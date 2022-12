Cos’è la scala di Mohs e come viene usata per valutare le pietre

Elaborata nel 1812 dal mineralogista tedesco Friedrich Mohs, la scala di Mohs è oggi un vero e proprio punto di riferimento quando si tratta di determinare il valore di una pietra preziosa. Non a caso, si sente spesso parlare della scala di Mohs nell’ambito della valutazione diamanti, poiché è anche grazie a questo parametro che vengono distinti i gioielli autentici da quelli invece fasulli. Vediamo però nel dettaglio cos’è la scala di Mohs, come funziona e in che modo viene utilizzata ancora oggi dai mineralogisti e dei gioiellieri.

Cos’è la scala di Mohs

La scala di Mohs può essere considerata una unità di misura, impiegata oggi per stimare la durezza di una pietra e di conseguenza il suo valore. Come gli appassionati di diamanti probabilmente già sapranno infatti, maggiore è la durezza di una pietra, maggiore sarà anche la sua valutazione anche se questa dipende da molti altri fattori. Per andare più nello specifico, la scala di Mohs è stata elaborata per verificare quale sia la resistenza di un determinato oggetto a diversi agenti esterni, come graffi ed abrasioni.

Nel concreto, la scala di Mohs prevede 10 differenti livelli di durezza, i quali vengono assegnati alle pietre preziose in base proprio alla loro resistenza. Le meno dure vengono associate al livello 1 mentre le più dure (ossia i diamanti) corrispondono al livello più alto, ossia il 10.

Come utilizzare la scala di Mohs

Come abbiamo visto, la scala di Mohs assegna un determinato grado di durezza ad ogni pietra. In che modo però viene stabilito il livello di appartenenza di ogni gioiello? In linea di massima, il procedimento è abbastanza semplice perché si basa sul confronto diretto tra le varie pietre. Se una è sufficientemente dura per scalfire l’altra, allora ad essa viene assegnato un livello superiore.

I 10 livelli della scala di Mohs

Vediamo adesso quali sono i 10 livelli della scala di Mohs, con degli esempi per quanto riguarda le pietre preziose che vi rientrano.

1. Talco

2. Gesso

3. Calcite

4. Fluorite

5. Apatite

6. Ortoclasio

7. Quarzo

8. Topazio

9. Corindone

10. Diamante

Anche i meno esperti possono notare, a colpo d’occhio, che le pietre più dure sono anche quelle più pregiate. Non a caso, il diamante si trova al livello 10 della scala di Mohs proprio perché praticamente impossibile da scalfire.

Precisazioni e limiti della scala di Mohs

È bene precisare che la scala di Mohs, per quanto riconosciuta ed utilizzata ormai da decenni nell’ambito della gioielleria, presenta dei limiti evidenti. È anche per questo motivo che quando si tratta di effettuare una valutazione professionale di un diamante o di una pietra preziosa vengono oggi considerati numerosi altri parametri. La scala di Mohs continua ad essere un punto di riferimento, ma di certo non può essere utilizzata, da sola, per valutare in modo serio e professionale il valore di una pietra anche perché non sarebbe sufficiente per effettuare una stima del prezzo di mercato.