Sir Patrick Vallance, il principale consigliere scientifico del Regno Unito, ha annunciato che il 40% delle persone ricoverate in ospedale con COVID nel Regno Unito ha ricevuto due dosi di un vaccino contro il coronavirus. A prima vista, questo suona un campanello d’allarme molto serio, ma non dovrebbe. I vaccini stanno ancora funzionando molto bene.

Ci sono diversi fattori in gioco che spiegano perché una percentuale così alta di casi è completamente vaccinata.

I vaccini COVID sono estremamente efficaci, ma nessuno lo è al 100%. Questo di per sé non è sorprendente: neanche i vaccini antinfluenzali sono efficaci al 100%. Eppure, solo negli Stati Uniti, si stima che i vaccini antinfluenzali prevengano milioni di casi di malattia, decine di migliaia di ricoveri e migliaia di morti ogni anno. I vaccini COVID stanno facendo lo stesso nel Regno Unito in questo momento: tutto ciò che si deve fare è confrontare le curve dell’ondata invernale con quelle di quest’estate.

Con l’aumento dei casi, aumentano anche i ricoveri e i decessi, ma non allo stesso livello dell’inverno. Nella seconda metà di dicembre 2020, un periodo in cui i tassi di casi nel Regno Unito erano simili a quelli attuali, circa 3.800 persone venivano ricoverate in ospedale con COVID ogni giorno. La media ora è di circa 700. Quindi, anche se è ancora più alto di quanto vorremmo che fosse, è molto più basso di quanto non fosse l’ultima volta che abbiamo avuto così tante infezioni.

Il COVID sta crescendo anche tra i vaccinati perché il numero di persone nel Regno Unito che hanno ricevuto entrambe le dosi continua ad aumentare. In questo momento, l’88% degli adulti britannici ha ricevuto una prima dose e il 69% una seconda. Man mano che sempre più persone vengono vaccinate, la proporzione relativa di coloro con COVID che hanno avuto entrambi le dosi di vaccino aumenterà.

Se si immagina uno scenario ipotetico in cui il 100% della popolazione è vaccinato due volte, allora anche il 100% delle persone con COVID e in ospedale con COVID avrà avuto entrambi le dosi. Come per i decessi, questo non significa che il vaccino non funzioni. Significa solo che la distribuzione del vaccino sta andando molto bene.

Dobbiamo anche ricordare che la distribuzione del vaccino nel Regno Unito ha sistematicamente preso di mira le persone a più alto rischio di COVID. Le persone anziane e le persone con condizioni di salute che le rendono più vulnerabili sono state le prime a vaccinarsi. Una volta vaccinate, queste persone corrono un rischio molto più basso di COVID di quanto non sarebbero state altrimenti, ma sono ancora a rischio.

Ciò significa che quando confrontiamo le persone con entrambe le vaccinazioni ricoverate in ospedale con quelle che non hanno avuto entrambe le dosi, non stiamo confrontando due soggetti simili. Le persone con entrambe le vaccinazioni hanno maggiori probabilità di essere state tra le persone più a rischio di COVID. Ciò rende entrambi più probabilità di essere ricoverati in ospedale e più probabilità di aver già ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

Il COVID è diverso nei vaccinati?

Gli ultimi dati di Public Health England suggeriscono che contro la variante delta, che ora è dominante nel Regno Unito, si stima che due dosi di uno qualsiasi dei vaccini disponibili in Gran Bretagna offrano il 79% di protezione contro il COVID sintomatico e il 96% di protezione contro il ricovero in ospedale.

Non abbiamo ancora stime chiare da Public Health England sul livello di protezione contro la morte causata dalla variante delta – fortunatamente, questo è in parte dovuto al fatto che i decessi sono stati relativamente bassi durante questa terza ondata nel Regno Unito.

Ma per la variante alfa, i dati di Public Health England stimano che il vaccino Pfizer sia efficace tra il 95% e il 99% nel prevenire la morte per COVID-19, con il vaccino AstraZeneca stimato tra il 75% e il 99%. Le prove che abbiamo finora non suggeriscono che la variante delta cambi sostanzialmente questo quadro.

Ci sono ancora molte cose che dobbiamo ancora imparare su come le persone con entrambe le dosi di vaccino rispondono all’infezione dal virus. Lo studio sui sintomi del COVID nel Regno Unito sta esaminando questo. Una delle domande chiave che rimangono è chi è più a rischio. I dati emergenti – rilasciati in preprint, quindi ancora da rivedere da altri scienziati – suggeriscono che le persone in sovrappeso o obese, le persone più povere e le persone con condizioni di salute che causano fragilità sembrano avere maggiori probabilità di essere infettate dopo aver subito entrambi le dosi.

La prestampa suggerisce anche che l’età in sé non sembra influenzare le possibilità di sviluppare COVID dopo essere stati vaccinati, né avere una condizione a lungo termine come l’asma, il diabete o le malattie cardiache, ma abbiamo bisogno di più dati su questo per essere sicuri di questi risultati.

In generale, il COVID Symptom Study ha scoperto che le persone riportano gli stessi sintomi COVID indipendentemente dal fatto che siano state vaccinate o meno, ma che le persone che sono state vaccinate hanno meno sintomi in un periodo di tempo più breve, il che suggerisce una malattia meno grave. I sintomi più comunemente riportati nelle persone che avevano avuto entrambe le dosi erano mal di testa, naso che cola, starnuti, mal di gola e perdita dell’olfatto.