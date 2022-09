Non era solo la regina del Regno Unito. La defunta Elisabetta II era anche il leader del Commonwealth, un’associazione volontaria di 56 Paesi indipendenti, la maggior parte dei quali un tempo facevano parte dell’Impero britannico. Include anche 14 Stati che continuano ad avere il sovrano come capo di stato.

Il Commonwealth risale a quasi 100 anni fa e precede l’ONU. Oggi vanta 2,5 miliardi di persone, un quarto della massa terrestre mondiale e un PIL combinato di 13,1 trilioni di dollari nel 2021. Formatosi nel periodo tra le due guerre, quando molti domini, colonie e protettorati erano semi-indipendenti o in cerca di libertà, mira offrire supporto ai governi membri e migliorare il benessere dei cittadini in tutta la sua famiglia di nazioni.

Tiene conferenze e vertici incentrati sulla democrazia, lo scambio culturale e il commercio e gestisce il monitoraggio e i giochi elettorali. Ma il Commonwealth ha attirato critiche per prestazioni insufficienti e mancanza di trasparenza. La sua carta spinge per la democrazia e la crescita economica, ma come molte organizzazioni internazionali, ha mezzi limitati per farla rispettare. Il Commonwealth è stato anche accusato di punire alcuni membri con la sospensione per comportamento non democratico (Nigeria, Fiji e Pakistan) mentre trascura altri (Brunei).

L’India ha dato il tono al Commonwealth moderno. Dopo aver ottenuto l’indipendenza nel 1947, ha chiarito la sua posizione: avrebbe mantenuto un’affiliazione con la Gran Bretagna ma non sarebbe stata fedele alla Corona e avrebbe chiesto lo status di repubblica indipendente. Molti altri seguirono l’esempio di Delhi, mentre Australia, Canada e Nuova Zelanda, così come gran parte dei Caraibi, scelsero di mantenere Elisabetta come loro sovrana, un gesto simbolico in cui la regina non aveva molto ruolo oltre ad apparire sulle banconote.

Lasciare il Commonwealth non è senza precedenti. Nel 2021, le Barbados hanno gentilmente rimosso la regina da capo di stato, ritirandosi dal Commonwealth. Anche lo Zimbabwe si è ritirato nel 2003 dopo una lunga sospensione legata agli anni indisciplinati di Robert Mugabe, seguito dal Gambia nel 2013, che è poi rientrato. Il Pakistan se ne andò per protesta nel 1972 dopo che i paesi del Commonwealth accettarono la secessione del Pakistan orientale in Bangladesh, ma si unì al ritorno della democrazia nel 1989.

I leader di tutto il Commonwealth questa settimana hanno reso omaggio alla regina e alla sua dedizione. Ma la sua scomparsa ha suscitato domande in Australia sul diventare una repubblica. Mormorii repubblicani sono presenti anche in Canada, nonostante l’affettuoso omaggio del premier Justin Trudeau alla regina: “Era una delle mie persone preferite al mondo”.

Con la morte della regina, il re Carlo III diventa il prossimo leader del Commonwealth. Il ruolo non è ereditario, ma i leader del Commonwealth hanno accettato la sua guida prima della morte della regina.

Sebbene gran parte dell’attenzione oggi sia rivolta al servizio della regina negli ultimi 70 anni, il ruolo futuro del Commonwealth rimane una questione aperta. Se l’ultimo vertice di quest’estate e i successivi dibattiti sull’eredità coloniale del gruppo sono indicativi, il Commonwealth potrebbe diventare l’ennesima strada in cui si discute del posto della monarchia nell’ordine moderno.

Re Carlo III, in breve, ha il suo compito di mantenere l’amato Commonwealth di sua madre.