La 73a Giornata Nazionale della Cina il 1 ottobre porta una nuova riflessione sul suo scopo globale. I suoi orientamenti futuri rimangono impantanati sia nelle sfide inevitabili che nel potenziale più grande, dettato dal percorso e dallo spettro della sua intenzione. Il suo sogno del grande ringiovanimento cinese, che segnerà il suo ritorno al primato mondiale entro il 2049, dipende da due indicatori. In primo luogo, Pechino è completamente attrezzata sia nei suoi calcoli di hard power che soft power necessari sia per rimuovere la posizione dell’America sia per eseguire prontamente e in grado gli obblighi successivi? In secondo luogo, le risposte degli altri attori globali, a parte le potenze in carica, accetteranno o meno l’intento e lo scopo di Pechino di creare un ordine guidato dalla Cina?

Gli Stati Uniti e l’Occidente erano considerati leader e salvatori nel progresso tecnologico, nel dominio militare e nel progresso economico, con convinzione di valori e principi durante i conflitti globali e il confronto nelle due grandi guerre e nella Guerra Fredda. Le basi della pace, della libertà, dell’apertura e della democrazia hanno fornito risonanza e speranza per gran parte del mondo durante l’era delle ideologie contrastanti.

Altri attori hanno bisogno di quelle garanzie di sicurezza e salvezza per la loro sopravvivenza, essendo relativamente più deboli. Ma ora, le crescenti medie e piccole potenze guardano alla Cina come alla base principale della salvezza economica e finanziaria, non per le garanzie militari e di sicurezza o la convinzione di superiorità ideologica.

Rimane difficile per la Cina ora inquadrare gli Stati Uniti o l’Occidente come una minaccia che è uguale alle minacce delle potenze passate durante i conflitti nel tentativo di influenzare la percezione e l’influenza globali. Giustificare la narrativa basata sulle azioni dell’Occidente nel provocare guerre e nel contenere la sua ascesa pacifica non sarà sufficiente a creare una risonanza sostanziale e reale con gli altri attori e le masse per essere un degno inseguimento per loro per sostenere il grande cambiamento globale verso un ordine cinese alternativo.

Nel confrontare le eredità storiche della stabilità e della pace che l’attuale modello fornisce, al nuovo e non dimostrato ordine sfoggiato da Mosca e Pechino, queste nuove incertezze e rischi creano barriere affinché altri abbiano la fiducia e calcoli sufficienti dei costi benefici per accettare e unirsi al nuova struttura. L’intento e lo scopo di Pechino sono sia confusi che contraddittori, fermi nella sua ricerca di plasmare una base istituzionale globale alternativa basata sul suo modello e sul suo design unico, ma le sue azioni e strategie hanno ulteriormente alienato potenziali partner e alimentato le incertezze.

Se la Cina sceglie un approccio di basso profilo al suo sogno del 2049 ed evita di inimicarsi gli altri, adottando lentamente un’apertura graduale e una transizione verso l’apertura e la democrazia, i ritorni saranno maggiori e più rapidi rispetto all’approccio diretto convenzionale. L’Occidente e altri attori saranno limitati nelle loro misure di contenimento e dedicheranno maggiore sostegno alla transizione storica di Pechino, anche se con cautela. Tuttavia, sia Pechino che Mosca si attengono al loro approccio conflittuale, ottenendo contromisure più elevate da un maggiore contenimento occidentale e non occidentale per paura e ansia.

L’attuale modello economico si basa sull’enorme volume di quasi tutti i denominatori, sia su capitale, risorse, mercato, lavoro e altri, con i rendimenti a medio termine che danno alla Cina lo slancio e il vantaggio su cui ha saggiamente capitalizzato. Tuttavia, il suo sistema chiuso di governance, di riconoscimento del talento, l’apertura con prospettive in diminuzione del suo potenziale demografico, il futuro della sostenibilità delle risorse e dell’orientamento economico rimangono come vere barriere. La resilienza e la derivazione economica a lungo termine dipendono dall’essenza progressiva e dall’apertura del valore che abbraccia le riforme e il modello autosufficiente di talento aperto e iniziative innovative. Questi principi celebrano e promuovono la trasparenza e la libertà basate sul rispetto dei diritti e dei meriti.

Gli americani potrebbero essere in ritardo e a volte disfunzionali e incoerenti nel loro approccio nell’affrontare la Cina e nel difendere la sua leadership globale, ma mantengono la spinta e la carta più persuasiva nel chiedere un’azione globale e l’impegno sia nel proiettare la paura comune della Cina e nel sostenere i valori radicati di Washington.

Rimangono interrogativi sul clima e sulla struttura dopo il 2049. Pechino sarà in grado di stabilire un’influenza o un ordine ampiamente aderito quanto gli americani o gli inglesi sono riusciti a fare in passato? Quale sarà lo scenario successivo alla terza guerra mondiale in caso di conflitto totale derivante dalla debacle di Taiwan o da un costoso errore di calcolo nelle manovre di potere? Gli Stati Uniti continueranno a opporre una resistenza prolungata al nuovo ordine cinese in una nuova normalità di anarchia e di crollo totale del sistema globale basato su regole?

Le realtà geografiche e geopolitiche sul terreno significheranno che la Cina dovrà fare i conti per sempre con le minacce provenienti dal suo est, sud est e persino incerto nord con Mosca. L’America, d’altra parte, dovrà solo fare i conti con i pesci e gli uragani alla sua sinistra e alla sua destra nel Pacifico e nell’Oceano Atlantico.

