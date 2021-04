Il governo federale ha chiesto alle autorità australiane di regolamentazione della medicina e dei vaccini di considerare con urgenza la scoperta da parte dell’Agenzia europea dei medicinali di un possibile collegamento tra il vaccino COVID di Oxford / AstraZeneca e rari coaguli di sangue.

Ciò segue i rapporti nelle ultime settimane di coaguli di sangue in un piccolo numero di persone in tutto il mondo che avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca, incluso un uomo che era stato ricoverato in ospedale a Melbourne.

Gli scienziati hanno definito la condizione “trombocitopenia immune protrombotica indotta da vaccino” (VIPIT). Ma cosa significa in realtà, quanto è significativo il rischio e quali sono le implicazioni per il lancio del vaccino in Australia, che attualmente si basa principalmente sul jab AstraZeneca?

Come indicato dal suo nome, VIPIT è una forma di qualcosa chiamato trombocitopenia.

La trombocitopenia è una condizione in cui il numero di trombociti (particelle di sangue molto piccole o piastrine) è notevolmente ridotto. Le piastrine formano coaguli per fermare il sanguinamento, quindi quando non hai abbastanza piastrine nel sangue, il tuo corpo non può formare coaguli. Questo può portare a un’emorragia eccessiva.

La condizione ha una componente genetica, ma può anche derivare da più di 300 farmaci comuni, tra cui la penicillina e alcuni antidolorifici. Il chinino, che viene aggiunto all’acqua tonica per aromatizzare, può anche molto raramente causare trombocitopenia.

I sintomi di VIPIT possono includere forti mal di testa, dolore addominale, convulsioni e cambiamenti visivi. Questi sono simili ai sintomi della trombocitopenia non correlati al vaccino.

In rari casi di trombocitopenia, possono svilupparsi coaguli nei vasi che drenano il sangue dal cervello. L’Agenzia europea per i medicinali ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di 169 casi di coaguli di sangue nel cervello in persone che erano state vaccinate con il vaccino AstraZeneca.

Nei casi gravi, la trombocitopenia può essere fatale. Secondo quanto riferito, ci sono stati decessi per coaguli di sangue associati al vaccino AstraZeneca, di cui 19 nel Regno Unito.

VIPIT sembra presentarsi 4-20 giorni dopo la vaccinazione e, finora, il problema è stato in gran parte associato alle donne di età inferiore ai 65 anni.

Quindi come potrebbe questo vaccino potenzialmente causare trombocitopenia? La parte “immunitario protrombotico” del nome denota che è causata da un’eccessiva attivazione del sistema immunitario, il che ci fornisce un indizio.

Il vaccino AstraZeneca spinge le cellule a produrre una parte specifica di SARS-CoV-2 (il virus che causa COVID-19), chiamata proteina spike, che il virus utilizza per legarsi alle cellule quando ci infetta.

Il vaccino stimola il nostro sistema immunitario a generare anticorpi contro la proteina spike, che quindi prepara il corpo a montare una risposta immunitaria contro SARS-CoV-2, se incontra il virus in futuro.

Ma in alcune persone, il vaccino AstraZeneca sembra produrre anticorpi che reagiscono con le piastrine, facendole aderire insieme, portando il sangue a coagulare. Questo a sua volta riduce il numero di piastrine circolanti e quindi la trombocitopenia.

Questi anticorpi sono simili a quelli trovati in alcune persone su un farmaco per fluidificare il sangue chiamato eparina. La risposta immunitaria all’eparina genera anticorpi che si legano alle piastrine. Questo può portare a coaguli di sangue in alcune persone, chiamati trombocitopenia indotta da eparina. Fino a un paziente su 20 che riceve eparina sviluppa trombocitopenia.

Tenendo presente che dobbiamo ancora stabilire causa ed effetto, è possibile che il meccanismo biologico mediante il quale crediamo che l’eparina porti alla trombocitopenia possa essere lo stesso meccanismo biologico con cui potrebbe farlo il vaccino AstraZeneca.

La trombocitopenia naturale colpisce circa un adulto su 30.000 all’anno negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il tipo sospetto indotto dal vaccino, secondo i dati raccolti dalla Thrombosis and Haemostasis Society of Australia e Nuova Zelanda, VIPIT è raro quanto uno su 500.000 persone. Ma la società osserva che i dati sono incompleti.

Paesi diversi hanno riportato tassi diversi. La Norvegia, ad esempio, ha finora riferito che uno su 25.000 adulti vaccinati di età inferiore ai 65 anni ha avuto un basso numero di piastrine, sanguinamento e trombosi diffuse (coaguli di sangue).

Naturalmente, la possibilità che alcuni di questi casi di trombocitopenia possano essersi verificati indipendentemente dal vaccino rende più complicata la comprensione dei casi indotti dal vaccino. Ma nel loro insieme, la trombocitopenia sembra essere più comune nella popolazione generale rispetto a coloro che sono stati vaccinati.

Mentre continuiamo a vaccinare il mondo, è probabile che piccoli sottogruppi di persone continueranno a sperimentare questa complicazione. Se possiamo stabilire un nesso causale tra il vaccino AstraZeneca e la cui trombocitopenia è oggetto di continue indagini.

Nel mezzo di questa indagine in corso, alcuni paesi, come la Norvegia, hanno sospeso le loro implementazioni del vaccino AstraZeneca. Altri hanno limitato l’uso del vaccino in determinati gruppi, come il Canada, che lo utilizza solo per gli adulti di età superiore ai 55 anni, che potrebbero avere rischi maggiori da COVID e minori rischi di coaguli di sangue. Nel frattempo, il Regno Unito si è impegnato a rendere disponibili altre opzioni di vaccino per i giovani.

Aspetteremo di vedere come risponderanno gli esperti australiani. Ma per la popolazione adulta in generale, concordiamo con le attuali linee guida di organismi tra cui l’Agenzia europea per i medicinali e l’Organizzazione mondiale della sanità secondo cui i benefici del vaccino AstraZeneca superano i rischi.

Detto questo, non è irragionevole essere cauti. È necessario monitorare questi sintomi fino a 28 giorni dopo aver ricevuto il vaccino:

affanno

dolore al petto o allo stomaco

gonfiore o freddo alla gamba

mal di testa grave o in peggioramento

visione offuscata

sanguinamento persistente

piccoli lividi multipli, macchie rossastre o violacee o vesciche di sangue sotto la pelle.

Se stai riscontrando uno di questi sintomi e sei preoccupato, consulta un medico.

Traduzione dell’articolo ‘What is thrombocytopenia, the rare blood condition possibly linked to the AstraZeneca vaccine?’ da ‘The Conversation’