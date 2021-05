La conversazione in corso sulle deroghe ai brevetti del vaccino COVID-19 è, nella migliore delle ipotesi, simbolica; nel peggiore dei casi, demagogica.

Anche se un milione di laboratori in tutto il mondo avessero i mezzi, il know-how e le materie prime, cosa che non hanno; e fossero in grado, in qualche modo, di superare le prove e di avere successo, resta il fatto che il virus continuerà a mutare e i vaccini non raggiungeranno mai la popolazione mondiale in tempo.

Ci saranno nuovi virus a RNA, ognuno più veloce e letale. Semplicemente non siamo in grado di produrre e distribuire antidoti abbastanza velocemente; anche se i brevetti venissero rilasciati, questa corsa frenetica è inutile.

Se vogliamo sconfiggere il virus, dobbiamo applicare il meccanismo di difesa più efficace della nostra specie: l’intelligenza collettiva.

È gratuito, sicuro e universale.

Il virus si estinguerà solo se noi (a) tutti (b) restiamo fermi (c) contemporaneamente. Ciò che è necessario, quindi, è una concordia internazionale con la quale tutti i governi accettino un blocco globale, un lockdown completo e simultaneo per almeno quindici giorni, forse venti.

Tutte le economie devono arrestarsi contemporaneamente.

Ciò significa chiudere i mercati finanziari, le transazioni bancarie, la guerra; rinvio di manifestazioni sportive, concerti, svuotamento di parchi, televisori e redazioni. Nessun programma televisivo o radiofonico in diretta, a meno che non trasmettano a distanza dalle case dei giornalisti. Chiudere le frontiere, i trasporti, le scuole, i negozi, le attività, eccetto gli ospedali e la consegna di cibo. Inoltre, piattaforme di intrattenimento come Netflix o HBO farebbero bene a liberare l’accesso durante questo periodo: una prova gratuita universale, codice VICTORY. Il blocco definitivo.

Questo potrebbe farci guadagnare tempo, tempo prezioso, abbastanza per evitare Doomsday -il giorno del giudizio. Potremmo persino ripristinare alcuni dei danni causati all’ambiente, portare più vaccini dove sono disperatamente necessari, e portare più persone al sicuro.

Cari leader mondiali, Angela Merkel, Vladimir Putin, Joe Biden, Macron, Trudeau; Onu, ufficiali della NATO: premete subito il pulsante verde. Fate la storia. Salvateci!