Fino a quando e a meno che la Cina non aumenterà drasticamente la sua proiezione di potere e le sue capacità di sfidare abilmente la struttura di potere dell’America fino alle sue porte, rimarrà secondaria alla supremazia e al dominio militare di Washington almeno per il prossimo secolo. Presenta un nuovo dilemma, in cui Pechino ha lo slancio economico e di volume e dimensione, ma per essere una potenza stabile, richiede un insieme completamente nuovo di valori e convinzione di principi da persuadere e far rispettare.

La battaglia ideologica sarà difficile da vincere, con eredità storiche che segnalano la causa persa del destino autocratico in opposizione al più ampio desiderio e trionfo di libertà, apertura e democrazia. Pechino ha la capacità di persuadere e plasmare il mondo a cambiare la loro decennale accettazione di queste regole attuali e della struttura basata sui valori? Ci vorrà un vero potere persuasivo di cui ci si deve fidare e dimostrare in azioni reali e lasciti dei benefici e della fattibilità di questo ordine, che la Cina per ora non possiede. Solo giocando la carta della vittima e incolpando l’Occidente come pretesto sarebbe una manovra inverosimile. Il secondo fattore, nell’usare la carta di guidare le voci del mondo in via di sviluppo nel resistere agli stati ricchi e sviluppati guidati dall’Occidente, le basi dell’ingiustizia e della distribuzione diseguale della ricchezza rimangono trascendenti in tutto lo spettro.

La Cina ha goduto di un’ascesa fulminea nel suo miracolo economico con la più grande e rapida riduzione del livello di povertà come risultato dell’abbraccio di un’economia capitalista e aperta. Per l’attuale disfunzione democratica globale, Xi ha colto il momento per raddoppiare la sua espansione ideologica del modello socialista misto unico della Cina. In tempi difficili, guadagni rapidi e l’adozione di un modello più attraente saranno più facili, ma a lungo termine prevarranno il desiderio di stabilità comprovata a lungo termine e garanzie di sostenibilità.

Se una sostanza ideologica è buona e provata, un’ampia propaganda o narrazione non sarà profondamente necessaria, rimane autoesplicativa e auto-accettante. Al contrario, se l’essenza di quell’ideologia è naturalmente controproducente, è necessario uno sforzo prolungato per garantire l’obbedienza e l’adesione forzate delle persone.

La Cina ha bisogno dell’Occidente e l’America più di quanto l’Occidente abbia bisogno della Cina. L’Occidente ha bisogno del mercato cinese, del commercio, delle risorse e del vantaggio in termini di volume, che sono tutti principalmente limitati al medio termine. L’Occidente ha anche solo bisogno che la Cina rispetti le regole e segua l’ordine stabilito del diritto e delle norme internazionali, per non invitare una maggiore sfida al dominio dell’Occidente.

La Cina, d’altra parte, ha bisogno dell’Occidente per due fattori principali, salvo che rappresenterà una minaccia esistenziale più grande per gli interessi e la sopravvivenza di Pechino. In primo luogo, sullo spettro dell’economia, del commercio, dell’innovazione e del progresso scientifico e della creazione di conoscenza. In secondo luogo, la speranza che gli Stati Uniti e l’Occidente mantengano la loro premessa di un impegno basato sulle regole e la convinzione che non violeranno unilateralmente le regole per iniziare da soli una guerra con la Cina. Pechino si rende conto che, per l’inizio di un conflitto in piena regola, sarà o ci sarà un grave errore di calcolo o sarà colpa della stessa Pechino nello spingere l’Occidente a infrangere le proprie norme spingendo le sue azioni troppo oltre.

Se la Cina dovesse fare una svolta storica per abbracciare gradualmente il passaggio alla democrazia e all’adesione alle regole, i ritorni e l’impatto sul suo obiettivo di ringiovanimento globale saranno molto più rapidi, meno i costi di conflitti e guerre e le risorse riversate nelle sue misure offensive di difesa suoi interessi e di fronte alla squadra di contenimento.

In definitiva, rimane la domanda su cosa sia meglio per la Cina e i suoi 1,3 miliardi di persone, rimanere nella prospettiva a lungo termine di un conflitto perpetuo con l’Occidente e il resto del mondo mentre si godono la prosperità economica per ora, o abbracciare il lungo termine adottando pienamente la libertà e l’apertura che creerà un’implosione di potenziale e forza per il suo popolo e il potere nazionale.

Se il percorso attuale rimane lo stesso, la guerra è inevitabile. La portata e la gravità delle contromisure dipendono dall’orientamento che prende Pechino, sapendo che la squadra di contenimento amplierà le sue misure di contenimento se Pechino alza la posta. La Cina si rende anche conto che è troppo tardi per impantanarsi e che il percorso da percorrere rimane un gioco definitivo a somma zero. Decenni di inquadrature nemiche e nel suscitare prontezza e sentimenti locali creano uno slancio inarrestabile che è difficile da ricablare o rimodellare.

Alleati e partner possono essere forgiati e conquistati facilmente condividendo un nemico o una paura comune, unendo interessi e capacità. Le vere amicizie sono più difficili, con la necessità di conquistare i cuori e le menti globali con fiducia, esperienza, sincerità e capacità di determinazione, orientamento e principi che una nazione rappresenta.

Alla fine, la domanda più grande è che la Cina sarà disposta a difendere una causa globale più ampia e non solo una causa cinese? Pechino è pronta ad assumersi l’obbligo globale di doveri che stanno trascendendo nel soppiantare i suoi interessi nazionali fondamentali e le richieste del popolo cinese? Ha le capacità durature di hard power e soft power necessarie, la fiducia e la responsabilità di un approccio basato sui valori e, cosa più importante, il mandato e il desiderio delle proprie persone e la progettazione culturale di eseguire un compito diverso che è prevalentemente diverso da quello che sono era abituato e aspettavi? Resta da vedere.