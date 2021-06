Nella corsa tra infezione e iniezione, l’iniezione ha perso.

Gli esperti di salute pubblica stimano che circa il 70% dei 7,9 miliardi di persone nel mondo debba essere completamente vaccinato per porre fine alla pandemia di COVID-19. Al 21 giugno 2021, il 10,04% della popolazione mondiale era stato completamente vaccinato, quasi tutti nei Paesi ricchi. Solo lo 0,9% delle persone nei Paesi a basso reddito ha ricevuto almeno una dose.

Sono uno studioso di salute globale specializzato in disuguaglianze sanitarie. Utilizzando un set di dati sulla distribuzione dei vaccini compilato dal Launch and Scale Speedometer del Global Health Innovation Center presso la Duke University negli Stati Uniti, ho analizzato cosa significa il divario globale di accesso ai vaccini per il mondo.

L’offerta non è il motivo principale per cui alcuni Paesi sono in grado di vaccinare le loro popolazioni mentre altri sperimentano gravi epidemie di malattie: lo è la distribuzione.

Molti Paesi ricchi hanno perseguito una strategia di acquisto eccessivo di dosi di vaccino contro il COVID-19 in anticipo. Le mie analisi dimostrano che gli Stati Uniti, ad esempio, si sono procurati 1,2 miliardi di dosi di vaccino contro il COVID-19, o 3,7 dosi a persona. Il Canada ha ordinato 381 milioni di dosi; ogni canadese potrebbe essere vaccinato cinque volte con le due dosi necessarie.

Nel complesso, i Paesi che rappresentano solo un settimo della popolazione mondiale avevano riservato più della metà di tutti i vaccini disponibili entro giugno 2021. Ciò ha reso molto difficile per i Paesi rimanenti procurarsi le dosi, direttamente o tramite COVAX, l’iniziativa globale creata per consentire ai Paesi a reddito medio-basso un accesso equo ai vaccini COVID-19.

Il Benin, ad esempio, ha ottenuto circa 203.000 dosi del vaccino cinese Sinovac, sufficienti per vaccinare completamente l’1% della sua popolazione. L’Honduras, facendo affidamento principalmente su AstraZeneca, ha procurato circa 1,4 milioni di dosi. Ciò vaccinerà completamente il 7% della sua popolazione. In questi ‘deserti dei vaccini’, anche gli operatori sanitari in prima linea non sono ancora stati vaccinati.

Haiti ha ricevuto circa 461.500 dosi di vaccino contro il COVID-19 tramite donazioni ed è alle prese con un grave focolaio.

Anche l’obiettivo di COVAX – per i Paesi a basso reddito di “ricevere dosi sufficienti per vaccinare fino al 20% della loro popolazione” – non avrebbe la trasmissione di COVID-19 sotto controllo in quei luoghi.

L’anno scorso, i ricercatori della Northeastern University hanno modellato due strategie di distribuzione del vaccino. Le loro simulazioni numeriche hanno scoperto che il 61% dei decessi in tutto il mondo sarebbe stato evitato se i Paesi avessero cooperato per attuare un equo piano di distribuzione globale dei vaccini, rispetto al solo 33% se i Paesi ad alto reddito avessero ottenuto i vaccini per primi. In breve, quando i Paesi cooperano, i decessi per COVID-19 diminuiscono di circa la metà.

L’accesso ai vaccini è iniquo anche all’interno dei Paesi, specialmente nei Paesi in cui esiste già una grave disuguaglianza.

In America Latina, ad esempio, un numero sproporzionato della piccola minoranza di persone che sono state vaccinate sono le élite: leader politici, magnati degli affari e coloro che hanno i mezzi per viaggiare all’estero per farsi vaccinare. Ciò rafforza le più ampie disuguaglianze sanitarie e sociali.

Il risultato, per ora, sono due società separate e diseguali in cui solo i ricchi sono protetti da una malattia devastante che continua a devastare chi non può accedere al vaccino.

Questa è una storia familiare dell’era dell’HIV.

