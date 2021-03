Covid-19: come funzionano i vaccini mRNA?

Decine di milioni di persone hanno ricevuto un vaccino contro il coronavirus. Finora, la maggior parte delle dosi è stata il vaccino Moderna o Pfizer, che utilizzano entrambi l’mRNA per generare una risposta immunitaria. Questi vaccini genetici sono in lavorazione da decenni, ma questa è la prima volta che vengono utilizzati ampiamente nelle persone.

I vaccini MRNA si stanno dimostrando più efficaci di quanto chiunque avesse sperato, ma come per qualsiasi nuovo progresso medico, le persone hanno molte domande. Come funzionano? Sono al sicuro? Ho davvero bisogno di due colpi? Perché devono essere mantenuti così freddi? E questa sarà la tecnologia dei vaccini del futuro?

Una rivoluzione dei vaccini

“I vaccini a DNA e mRNA offrono enormi vantaggi rispetto ai tipi tradizionali di vaccini, poiché utilizzano solo il codice genetico di un agente patogeno, piuttosto che l’intero virus o batteri“, scrive Deborah Fuller, microbiologa dell’Università di Washington che ha lavorato sul gene a base di vaccini per decenni.

I vaccini Moderna e Pfizer sono la prova che i vaccini a mRNA sono pronti per la prima serata e superano di gran lunga i loro predecessori. “Le speranze che i vaccini genetici possano un giorno fornire un vaccino per la malaria o l’HIV, curare il cancro, sostituire i vaccini tradizionali meno efficaci o essere pronti a fermare la prossima pandemia prima che inizi non sono più inverosimili”, spiega Fuller.

Come funziona un vaccino a mRNA?

Questi vaccini non sono solo efficaci, funzionano in modo fondamentalmente diverso dai vaccini tradizionali, spiega Sanjay Mishra, uno scienziato del Vanderbilt University Medical Center.

I vaccini tradizionali utilizzano un intero virus morto, o solo una parte di uno, per generare immunità. “Ma un vaccino mRNA è diverso”, scrive Mishra, “perché invece di farsi iniettare la proteina virale, una persona riceve materiale genetico – mRNA – che codifica per la proteina virale. Quando queste istruzioni genetiche vengono iniettate nella parte superiore del braccio, le cellule muscolari le traducono per produrre la proteina virale direttamente nel corpo”.

Veloce da immettere sul mercato, ma comunque sicuro

“La sicurezza è l’obiettivo principale di un vaccino“, afferma William Petri, Professore di medicina presso l’Università della Virginia. Molte persone hanno espresso preoccupazioni sulla sicurezza in base alla velocità con cui questi vaccini sono stati sviluppati, approvati e distribuiti.

Secondo Petri, i vaccini sono stati comunque sottoposti a tutti i passaggi normali: li hanno fatti semplicemente contemporaneamente.

“A mio parere, la sicurezza non è compromessa dalla velocità di sviluppo del vaccino e dall’autorizzazione all’uso di emergenza. Il motivo per cui i vaccini possono essere approvati così rapidamente è che i grandi studi clinici per valutare l’efficacia e la sicurezza dei vaccini stanno avvenendo contemporaneamente alla preparazione di produzione su larga scala, finanziata dal programma Operation Warp Speed ​​del governo federale “.

Perché è importante fare il secondo scatto

Hai ricevuto il tuo primo vaccino. Ma con carenze e problemi di approvvigionamento, ottenere la seconda dose potrebbe diventare una seccatura. Importa davvero? Sì, spiega William Petri in un altro articolo.

“La prima dose innesca il sistema immunitario e introduce il corpo al germe di interesse. Ciò consente al sistema immunitario di preparare le sue difese. La seconda dose, o richiamo, offre al sistema immunitario l’opportunità di aumentare la qualità e la quantità degli anticorpi utilizzati per combattere il virus “.

L’immunità è un processo complesso e “se il booster non viene somministrato entro la finestra appropriata, verranno prodotte quantità inferiori di anticorpi che potrebbero non fornire una protezione altrettanto potente dal virus”, scrive Petri. Quindi vai a fare il tuo secondo scatto se puoi, anche se devi farlo un po ‘più tardi del previsto.

La catena del freddo rende la distribuzione una sfida

Nonostante tutte le loro incredibili caratteristiche, i vaccini a mRNA hanno almeno un punto debole: “Se diventano troppo caldi o troppo freddi, si deteriorano. E, proprio come il pesce, un vaccino avariato deve essere gettato via ”, spiega Anna Nagurney, professoressa di gestione delle operazioni presso l’Università del Massachusetts, Amherst, che studia le catene di approvvigionamento medico.

La molecola di mRNA è molto fragile, quindi i vaccini devono essere conservati a temperature estremamente fredde e molto specifiche, una sfida per la distribuzione. “La risposta è qualcosa chiamata catena del freddo del vaccino, una catena di approvvigionamento in grado di mantenere i vaccini a temperature strettamente controllate dal momento in cui vengono prodotti fino al momento in cui vengono somministrati a una persona“, spiega Nagurney. Questa catena di approvvigionamento del freddo è fondamentale per ottenere i vaccini dove devono andare e senza di essa, non importa quanto siano buoni i vaccini, non possono fare molta differenza.

Traduzione dell’articolo ‘How do mRNA vaccines work – and why do you need a second dose? 5 essential reads’