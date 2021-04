‘Contagion’, un film del 2011 su una pandemia influenzale, si conclude con le prime dosi di un vaccino assegnate tramite lotteria. I vaccini COVID-19 sono ora in fase di lancio, anche tramite lotteria in alcune parti degli Stati Uniti. I governi di tutto il mondo devono scrivere la propria sceneggiatura per quello che potrebbe essere considerato il sequel di questo film, che copre il periodo dalla consegna iniziale del vaccino al suo utilizzo nella lotta globale contro il COVID-19.

Alcuni Paesi ricchi, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, hanno vaccinato gran parte della popolazione. Questi Paesi sono stati in grado di ottenere contratti per la fornitura preferenziale di diversi vaccini e hanno stipulato contratti o opzioni per dosi sufficienti per vaccinare tutti più volte.

Per il resto del mondo, l’accesso ai vaccini è molto meno certo. Sebbene i leader del G20 si siano impegnati a garantire l’equa distribuzione dei vaccini contro il coronavirus in tutto il mondo, rimangono sfide sostanziali. COVAX, un’iniziativa che mira a garantire che tutti i Paesi abbiano pari accesso ai vaccini COVID-19, ha un deficit di finanziamento di 4,3 miliardi di dollari (3,1 miliardi di sterline) per acquistare i vaccini necessari. Alcuni Paesi potrebbero dover attendere almeno fino al 2022 prima che anche i loro più vulnerabili siano vaccinati.

I vantaggi di un rapido accesso globale ai vaccini COVID-19 sono chiari. Uno studio di modellizzazione ha suggerito che una strategia in cui l’assegnazione delle dosi a livello internazionale è proporzionale alle dimensioni della popolazione dei Paesi è vicina all’ottimale per evitare i decessi. È importante sottolineare che ridurrebbe anche il rischio di comparsa e diffusione di nuove varianti, alcune delle quali potrebbero essere resistenti ai nostri attuali vaccini.

Il tasso di diffusione del vaccino influenza anche la velocità della ripresa economica. È stato stimato che il costo economico del nazionalismo dei vaccini – in cui alcuni Paesi spingono per ottenere un accesso preferenziale – potrebbe arrivare fino a 1.200 miliardi di dollari all’anno per l’economia mondiale.

Inoltre, ci sono state richieste ai Paesi sviluppati di rendere disponibile una parte delle loro dosi di vaccino come cuscinetto umanitario per gruppi come i richiedenti asilo. Nella precedente pandemia H1N1 (influenza suina) c’è stato uno sforzo coordinato tra i Paesi sviluppati per fare un vaccino per proteggere i più poveri del mondo, incluso un impegno del Presidente Obama a donare il 10% della fornitura di vaccini dell’America – che è stata sostenuta all’epoca dal pubblico.

Un fattore chiave che potrebbe plasmare la volontà dei governi di rendere disponibili ad altri Paesi scorte di vaccini COVID-19 è cosa ne pensano i cittadini. Cioè, il pubblico nei Paesi che hanno già vaccini è disposto a condividere una parte delle loro dosi?

Sebbene ci sia una lunga storia di sondaggi d’opinione sugli atteggiamenti verso gli aiuti esteri, ci sono state sorprendentemente poche informazioni sull’atteggiamento del pubblico nei confronti dell’aiuto al vaccino COVID-19. Per risolvere questo problema, abbiamo intrapreso un sondaggio internazionale che ha coinvolto campioni rappresentativi di 8.209 adulti provenienti da Australia, Canada, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Tutti questi Paesi hanno pre-acquistato uno o più vaccini COVID-19 tramite accordi nazionali o accordi multilaterali come il pre-acquisto da parte dell’Unione Europea.

Adattando una domanda precedentemente posta nel contesto dell’H1N1, abbiamo chiesto agli intervistati se hanno sostenuto il loro governo donando alcune dosi di vaccino COVID-19 per la distribuzione ai Paesi poveri che non hanno le risorse per acquistare il proprio vaccino. Coloro che sono disposti a donare hanno indicato se preferiscono un importo maggiore, uguale o inferiore al 10% delle scorte del paese.

I nostri risultati, che sono stati recentemente pubblicati su ‘Nature Medicine’, mostrano una notevole uniformità di opinione tra i Paesi, con percentuali tra il 48% e il 56%, a sostegno di un certo livello di donazione di scorte di vaccini. Di coloro che hanno sostenuto le donazioni di vaccini, oltre il 70% è favorevole a donare almeno il 10% delle dosi del proprio Paese.

Il grafico sotto mostra l’accordo medio per tre diversi argomenti per dare la priorità alla distribuzione globale del vaccino (dove zero significa molto in disaccordo e 100 significa molto d’accordo).

L’assegnazione del favore pubblico in base al bisogno, seguita dall’incapacità di permettersi la vaccinazione. C’è meno sostegno nell’assegnazione delle priorità all’assegnazione a quelli nei Paesi che hanno sviluppato i vaccini. Quindi sembrerebbe che i governi abbiano il sostegno della maggioranza dei cittadini per iniziare ad impegnarsi nella distribuzione dei vaccini anti-COVID-19 in tutto il mondo.

Come molti politici sanno, il sostegno pubblico può durare poco e quindi devono comunicare i principali benefici che un programma di vaccinazione globale efficace porterebbe, non solo ai destinatari, ma anche ai donatori. Più in generale, la comprensione e la potenziale influenza dei cittadini saranno componenti importanti di qualsiasi strategia a lungo termine per combattere il COVID-19 e prevenire future pandemie.

Oltre al COVID-19, il sostegno pubblico sarà fondamentale per creare istituzioni sanitarie pubbliche nazionali e internazionali sostenibili che possano aiutare a prevenire future pandemie.

La maggior parte delle attuali istituzioni internazionali, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sono state create subito dopo la seconda guerra mondiale. Uno sforzo internazionale coordinato di successo per affrontare il COVID-19 può fornire una base per l’aggiornamento e la riforma di queste istituzioni per renderle adatte al 21° secolo.

I sequel dei film raramente sono all’altezza dell’originale, ma sarebbe difficile battere un finale in cui la minaccia del COVID-19 venga effettivamente eliminata dal pianeta.

Traduzione dell’articolo ‘Most people support sharing vaccines with other countries — new study’ da ‘The Conversation’