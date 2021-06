Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha recentemente chiesto uno sforzo globale accelerato per distribuire vaccini per porre fine alla pandemia di COVID-19. È stato un passo positivo perché le dichiarazioni ufficiali passate dei leader mondiali non sono riuscite a fornire politiche specifiche per raggiungere le popolazioni disperate, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito.

L’FMI ​​aveva anche ragione a riconoscere che il costo del contenimento della pandemia di COVID-19 è molto inferiore ai benefici complessivi per l’economia globale della copertura completa del vaccino. Ma si sarebbe potuto andare oltre riconoscendo che le inefficienti regole di assegnazione dei vaccini attualmente in vigore devono essere sostituite da nuove strutture istituzionali cooperative e passi più concreti da parte dei Paesi del Gruppo dei Venti (G20).

Il FMI sta affrontando il problema in modo troppo restrittivo. Supporta fortemente le donazioni e la distribuzione di vaccini da effettuarsi esclusivamente attraverso la struttura COVAX. COVAX è uno dei tre pilastri dell’iniziativa nota come Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, che è stata lanciata nell’aprile 2020 in occasione di un evento organizzato congiuntamente dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla Commissione europea, dal Presidente francese Emmanuel Macron e la Fondazione Bill e Melinda Gates.

COVAX è stato creato per facilitare l’accesso equo ai vaccini. I primi due pilastri erano incentrati sull’accesso equo alla diagnostica e al trattamento. Per quanto utile sia stata la disposizione, il suo modello di approccio al problema è diventato obsoleto.

Dalla sua creazione lo scorso anno, i vaccini sono diventati più disponibili, ma la distribuzione e altri problemi sono diventati più evidenti.

COVAX ha fornito un buon modello di riferimento per le esigenze di salute pubblica previste. È stato anche utile per fissare obiettivi prioritari. La chiave era vaccinare circa il 20% della popolazione di ogni Paese il più rapidamente possibile.

Ma la struttura soffre di due gravi difetti.

In primo luogo, assegna principalmente i vaccini in proporzione alle dimensioni della popolazione, che non è la migliore metrica per la salute pubblica.

In secondo luogo, non tiene conto delle capacità dei Paesi di lanciare massicce campagne di immunizzazione.

Difetti

Stabilire obiettivi di distribuzione del vaccino sulla base della dimensione della popolazione è errato per una serie di ragioni.

In primo luogo, ignora la complessità del problema. I Paesi sono in fasi molto diverse della pandemia. Alcuni stanno subendo perdite orribili e i loro sistemi sanitari sono crollati. Altri hanno una mancanza di adeguate misure di salute pubblica e un’adesione sociale inadeguata a queste misure. Altri, invece, affrontano scenari molto meno scoraggianti.

Molto è stato detto sulla mancanza di vaccini in molti Paesi africani. Ma per quanto precario sia questo problema nel continente, i Paesi africani non stanno attualmente vivendo le epidemie estremamente aggressive osservate in India, Nepal, Brasile e molti altri paesi dell’America Latina.

Questi casi mettono a nudo le carenze della distribuzione dei vaccini sulla base di un metro di valutazione della popolazione: tale criterio non riesce a catturare la gravità dei problemi di salute pubblica sottostanti che devono affrontare le diverse nazioni.

Criteri per la distribuzione

L’assegnazione dei vaccini, effettuata tramite COVAX o direttamente, dovrebbe essere basata su criteri di salute pubblica. Questi includono:

– Il tasso di incidenza. Questo misura il numero di nuovi casi di COVID-19 che si verificano durante un determinato periodo di tempo in una popolazione a rischio di sviluppare la malattia. Solitamente espresso come incidenza per un certo numero di persone (1.000, 10.000, 100.000), il tasso è una misura degli eventi, cioè il passaggio da uno stato non malato a uno malato, e quindi una misura del rischio.

I Paesi con livelli di rischio più elevati calcolati utilizzando il tasso di incidenza dovrebbero avere la priorità nell’assegnazione dei vaccini.

– Il tasso di attacco. Questo misura il numero di persone suscettibili che si ammalano entro un determinato periodo di tempo come quota del numero totale di persone suscettibili. L’aumento del tasso di attacco può suggerire che una variante virale più trasmissibile stia diventando dominante in un determinato Paese.

In effetti, tassi di attacco più elevati sono stati associati all’emergere di Alpha, o B.1.1.7, nel Regno Unito, Gamma o P.1, in Brasile e Delta, o B.1.617, in India.

Pertanto, senza una sorveglianza genomica diffusa, il tasso di attacco può aiutare a mappare la diffusione di varianti pericolose di preoccupazione.

– Capacità del sistema sanitario. Questo è misurato dal numero di letti di terapia intensiva per 1.000 persone in un dato paese, per esempio.

Rispettare questi e altri criteri per l’assegnazione dei vaccini garantirebbe che i vaccini siano destinati ai Paesi che ne hanno il maggior bisogno immediato.

L’assegnazione dei vaccini deve anche tenere conto della capacità dei Paesi di distribuirli internamente. Recentemente, il Malawi ha bruciato 20.000 dosi del vaccino Oxford/AstraZeneca solo 18 giorni dopo averle ricevute a causa del rischio di scadenza.

Il Sud Sudan ha annunciato che il governo rimanderà a COVAX 72.000 dosi del vaccino Oxford/AstraZeneca, sempre a causa del rischio di scadenza.

Sebbene questi eventi siano associati a una maggiore esitazione al vaccino a seguito di rari eventi di coagulazione del sangue associati al vaccino Oxford/AstraZeneca, è anche vero che molti Paesi in Africa, così come in altre regioni, mancano delle risorse per organizzare campagne di vaccinazione efficaci.

Senza i fondi necessari per queste campagne, la donazione di dosi non solo è insufficiente, ma anche uno spreco di dosi di vaccini salvavita, come dimostrano i casi del Malawi e del Sud Sudan.

Cosa serve

Gli sforzi per l’assegnazione dei vaccini devono essere guidati da principi di equità ed efficienza. Concentrandosi principalmente sull’equità, COVAX e altre iniziative attualmente non riescono a fornire dosi di vaccino per affrontare le emergenze di salute pubblica in tutto il mondo.

Inoltre, l’eccessiva attenzione alla distribuzione equa esclude le capacità e le risorse che i Paesi hanno per organizzare campagne di vaccinazione di massa.

Il miglioramento della struttura esistente richiede passi concreti nella cooperazione globale. Ciò include un accordo sulle linee guida e le metriche di salute pubblica per la distribuzione del vaccino, donazioni effettive di dosi secondo queste linee guida al posto di impegni o impegni a tempo indeterminato a donare dosi in eccesso e meccanismi per garantire che le catene di fornitura di vaccini possano funzionare senza intoppi.

Progettare questa struttura dovrebbe essere l’obiettivo principale del G20 nei prossimi mesi sia per combattere l’attuale pandemia sia per prepararsi a quelle future.