Negli anni ’90, lo sviluppo di farmaci antiretrovirali efficaci per l’HIV/AIDS ha salvato milioni di vite nei Paesi ad alto reddito. Tuttavia, circa il 90% dei poveri del mondo che vivevano con l’HIV non aveva accesso a questi farmaci salvavita.

Preoccupate per la sottoquotazione dei loro mercati nei Paesi ad alto reddito, le aziende farmaceutiche che hanno prodotto antiretrovirali, come Burroughs Wellcome, hanno adottato prezzi coerenti a livello internazionale. L’azidotimidina, il primo farmaco per combattere l’HIV, costava circa 8.000 dollari l’anno, più di 19.000 dollari di oggi.

Ciò ha effettivamente reso i farmaci efficaci per l’HIV/AIDS fuori dalla portata delle persone nelle nazioni povere, compresi i Paesi dell’Africa subsahariana, l’epicentro dell’epidemia. Nel 2000, 22 milioni di persone nell’Africa subsahariana vivevano con l’HIV e l’AIDS era la principale causa di morte nella regione.

La crisi dell’accesso iniquo alle cure per l’AIDS ha iniziato a dominare i titoli delle notizie internazionali e l’obbligo del mondo ricco di rispondere è diventato troppo grande per essere ignorato.

“La storia ci giudicherà sicuramente duramente se non risponderemo con tutta l’energia e le risorse che possiamo impiegare nella lotta contro l’HIV/AIDS“, ha affermato il presidente sudafricano Nelson Mandela nel 2004.

Le aziende farmaceutiche hanno iniziato a donare antiretrovirali ai Paesi bisognosi e a consentire alle aziende locali di produrre versioni generiche, fornendo un accesso massiccio e a basso costo ai paesi poveri altamente colpiti. Nuove istituzioni globali come il Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria sono state create per finanziare programmi sanitari nei Paesi poveri.

Spinti dall’attivismo di base, anche gli Stati Uniti e altri Paesi ad alto reddito hanno speso miliardi di dollari per ricercare, sviluppare e distribuire trattamenti per l’HIV a prezzi accessibili in tutto il mondo.

Ci sono voluti oltre un decennio dopo lo sviluppo degli antiretrovirali e milioni di morti inutili, perché i Paesi ricchi rendessero questi farmaci salvavita universalmente disponibili.

A quindici mesi dall’inizio dell’attuale pandemia, i Paesi ricchi e altamente vaccinati stanno iniziando ad assumersi la responsabilità di aumentare i tassi di vaccinazione globali.

I leader di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Unione Europea e Giappone si sono recentemente impegnati a donare un totale di 1 miliardo di dosi di vaccino contro il COVID-19 ai paesi più poveri.

Non è ancora chiaro come verrà attuato il loro piano per ‘vaccinare il mondo’ entro la fine del 2022 e se i Paesi destinatari riceveranno dosi sufficienti per vaccinare completamente abbastanza persone per controllare la diffusione virale. E l’obiettivo della fine del 2022 non salverà le persone nei Paesi in via di sviluppo che stanno morendo di COVID-19 in numeri record ora, dal Brasile all’India.

L’epidemia di HIV/AIDS mostra che porre fine alla pandemia di coronavirus richiederà, in primo luogo, la priorità dell’accesso ai vaccini COVID-19 nell’agenda politica globale. Quindi le nazioni ricche dovranno lavorare con altri paesi per costruire la loro infrastruttura di produzione di vaccini, aumentando la produzione in tutto il mondo.

Infine, i Paesi più poveri hanno bisogno di più soldi per finanziare i loro sistemi sanitari pubblici e acquistare vaccini. I Paesi e i gruppi ricchi come il G-7 possono fornire tali finanziamenti.

Queste azioni avvantaggiano anche i Paesi ricchi. Finché il mondo avrà popolazioni non vaccinate, il COVID-19 continuerà a diffondersi e a mutare. Emergeranno ulteriori varianti.

Come afferma una dichiarazione dell’UNICEF del maggio 2021: “Nel nostro mondo interdipendente nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro”.

Traduzione dell’articolo ‘Global herd immunity remains out of reach because of inequitable vaccine distribution – 99% of people in poor countries are unvaccinated’