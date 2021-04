Le nuove ondate della pandemia di COVID-19 in Paesi, come il Kenya e l’India, hanno messo a nudo la cattiva gestione delle forniture di ossigeno. Trevor Duke, esperto di [fornitura di ossigeno]ed editore delle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sull’ossigenoterapia per bambini, informa su ciò che i Paesi, con risorse limitate, possono fare per garantire forniture migliori.

Perché l’ossigeno è così importante per il trattamento del COVID-19?

Il virus SARS CoV-2 causa polmonite COVID-19 e ipossiemia. L’ipossiemia è una mancanza di ossigeno nel sangue, la complicanza più importante della polmonite da COVID-19 e una delle principali cause di morte.

Alcuni farmaci antivirali sono stati efficaci nel trattamento dell’infezione da COVID-19, tuttavia, nella polmonite grave, l’ossigeno allevia l’ipossiemia. Può consentire la guarigione dell’infezione e la guarigione dei polmoni. Per molte persone affette da COVID-19, l’ossigeno è salvavita.

Quali sono le difficoltà nel fornire ossigeno ai pazienti?

I paesi a basso e medio reddito affrontano enormi ostacoli nell’ottenere ossigeno ai pazienti. In molti paesi sistemi adeguati per fornire ossigeno sono stati trascurati per decenni, nonostante la polmonite fosse la principale causa di ricovero ospedaliero nei paesi a basso e medio reddito, anche prima della pandemia.

Un sistema di ossigeno comprende le apparecchiature necessarie per rilevare l’ipossiemia e fornire ossigeno. Ciò comprende; un piccolo dispositivo chiamato pulsossimetro che è essenziale per rilevare l’ipossiemia, la fonte di ossigeno (di cui ci sono diverse opzioni), altre apparecchiature tecniche per fornire ossigeno (come misuratori di portata e tubi dell’ossigeno), un piccolo dispositivo chiamato analizzatore di ossigeno (che valuta la purezza dell’ossigeno dalla fonte) e un alimentatore. Oltre a questo, sono vitali operatori sanitari qualificati, tecnici biomedici e manutenzione delle apparecchiature.

La trascuratezza dei sistemi di ossigeno è stata in parte un fallimento del mercato, in parte mancanza di conoscenza e anticipazione, in parte inerzia.

Nelle strutture sanitarie, senza sistemi di ossigeno efficaci, di solito c’è stata anche una mancanza di risorse di altri servizi essenziali necessari per far funzionare un ospedale in sicurezza, come elettricità, approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari e controllo delle infezioni.

Fino alla pandemia, alcuni governi potrebbero non aver compreso appieno che l’ossigeno salva la vita. Oppure potrebbero non essere stati preparati a investire in un sistema di ossigeno correttamente funzionante.

Infine, è stata data una bassa priorità allo sviluppo e all’ampliamento dell’ossigeno rispetto ai nuovi farmaci, per i quali è possibile richiedere un brevetto e le grandi aziende farmaceutiche possono realizzare un grande profitto.

Sistemi di ossigeno robusti, che sosterrebbero una pandemia, richiedono tempo per essere messi in atto. Le basi sono la fonte di ossigeno e le opzioni includono bombole di gas, concentratori di ossigeno e generatori di ossigeno.

Le bombole di ossigeno sono logisticamente difficili e costose da trasportare da molti fornitori privati ​​nelle grandi città, in particolare negli ospedali remoti. Una singola bombola di ossigeno, che fornirebbe una persona, può durare dalle 24 alle 72 ore a seconda della gravità dell’ipossiemia e della quantità di ossigeno di cui hanno bisogno. Tuttavia, le persone con COVID-19 grave spesso soffrono di ipossiemia per più di una settimana, quindi un cilindro può esaurirsi.

I concentratori di ossigeno sono piccole macchine da comodino. Prendono l’aria atmosferica e rimuovono l’azoto (che è il 78% dell’aria) lasciandolo vicino all’ossigeno puro. Sono stati sviluppati commercialmente per l’assistenza domiciliare di adulti con malattie polmonari croniche in Nord America e in Europa. Dagli anni ’90 hanno effettivamente fornito ossigeno negli ospedali dei paesi a basso e medio reddito.

