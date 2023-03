Così parlò Nordio, prima di diventare Ministro

Appunti, al di là dei fatti contingenti, per una riforma della giustizia. “Mementi”, se si vuole. Vergati in saggi, articoli, libri, dall’attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio. Li si può condividere o no, ma hanno comunque il pregio della chiarezza: il ministro Nordio dice quello che pensa, dopo aver pensato a quello che vuole dire. Il “particolare” è che siamo rimasti alle parole e ai pensieri. Ancora non si sono tradotti in qualcosa di concreto, operativo. I tempi della giustizia e della politica sono per definizione lunghi, lenti. E però…

Ad ogni modo, questa l’agenda Nordio; che sia anche l’agenda del Governo di Giorgia Meloni e della coalizione che la sostiene, non ci si azzarda a dirlo.

Funzione del Pubblico Ministero: “Credo che in primo luogo sia necessario rivedere la funzione del PM, che è l’unico organismo in Italia dotato di enormi poteri ma senza alcuna responsabilità. Una destra che vuole combattere a favore delle libertà deve combattere per questo. Deve combattere per garantire la segretezza delle comunicazioni, frantumata dalla divulgazione selezionata e pilotata delle intercettazioni. E deve combattere per rivedere i termini della carcerazione preventiva”.

Sicurezza e ordine pubblico: “L’equivoco della destra è quello di pensare di garantire la sicurezza attraverso l’inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati e magari con un sistema carcerario come quello che abbiamo che diventa criminogeno. Mentre la concezione della pena dovrebbe essere diversa: deve essere prima di tutto equilibrata, quindi deve essere razionale, non ci può certamente essere giustizia attraverso la richiesta di ‘pena esemplare’, e poi deve essere il più possibile immediata, perché una pena che arriva dopo vent’anni dal reato è assurda e non ha nessun senso. Infine la pena deve essere certa. Mentre noi abbiamo un sistema penale che minaccia delle pene esorbitanti”.

La pena: “non dev’essere ‘esemplare’ e magari crudele. Dev’essere certa, equilibrata, rapida. Altrimenti è criminogena, perché il primo giudice del giudice è proprio il condannato. Se la pena è troppo mite, lo disprezza; se è troppo grave, lo odia; ma se è giusta, lo onora”.

Ergastolo ostativo: “Penso che il principio che al reo non venga concessa la possibilità di alcun beneficio, sia un’eresia contraria alla Costituzione. Bisogna strutturare la legge in modo che l’ergastolo possa rimanere come principio ma bisogna anche ricordarsi come dice l’articolo 27 della Costituzione: ‘Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’”.

Il carcere: “Buttiamo via le chiavi è un’espressione vergognosa. Gettare via le chiavi non ha alcun senso ed è un’espressione purtroppo mutuata da una vecchia prassi del pool di Mani Pulite che qualche volta usava quel tipo di espressione per minacciare la carcerazione preventiva. Al di là del fatto di fondere le chiavi, di buttarle nel pozzo eccetera, la criminologia moderna in tutti i sensi è orientata verso una rivoluzione del concetto di pena: il carcere deve essere sempre più limitato a quei gravi reati che provocano un grave allarme sociale”.

Nordio dixit. Ubi facta?