Cossackia: un potenziale baluardo contro l’imperialismo russo

La Cossackia, la terra a est dell’Ucraina e a nord del Caucaso settentrionale nella Federazione Russa, è la casa tradizionale delle tre più grandi comunità cosacche: i gruppi di Don, Kuban e Terek. In quanto tale, ha il potenziale per diventare un potente baluardo contro l’imperialismo russo, un difensore dell’Ucraina e un alleato dell’Occidente, sostengono i suoi attivisti.

Ma nonostante queste prospettive molto reali data l’enorme ricchezza naturale del territorio e la posizione geografica a cavallo delle rotte commerciali nord-sud ed est-ovest su cui Mosca ha fatto affidamento per proiettare il potere, la Cossackia come potenziale Paese rimane più spesso oggetto di risate sprezzanti per l’Occidente di uno che evoca una seria attenzione. Tre motivi principali sono alla base di questo fallimento, e nessuno è giustificato.

Innanzitutto, molti analisti occidentali rimangono non solo moscocentrici per quanto riguarda tutte le comunità al di fuori della capitale russa, ma anche prigionieri della propaganda hollywoodiana e sovietica, in particolare riguardo ai cosacchi. Questa propaganda incolpa i cosacchi per i pogrom a cui altri hanno ordinato loro di prendere parte e non presta molta attenzione al genocidio sovietico dei cosacchi.

In secondo luogo, coloro che sanno di più sui cosacchi dubitano che qualsiasi stato cosacco sia possibile a causa dell’enorme diversità della comunità cosacca e della sua dispersione geografica. Di conseguenza, si rifiutano di riconoscere come predominanti i tre gruppi più grandi.

E in terzo luogo, l’Occidente non ha riconosciuto che, nella Russia di Putin, due gruppi di persone molto diversi sono indicati come cosacchi e che, seguendo ciò che accade a un gruppo, non menziona nulla su come ciò influisca sull’altro.

Il primo di questi gruppi è costituito da tre a cinque milioni di persone che fanno risalire i loro antenati ai cosacchi del periodo zarista, si considerano una nazione distinta e celebrano la loro tradizione di persone libere che si governano eleggendo i propri leader. Sono spesso in disaccordo con Mosca e continuano a subire repressioni di vario genere, tra cui il gioco ufficiale del censimento in modo che il loro numero crescente non diventi troppo evidente e costringendo molti dei loro leader al silenzio o all’emigrazione.

Il secondo e molto più piccolo gruppo, che conta sicuramente meno di 200.000 persone, non ha alcun legame con queste tradizioni cosacche oltre ai nomi che rivendica e alle eleganti uniformi che riceve dal governo russo. Questo gruppo si è formato partendo dal presupposto, spinto dal Cremlino, che solo chi è cristiano ortodosso e al servizio dello Stato può essere cosacco.

Pertanto, questi ‘cosacchi’ prendono i loro soldi e gli ordini dal Cremlino. In molti casi, tale gruppo è formato da poco più che delinquenti armati che ora vengono abitualmente utilizzati come forze irregolari sia contro i manifestanti a livello nazionale che in Ucraina. Ma poiché sono sostenuti invece che repressi dal regime, sono disponibili molte più informazioni su di loro. In quanto tali, spesso questi ‘cosacchi’ sono trattati in Occidente come se loro, e non l’altro gruppo, fossero i veri cosacchi, esattamente ciò che Mosca vuole.

Sebbene possa essere più facile coprire gli pseudo-cosacchi di Putin che seguire i veri cosacchi, è molto più importante fare la seconda cosa. Ciò rende particolarmente importante una recente dichiarazione di uno dei leader emigrati del movimento cosacco. Sul suo canale Telegram, Ezikovy Ertaul, presenta forse l’argomento più convincente sul perché i cosacchi debbano ottenere l’indipendenza e perché l’Occidente dovrebbe sostenere tale obiettivo.

Ertaul scrive puntualmente che la Cossackia deve diventare indipendente se la Russia vuole cessare di essere un impero e una minaccia per il mondo. Aggiunge che a suo avviso, così come quello di molti colleghi cosacchi, una Cossackia indipendente potrebbe de-imperializzare la Russia più o meno allo stesso modo in cui molte generazioni fa pensavano che avrebbe fatto la perdita dell’Ucraina da parte di Mosca. Il nuovo Paese “potrà tranquillamente esistere e svilupparsi come federazione di gruppi etnici e territori senza alcun controllo da parte di Mosca; ma Mosca non potrà funzionare pienamente come impero senza questo” e l’accesso che dà al Caucaso e agli oceani del mondo. Potenzialmente ancora più importante, suggerisce, una Cossackia indipendente potrebbe dare ai russi un modello alternativo che possono seguire per allontanarli dal centro imperiale.

L’Occidente deve riconoscere, continua Ertaul, che “uno dei fattori che hanno reso possibile il rafforzamento della Federazione Russa e lo scatenamento del più grande conflitto in Europa dalla seconda guerra mondiale è stato il controllo incontrastato di Mosca sulle terre cosacche e i vantaggi logistici e geografici che questo dà il centro”. A suo avviso: “Questa è davvero una regione strategicamente importante per Mosca e la sua perdita potrebbe equivalere a una grave espulsione della Russia dall’Europa e quindi essere garante di un certo livello di sicurezza e stabilità”.

Nonostante l’abbandono che i cosacchi e il movimento cosacco sentono di aver sofferto in passato, l’attivista cosacco afferma che tre ragioni principali spiegano perché lui e la sua nazione sono ora più ottimisti.

In primo luogo, non solo gli pseudo-cosacchi stanno perdendo l’adesione, ma altri cosacchi e comuni russi si stanno rivoltando contro questi gruppi, considerandoli delle frodi e dando ai veri cosacchi la sensazione che il tempo sia dalla loro parte.

In secondo luogo, i funzionari ucraini stanno offrendo il loro sostegno ai cosacchi, e i cosacchi a loro volta stanno cercando di incoraggiare Kiev a riconoscerli come un gruppo occupato, proprio come la Verkhovna Rada ha fatto per i ceceni.

E terzo, ci sono segnali che anche Washington potrebbe finalmente essere pronta a fare di più per i cosacchi. Al momento, gli Stati Uniti sono l’unico Paese che ha ufficialmente riconosciuto i cosacchi come nazione schiavizzata, cosa che hanno fatto in una risoluzione del Congresso del 1959 durante la Settimana delle nazioni prigioniere, che da allora è stata celebrata ogni anno. In verità, molti hanno ritenuto che questa fosse diventata una mera formalità; ma nel 2022 il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto qualcosa che dà nuova speranza ai cosacchi e ad altri. Invece di concentrarsi esclusivamente su ciò che i restanti Paesi comunisti stanno facendo alle loro nazioni prigioniere, ha parlato di come si stanno comportando i regimi repressivi in ​​generale, incluso quello russo.

Tutto ciò dà ai veri cosacchi la speranza che la Cossackia non sia più un sogno impossibile. È probabile che agiscano su questo; e questa possibilità, come minimo, dovrebbe far riflettere il Cremlino.