusi familiari, amici, leader religiosi o personaggi famosi.

La fiducia accordata agli operatori sanitari ha importanti implicazioni data la sfiducia storica derivante dalla discriminazione e dal trattamento sanitario inadeguato o non etico che alcuni gruppi BAME hanno sperimentato. Anche la disinformazione COVID-19 ha giocato su queste preoccupazioni nelle comunità BAME. Nonostante questo contesto, sembra che gli operatori sanitari siano ancora le persone migliori per fornire informazioni sui vaccini alle persone esitanti.

In questo momento gli operatori sanitari sono sottoposti a forti tensioni e alcuni potrebbero non sentirsi ben attrezzati per sostenere la vaccinazione. Ma ci sono risorse disponibili. Ad esempio, l’Oxford Vaccine Group ha pagine informative su The Vaccine Knowledge Project. Ciò fornisce una fonte indipendente di informazioni sui vaccini e sulle malattie infettive in più di 100 lingue diverse.

Identificare coloro che hanno meno probabilità di ricevere un vaccino e trovare opportunità per interagire con loro richiede tempo, è costoso e raggiungerà meno persone rispetto alle campagne nazionali. Ma crediamo che incoraggiare un dialogo, rispettare le ansie, ascoltare le preoccupazioni e decostruire la disinformazione attraverso la comunicazione diretta aumenterà l’efficacia della promozione del vaccino COVID-19 e quindi valga la pena investire.

I media specializzati potrebbero quindi aiutare ad amplificare ulteriormente i messaggi. I giornali e le stazioni radio affermati e ampiamente utilizzati che si rivolgono a comunità specifiche esistono da tempo nel Regno Unito e possono raggiungere le persone che le campagne nazionali potrebbero non farlo.

Lo sviluppo e il lancio di vaccini per la protezione contro COVID-19 è stato uno dei più grandi successi di salute pubblica del secolo scorso. Garantire che i gruppi più vulnerabili abbiano accesso ai vaccini e siano ben informati sulla ricezione è essenziale per evitare che le disparità già esacerbate dalla pandemia si aggravino.

Traduzione dell’articolo ‘COVID-19: how to tackle vaccine hesitancy among BAME groups’ da ‘The Conversation’