COVAX, l’iniziativa globale per coordinare la distribuzione dei vaccini anti-COVID-19 in modo equo, è fondamentale per tenere sotto controllo la pandemia.

Ma l’obiettivo di COVAX di fornire 2 miliardi di dosi ai Paesi partecipanti entro la fine del 2021, inclusi 92 Paesi a basso reddito che non possono permettersi di acquistare vaccini direttamente dai produttori, è minacciato da sottoinvestimenti cronici, nazionalismo dei vaccini e restrizioni all’esportazione.

COVAX non è destinato solo ai Paesi a basso reddito: il Canada ha finora ricevuto 316.800 dosi attraverso lo schema. In quanto tale, rappresenta un’importante ‘polizza assicurativa’ per l’Australia, che potenzialmente consente l’accesso a un portafoglio di vaccini più ampio di quello che potremmo garantire attraverso i negoziati con i fornitori.

La vulnerabilità della strategia di approvvigionamento di vaccini è diventata più chiara nelle ultime settimane, con i blocchi dell’offerta che limitano le importazioni di vaccini dall’Europa e ora l’avvertimento sul vaccino AstraZeneca e sui suoi collegamenti con un raro disturbo della coagulazione del sangue.

Salvare COVAX richiederà più delle donazioni (sia di fondi che di vaccini), oltre alla rimozione dei divieti di esportazione. I Paesi devono collaborare per rimuovere urgentemente le barriere legali e tecniche che impediscono una produzione più diffusa di vaccini al fine di aumentare l’offerta globale di vaccini da distribuire a COVAX.

Come funziona COVAX?

COVAX è guidato dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); Gavi, the Vaccine Alliance (un partenariato pubblico-privato che mira ad aumentare la vaccinazione nei paesi a basso reddito); e l’Organizzazione mondiale della sanità.

Mira a fornire dosi a tutti i Paesi partecipanti che le hanno richieste nella prima metà del 2021 e 2 miliardi di vaccini in totale entro la fine del 2021.

COVAX è complesso, ma essenzialmente funziona investendo in un portafoglio di vaccini promettenti e poi distribuendoli secondo una formula sia ai ‘Paesi autofinanziati’ che ai ‘Paesi finanziati’.

I Paesi autofinanziati sono quelli che hanno contribuito con fondi a COVAX, come l’Australia. Sono in grado di acquistare i vaccini a prezzi più convenienti negoziati da COVAX e inizialmente riceveranno abbastanza per vaccinare il 20% delle loro popolazioni. A lungo termine, questi Paesi potrebbero ricevere dosi sufficienti per vaccinare fino a metà della loro popolazione, a seconda di quanto contribuiscono.

I Paesi finanziati includono 92 paesi a basso reddito che non possono permettersi di acquistare i propri vaccini. Riceveranno anche abbastanza per vaccinare il 20% della loro popolazione, a condizione che COVAX sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi. Questo non è neanche lontanamente abbastanza vicino per ottenere l’immunità della mandria, ma consentirà almeno la vaccinazione degli operatori sanitari e dei gruppi più vulnerabili.

L’Australia ha impegnato 123,2 milioni di dollari australiani per consentirle di acquistare 25 milioni di vaccini per uso domestico.

Ha anche impegnato 80 milioni di dollari australiani specificamente destinati alla fornitura di vaccini per i paesi a basso reddito. Tuttavia, questo denaro verrà prelevato dagli aiuti esistenti e non andrà molto lontano in termini di assistenza.

Come sta andando il programma finora?

COVAX ha effettuato la sua prima consegna di vaccini in Ghana il 24 febbraio. Entro l’11 aprile, aveva spedito circa 38,5 milioni di dosi in 106 Paesi e territori.

Anche se queste cifre potrebbero sembrare promettenti a prima vista, questo è molto indietro rispetto all’obiettivo di COVAX di fornire 100 milioni di dosi entro la fine di marzo.

