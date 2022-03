All’inizio di questo mese, l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite ha quasi accusato gli Stati Uniti e l’Ucraina di possedere armi biologiche. Mentre i governi di tutto il mondo hanno firmato un trattato internazionale che vieta la guerra batteriologica, la Russia, ha detto Vassily Nebenzia, [ambasciatore della Federazione Russa presso le Nazioni Unite]aveva «motivi per pensare che quelle speranze non si sono realizzate completamente». Secondo l’ambasciatore, l’esercito russo aveva trovato la prova che i‘biolab‘ finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina erano impegnati in ricerche nefaste e stavano potenziando agenti patogeni pericolosi.

Gli esperti affermano che i documenti che l’esercito russo avrebbe acquisito mostrano che i laboratori in Ucraina stavano lavorando alla ricerca sulla salute pubblica e non sono prove di un programma di armi. Alcune delle affermazioni russe, almeno, provengono da fonti pubblicamente disponibili. Al centro delle accuse ci sono dozzine di laboratori in Ucraina. Non sono un segreto; sono gestiti da funzionari ucraini e collaborano con il governo degli Stati Uniti in programmi di ricerca sanitaria, ad esempio indagini sull’esposizione naturale ai patogeni endemicicome l’hantavirus. Questi non sono laboratori di armi biologiche, ma le accuse sollevano questioni importanti. Cosa sono le armi biologiche? Come sono state utilizzate e sviluppate nel corso degli anni? E come si possono identificare le vere strutture di armi biologiche?

Cos’è un’arma biologica?

Il professor Greg Koblentz della George Mason University, direttore del programma di laurea in biodifesa, ha affermato che il batterio che causa l’infezione da carbonchio è stato l’agente biologico più comunemente studiato nei moderni programmi di guerra biologica. Questo perché Bacillus anthracisforma, una spora che può essere aerosolizzata e diffusa nell’aria, è il modo principale per fornire un attacco biologico su larga scala. «Questa è un’esperienza molto faticosa per l’agente patogeno», ha detto Koblentz. «Non amano essere fatti saltare in aria. Non amano i raggi UV. Non amano essere sospesi in aria. Questo processo ucciderà la maggior parte dei batteri o dei virus in un’arma biologica una volta che viene disseminata. Le spore di antrace forniscono loro quella capacità di sopravvivere a quel processo molto meglio di altri agenti patogeni». Con un tasso di mortalità dell’80 percento, i batteri dell’antrace inalati possono essere un’arma mortale.

Sono state studiate anche altre malattie, inclusa la tularemia batterica, ma, ha detto Koblentz, i programmi di armi hanno evitato malattie come l’influenza che si diffondono facilmente. Mentre l’Unione Sovietica ha armato il vaiolo e la peste, due malattie contagiose, il programma statunitense tendeva a «rifuggire da questi agenti», ha detto.

“Non svilupperesti di proposito un’arma biologica altamente contagiosa che potrebbe causare una pandemia perché ciò influenzerà il tuo paese insieme a tutti gli altri”, ha detto Koblentz.

QUAL È LA STORIA DELLA GUERRA BIOLOGICA?

Nel 1300, gli eserciti in guerra in Europa erano giunti all’idea di usare animali morti e persone,comprese le vittime della peste, come armi. Secondo un resoconto storico, un esercito mongolo nel 1346 caricò vittime della peste su catapulte e le ‘scagliò’ a Caffa, una stazione commerciale genovese fortificata nell’attuale Ucraina. Secondo quanto riferito, nel 1650 Kazimierz Siemienowicz, un generale polacco, cuciva proiettili con la saliva di cani rabbiosi .

E le forze coloniali britanniche negli Stati Uniti hanno dato coperte infestate dal vaiolo ai nativi americani in almeno un’occasione. Ma il miglior esempio di moderna guerra biologica, ha detto Koblentz, viene dall’invasione e occupazione giapponese della Cina.

La famigerata Unità 731 del Giappone ha condotto esperimenti grotteschi sui prigionieri per valutare gli effetti di agenti biologici come i batteri che causano il colera, comprese le dissezioni su persone vive e non anestetizzate. L’unità avrebbe effettuato esperimenti su almeno 3.000 prigionieri di guerra; circa 1.000 sono morti, secondo un rapporto del 1997 del chirurgo generale degli Stati Uniti.

Ma lungi dal limitare il suo lavoro alle impostazioni di laboratorio, l’esercito giapponese ha anche testato le armi sul pubblico nelle città cinesi. Gli aerei sorvolerebbero le comunità e lascerebbero fughe infestate dalla peste, attacchi seguiti da segnalazioni di focolai. «Quello che non è ben noto è che hanno effettivamente integrato il loro uso di armi biologiche con le loro operazioni militari convenzionali in Cina», ha detto Koblentz.

Nonostante gli orrori commessi dall’Unità 731, a molti dei suoi funzionari è stata concessa l’immunità dall’azione penale per crimini di guerra; gli Stati Uniti, che a quel punto avevano un proprio programma di armi biologiche offensive, cercarono di capire cosa avevano imparato i giapponesi.

QUALI PAESI HANNO AVUTO PROGRAMMI DI ARMI BIOLOGICHE?

