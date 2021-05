Lo sviluppo di diversi vaccini anti-COVID-19 in meno di un anno ha dato a tutti noi la speranza di una liberazione dalla pandemia. Ora l’obiettivo si è spostato per garantire che la copertura vaccinale diffusa sia raggiunta il più rapidamente possibile in tutto il mondo.

, è improbabile che uno qualsiasi dei vaccini sia efficace al 100% nell’arresto della trasmissione o dell’infezione. C’è un piccolo rischio che alcune persone completamente vaccinate vengano infettate. Questa è nota come ‘infezione rivoluzionaria’ ed è del tutto prevista. Eppure, sottolinea Tara Hurst , esperta di biomedicina della Birmingham City University , è. Questa è nota come ‘’ ed è del tutto prevista.

È importante, afferma Hurst, rendersi conto dei limiti dei vaccini. Nessun vaccino offre una protezione completa a tutti coloro che lo ricevono. Il vaccino contro il morbillo è stato molto efficace nel prevenire l’infezione, portando il virus a essere quasi estirpato in alcuni Paesi. Eppure ci sono infezioni segnalate anche in popolazioni con vaccinazioni diffuse. Queste infezioni si verificano non solo nei non vaccinati; ci sono casi di infezioni improvvise in persone completamente vaccinate.

Il vaccino contro l’influenza stagionale offre protezione dai virus circolanti. Ma i virus influenzali circolanti variano e le persone vaccinate possono ancora ammalarsi, ma avere una malattia meno grave.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che diversi parti della risposta immunitaria producono difese diverse, vale a dire gli anticorpi, che sono proteine ​​a forma di Y che bloccano i germi e li neutralizzano, e le cellule T, che trovano e distruggono le cellule infette. Gli anticorpi sono tipicamente prodotti contro le proteine ​​più variabili sulla superficie del virus, mentre le proteine ​​più consistenti all’interno del virus sono prese di mira dai linfociti T. Le cellule T sono importanti per limitare la gravità della malattia.

sintomi lievi che si sono risolti entro una settimana. Per SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID-19), afferma Hurst, ci sono prove aneddotiche, anche dalle Seychelles, di infezioni rivoluzionarie, ma poco è stato ancora pubblicato su riviste scientifiche. Un recente rapporto del New England Journal of Medicine ha descritto due casi di COVID-19 a seguito della vaccinazione, entrambi con

189 casi COVID post-vaccinazione su 22.729 operatori sanitari, ma attribuisce almeno alcuni di questi alla vaccinazione parziale. La vaccinazione probabilmente renderà la malattia meno grave se si verificano tali scoperte. E uno studio della Stanford University, che deve ancora essere esaminato da altri scienziati, descrive

Secondo Hurst, ci sono diverse possibili spiegazioni per le infezioni rivoluzionarie. La risposta immunitaria umana è codificata nel nostro DNA e varia da persona a persona. Questa variabilità ci aiuta a rispondere a una serie di germi. Ma anche l’efficacia di queste risposte è variabile. Ciò potrebbe anche essere dovuto a diversi fattori, tra cui cattiva salute, farmaci o età.

Il sistema immunitario che invecchia non risponde ai nuovi antigeni (sostanza estranea che induce il sistema immunitario a produrre anticorpi contro di esso) e ai vaccini, nonché ai sistemi immunitari più giovani. Per un vaccino COVID-19, dice Hurst, c’era una differenza misurabile nella concentrazione di anticorpi neutralizzanti negli anziani rispetto ai giovani adulti. Alcuni dei partecipanti anziani non avevano affatto anticorpi neutralizzanti dopo entrambe le dosi dei vaccini.

Un altro motivo per le infezioni rivoluzionarie è dovuto alle varianti virali che sfuggono al rilevamento immunitario e prosperano anche nelle persone vaccinate. Si prevede che un virus, in particolare un ‘virus RNA’ come SARS-CoV-2, muti e dia origine a varianti, alcune delle quali possono essere trasmesse più facilmente. Queste varianti possono anche essere neutralizzate più o meno efficacemente dal sistema immunitario poiché le mutazioni potrebbero alterare le parti del virus che vengono riconosciute dagli anticorpi e dai linfociti T.

Si ritiene che una nuova variante SARS-CoV-2 identificata in India (B16172) renda il virus più trasmissibile e questo è motivo di preoccupazione alla luce della crisi COVID che si sta svolgendo lì. Nonostante l’assenza di studi scientifici, ci sono molti rapporti nei media di frequenti infezioni improvvise e la variante B16172 è accusata, ma questo deve ancora essere dimostrato.

In uno studio, condotto sulle infezioni post-vaccino con SARS-CoV-2 in California, non c’era un rischio significativamente più elevato di infezione a causa delle varianti circolanti in quella regione. Nonostante l’evidenza che i vaccini funzionino bene contro le varianti, il rapido aumento della proporzione di casi nel Regno Unito che sono dovuti a B16172 rispetto al ceppo di Kent dominante (B117) ha fatto sì che sia stato elevato a una variante di preoccupazione dal Public Health England. Sebbene la vaccinazione diffusa rimanga l’arma finale contro la pandemia, bisogna ricordare che è improbabile che prevenga tutte le infezioni. Coloro che sviluppano l’infezione dopo la vaccinazione avranno probabilmente una malattia più lieve, quindi il rischio di infezioni improvvise non dovrebbe scoraggiarci dall’utilizzare i vaccini attuali.