La società farmaceutica Pfizer prevede di guadagnare fino a 26 miliardi di dollari (18 miliardi di sterline) quest’anno dalla vendita del suo vaccino contro il COVID-19. I profitti per il primo trimestre del 2021 sono apparentemente superiori del 44% rispetto a un anno fa.

Allo stesso modo, Moderna prevede di guadagnare 18,4 miliardi di dollari (13 miliardi di sterline) e registrare il suo primo profitto quest’anno.

Ciò ha portato alcuni a chiedersi se sia giusto che queste grandi aziende farmaceutiche traggano effettivamente profitto dalla pandemia, soprattutto alla luce degli impegni dei concorrenti Johnson & Johnson e AstraZeneca di vendere i loro vaccini senza scopo di lucro.

Da un punto di vista morale, si potrebbe pensare che somme così enormi siano inaccettabili quando così tante industrie – arte, ospitalità, vendita al dettaglio, viaggi, per citarne solo alcune – hanno subito un tale colpo da lockdown e restrizioni sociali.

D’altra parte, si potrebbe sostenere che le aziende farmaceutiche hanno sia un’impresa che una responsabilità sociale nell’usare il loro modello di profitto per fornire vaccini al mondo. In effetti, il diritto societario sostiene questa posizione.

C’è un divario di vecchia data in quest’area della ricerca legale aziendale. Da un lato ci sono coloro che vedono la società come una macchina che massimizza il profitto per gli azionisti. Dall’altro c’è chi crede che mentre il profitto è un obiettivo aziendale necessario, l’azienda ha anche responsabilità nei confronti dei suoi dipendenti, dell’ambiente, della sua comunità e della società in generale.

Quelli di noi che seguono quest’ultimo punto di vista lo fanno in parte perché è supportato da pratiche in tutto il mondo del ‘Common Law’ – Paesi tra cui Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada e Australia, dove le decisioni dei tribunali più anziani sono fonti di diritto e sono vincolanti per altre corti – risalenti al XIX secolo. Questo approccio riconosce la società come entità distinta dai suoi azionisti.

Ma non solo questa visione della responsabilità aziendale è legalmente corretta, è anche la visione socialmente responsabile della società perché riconosce le conseguenze più ampie di una mentalità del ‘profitto a tutti i costi’. Tiene conto del lato umano del business, come l’impatto sui lavoratori e sulle comunità locali quando le fabbriche chiudono e la produzione viene esternalizzata in luoghi con costi salariali inferiori (e spesso meno regolamentati).

Questa visione di come dovrebbe essere una società accetta pienamente il ruolo essenziale che gli azionisti hanno nel fornire capitale per finanziare la ricerca costosa e lo sviluppo di prodotti essenziali. Ma riconosce anche quegli altri ruoli essenziali: dei dipendenti che forniscono i propri talenti e lavoro, e della società nel fornire la domanda di beni e servizi.

Dato che la società non potrebbe funzionare senza che tutti gli stakeholder facciano la propria parte, tutti questi e altri interessi dovrebbero far parte del processo decisionale.

E sembra che questo sia ciò che hanno fatto Pfizer e Moderna. Sicuramente sarebbe stato più preoccupante se i loro team di gestione avessero scelto di non lavorare su un vaccino COVID-19 a causa degli enormi costi finanziari coinvolti e dei costi di reputazione che sarebbero inevitabilmente seguiti se i loro tentativi fossero falliti.

Le aziende che decidono di prendere la strada più economica per assicurarsi i profitti sono fin troppo familiari. Un grande dirigente farmaceutico avrebbe potuto legittimamente sostenere che guardare dall’altra parte durante una pandemia globale e quindi evitare tutte le esternalità potenzialmente paralizzanti associate allo sviluppo di un nuovo vaccino sarebbe potuta essere l’opzione più sicura.

Ma questo non era il percorso che Pfizer, ad esempio, ha scelto quando ha soppesato i vari fattori in gioco, inclusi i benefici per la società di un vaccino contro il COVID-19, i rischi aziendali associati di una tale impresa e, naturalmente, la possibilità di aumentare i profitti.

Anche Moderna e Pfizer (e il suo partner di sviluppo BioNTech) hanno fatto esattamente ciò che i quadri del diritto societario nei rispettivi Paesi richiedevano.

Negli Stati Uniti, dove hanno sede Pfizer e Moderna, la Corte Suprema ha riconosciuto che le aziende hanno responsabilità che vanno oltre il fine esclusivo del profitto. Inoltre, la maggior parte degli Stati ha emanato i cosiddetti ‘statuti elettorali’, che chiariscono che la direzione può considerare ‘qualsiasi o tutti i gruppi’ interessati dalle azioni della società: azionisti, dipendenti e sì, la comunità più ampia.

Lo stesso vale in Germania, sede di BioNTech, che per prima ha sviluppato il vaccino Pfizer. L’obbligo generale del management nelle società tedesche è quello di lavorare negli ‘interessi dell’azienda’. E sebbene questi non siano definiti, è generalmente accettato che questi interessi includano gli interessi della società.

Quindi le aziende farmaceutiche non hanno torto ad aver tratto profitto dalla pandemia. Ciò che sarebbe stato sbagliato è se avessero ignorato l’ovvio e vasto danno sociale globale di COVID-19 e si fossero concentrati invece sui rischi finanziari e potenzialmente gravi per la reputazione dello sviluppo di un vaccino per il mondo.

Invece, hanno agito in conformità con ciò che richiede il diritto societario e ciò che ogni società dovrebbe fare. Si sta riconoscendo il contributo di ogni attore dell’organizzazione – azionisti, dipendenti, fornitori, società – e ricompensandoli di conseguenza, sia che si tratti di un guadagno finanziario o medico.

Traduzione dell’articolo ‘Why big pharma had a responsibility to profit from the pandemic’ da ‘The Conversation’