I concentratori di ossigeno possono fornire ossigeno a un massimo di cinque bambini o uno o due adulti malati alla volta. Forniscono una fonte continua di ossigeno, attinto dall’aria, quindi non è necessario ricaricarli. Sono relativamente economici (circa US $ 500-US $ 1000), ma richiedono un’alimentazione affidabile (possono essere alimentati a energia solare), un po ‘di formazione per il personale e manutenzione. Sono prodotti in molti luoghi, inclusi Stati Uniti, Europa, Cina, India e Russia.

I generatori di ossigeno sono un altro modo per fornire ossigeno. Sono macchine di grandi dimensioni che generano ossigeno dall’aria (circa 5000 litri all’ora) e possono riempire da 30 a 50 bombole al giorno. I generatori di ossigeno sono costosi (circa 100.000 dollari) e richiedono un tecnico biomedico qualificato, ma sono un investimento a lungo termine. Sono stati utilizzati in Asia, Canada e recentemente in Papua Nuova Guinea. Sono prodotti in Cina e negli Stati Uniti. Alcuni vengono prodotti completamente configurati e possono essere spediti agli ospedali. Richiedono solo una connessione elettrica e un tecnico biomedico qualificato per eseguirli.

Un vantaggio chiave dei generatori e concentratori di ossigeno è che possono fornire un’intera regione o un servizio sanitario in un modo che può essere indipendente dalle società di gas private.

Cosa si può fare per migliorare la situazione?

Ogni situazione sarà diversa. Affinché un sistema di ossigeno possa essere sviluppato, deve esserci una buona comprensione del contesto locale. Ciò include i sistemi già in uso, i fornitori locali, la capacità dei tecnici biomedici, l’affidabilità degli alimentatori (spesso gli alimentatori sono irregolari e gli sbalzi di tensione possono danneggiare i concentratori, l’energia solare è più stabile) e le dimensioni della popolazione locale e prevista fabbisogno di ossigeno.

Ad esempio, un ospedale distrettuale di medie dimensioni (che tratta da 15 a 20 pazienti con ossigeno al giorno) avrà bisogno di oltre 40.000 litri al giorno. Per soddisfare queste esigenze, la fornitura di ossigeno dovrebbe essere effettuata utilizzando concentratori di ossigeno e generatori di ossigeno, utilizzando alcune bombole per un utilizzo immediato di emergenza, come il trasporto in ambulanza.

È possibile intraprendere azioni immediate?

Per ora, i governi e i servizi sanitari dovrebbero investire in concentratori e generatori di ossigeno al posto letto per soddisfare le esigenze dell’intero ospedale o distretto. Le agenzie globali dovrebbero supportare questo in modo simile al potenziamento dei vaccini attraverso partnership globali come COVAX.

Esistono molti produttori mondiali di concentratori di ossigeno e generatori di ossigeno e ci sono specifiche dell’OMS per questa apparecchiatura. Attualmente l’offerta è scarsa, ma la produzione è in aumento. L’India ha recentemente annunciato l’importazione di 10.000 concentratori di ossigeno. I servizi sanitari ei loro partner dovrebbero condurre programmi di formazione per gli operatori sanitari sull’uso della tecnologia dell’ossigeno. Questo può essere fatto in un tempo relativamente breve se c’è una buona pianificazione e gestione.

In molti ambienti, l’uso di ventilatori meccanici, macchine che forniscono una pressione positiva alle vie aeree e ai polmoni di un paziente attraverso un tubo, non sarà appropriato. Richiedono sedazione o anestesia, un attento monitoraggio in un’unità di terapia intensiva e la capacità di rilevare e affrontare le complicanze, inclusi gli effetti sul cuore e sulla circolazione, una delle principali caratteristiche dell’infezione avanzata da COVID-19. La spinta ad acquisire ventilatori meccanici può essere una distrazione dall’aumento delle scorte di ossigeno.

Quindi, la priorità dovrebbe essere aumentare l’ossigeno e la qualità delle cure e del monitoraggio. Ci sono modi e modelli per farlo, anche nelle strutture sanitarie con meno risorse.

COVID-19 è un gioco lungo; il momento migliore per iniziare a implementare sistemi di ossigeno efficaci potrebbe essere stato diversi anni fa, ma il prossimo momento migliore è adesso.

Traduzione dell’articolo ‘What steps must be taken to secure oxygen – for COVID-19 patients and into the future’ da ‘The Conversation’