E non reggono bene nel contesto del lancio globale dei vaccini. Finora, solo lo 0,2% dei 700 milioni di dosi di vaccino somministrate a livello globale è stato somministrato in Paesi a basso reddito, mentre l’87% è stato ricevuto da persone in Paesi ad alto reddito e medio-alto.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha sottolineato la scorsa settimana che solo una persona su 500 nei Paesi a basso reddito ha finora ricevuto un vaccino – una situazione che ha descritto come uno “squilibrio scioccante”.

Perché COVAX sta lottando per fornire più vaccini?

COVAX ha bisogno di più finanziamenti, per un importo di 3,2 miliardi di dollari anche per raggiungere i suoi modesti obiettivi per il 2021. Ma la fornitura di vaccini è un problema ancora più grande.

Paesi ricchi come l’Australia hanno minato COVAX negoziando accordi per i vaccini direttamente con le aziende farmaceutiche, piuttosto che aspettare che COVAX li distribuisca in modo equo. Entro lo scorso novembre, i Paesi ad alto reddito che rappresentavano appena il 14% della popolazione mondiale avevano negoziato accordi pre-mercato che coprivano il 51% dell’offerta globale.

In aggiunta ai problemi di COVAX, il flusso di consegne di vaccini si è per lo più prosciugato nell’ultima settimana.

Circa 90 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca prodotto in India che dovevano essere consegnate a 64 Paesi a marzo e aprile sono state ritardate poiché un’ondata di casi COVID-19 ha spinto il governo indiano a limitare le esportazioni.

Cosa deve succedere?

L’OMS ha invitato i Paesi ricchi a condividere immediatamente 10 milioni di dosi per sostenere COVAX nella prima metà del 2021.

Ma finora nessun Paese si è impegnato a farlo. Le donazioni che arrivano dopo che i Paesi hanno vaccinato completamente le proprie popolazioni saranno troppo in ritardo. E laddove le donazioni bilaterali sono state effettuate al di fuori del programma COVAX (principalmente da Cina e Russia), sono state in gran parte guidate da considerazioni di sicurezza, strategiche o politiche, piuttosto che donate ai paesi in cui sono più necessarie.

La rimozione delle restrizioni all’esportazione sarebbe d’aiuto. Ma fintanto che la domanda supera l’offerta e i Paesi in cui vengono prodotti i vaccini devono affrontare grandi epidemie, è probabile che continueremo a vedere questo tipo di barriere.

Ciò che è più necessario sono approcci più sostenibili per aumentare drasticamente la fornitura globale di vaccini e garantire che ce ne sia abbastanza per andare in giro.

Ciò richiede innanzitutto la rimozione delle protezioni della proprietà intellettuale che consentono agli sviluppatori di vaccini di detenere diritti esclusivi per controllare chi può produrli e venderli.

L’India e il Sud Africa hanno presentato una proposta all’Organizzazione mondiale del commercio per rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale per i prodotti medici COVID-19 durante la pandemia, che è stata sostenuta da oltre 100 paesi a basso e medio reddito. Tuttavia, diversi Paesi ad alto reddito, inclusa l’Australia, l’hanno bloccato.

In secondo luogo, i governi devono supportare meccanismi per la condivisione della proprietà intellettuale, come il COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) dell’OMS.

Questo è stato istituito quasi un anno fa, ma nessuno sviluppatore di vaccini ha ancora contribuito. I governi devono rendere la condivisione della proprietà intellettuale e il contributo al pool una condizione di finanziamento pubblico per lo sviluppo dei prodotti COVID-19.

Infine, i governi devono aiutare i Paesi a basso e medio reddito a produrre i propri vaccini. Ciò significa investire denaro per sviluppare capacità produttive in questi Paesi e facilitare i trasferimenti di tecnologia da società con sede in paesi ad alto reddito.

Affinché COVAX fornisca vaccini sufficienti anche per il 20% della popolazione mondiale, i Paesi ricchi dovranno intensificarsi. E velocemente.