Secondo una tabulazione del 2008 del James Martin Center for Nonproliferation Studies, più di 20 Paesi hanno o hanno avuto un programma di armi biologiche.

Di quei programmi, l’ex Unione Sovietica una volta manteneva il più esteso del mondo. Mentre il Paese sviluppava armi biologiche sin dagli anni ’20, il governo sovietico ampliò segretamente questo sforzo dopo aver firmato la Convenzione sulle armi biologiche del 1972. Il programma sovietico intendeva capitalizzare i progressi dell’ingegneria genetica per produrre agenti patogeni più adatti all’armamento rispetto ai ceppi naturali, e decine di migliaia di scienziati e altri hanno lavorato allo sforzo illecito. Hanno condotto ricerche per creare agenti patogeni ibridi con materiale genetico da più di un virus; agenti patogeni che potrebbero eludere i test diagnostici; e agenti patogeni costituiti sia da batteri che da virus. I sovietici avevano la capacità di produrre enormi quantitàdi agente antrace e altri agenti patogeni, secondo un rapporto del Congressional Research Service del 2002.

Anche gli Stati Uniti avevano un formidabile programma di armi. I militari avevano un laboratorio di ricerca e sviluppo a Ft. Detrick nel Maryland, un sito di test all’aperto nello Utah e un impianto di produzione in Arkansas che produceva agenti biologici e li riempiva in dispositivi di consegna, inclusi serbatoi spray, bombe.

Secondo un caso di studio della National Defense University del 2009, i prodotti del programma includevano agenti antiuomo letali, agenti invalidanti e armi anti-raccolto.

Il programma offensivo, tuttavia, terminò nel 1969, quando il Presidente Richard Nixon, dopo una revisione interna, abbandonò unilateralmente le armi e fece distruggere le scorte statunitensi.

Quella revisione ha rilevato che gli agenti patogeni richiedono tempo per incubarsi, rendendoli un’arma poco pratica durante la battaglia e che potrebbero mutare o stabilirsi nelle specie animali. I funzionari hanno ritenuto che le armi biologiche non potessero essere utilizzate prima senza ottenere la condanna internazionale e, inoltre, che il Paese disponesse di un potente arsenale nucleare per scoraggiare un attacco. L’esercito ha distrutto le sue forniture di agenti patogeni che causano antrace, tuleremia e altre malattie tra il 1971 e il 1972, insieme a decine di migliaia di munizioni piene di agenti biologici, secondo il caso di studio. Gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione sulle armi biologiche nel 1975.

COME SONO STATE TESTATE LE ARMI BIOLOGICHE?

A Ft. Detrick, i ricercatori militari hanno utilizzato una gigantesca fera d’acciaio nota come la palla da otto per testare agenti aerosolizzati su volontari militari. Al Dugway Proving Ground nel deserto dello Utah, i ricercatori hanno condotto una sperimentazione all’aperto, dove i germi sono stati diffusi nel vento verso i soldati che si erano offerti volontari per i test. Mentre i ricercatori hanno utilizzato animali nei test sulle armi offensive, lo scopo dei test sull’uomo era più oscuro, ha detto Koblentz. Più di 2.000 obiettori di coscienza, principalmente della Chiesa avventista del settimo giorno, hanno partecipato al programma Project Whitecoat. Questo sforzo ha esposto i volontari a diverse malattie, inclusa la tularemia, che alla fine è stato standardizzato come agente di armi biologiche. Gli esperimenti hanno portato a conoscenze che potrebbero essere utilizzate sia nelle armi offensive che per scopi difensivi, ha detto Koblentz.

I militari hanno anche condotto vari test in luoghi pubblici utilizzando agenti che potrebbero simulare pericolosi agenti patogeni. Ad esempio, i ricercatori nel 1950 hanno esposto l’area della baia di San Francisco a Bacillus globigii e Serratia marcescens aerosolizzati, batteri che si pensava fossero benigni. Secondo il rapporto del Surgeon General, tuttavia, ci sono state successive segnalazioni di infezioni nelle comunità circostanti.

Gli incidenti con armi biologiche nell’Unione Sovietica hanno portato a diversi decessi.

Nel 1971, una nave da ricerca sul Lago d’Aral salpòvicino all’isola di Vozrozhdeniya e in una ‘foschia brunastra’. L’isola era un sito di test di armi biologiche sovietiche all’aperto e la foschia era una versione aerosolizzata del virus che causa il vaiolo. Un membro dell’equipaggio infetto ha portato il virus a casa e nove persone si sono ammalate in un successivo focolaio; tre, compreso il fratello del ricercatore, sono morti, secondo un rapporto della ‘BBC‘.

Uno dei peggiori incidenti con armi biologiche avvenne nel 1979, quando le spore di antrace fuoriuscirono da uno stabilimento nella città di Sverdlovsk, ora chiamata Ekaterinburg. La fuga ha ucciso almeno 66 persone, e forse di più. Un team che includeva Jeanne Guillemin e Matthew Meselson, noti esperti di armi biologiche, hatracciato dove si trovava ciascuna delle vittime e, sulla base di dati meteorologici, le ha collocate in una zona sottovento rispetto all’impianto di armi noto come Compound 19. La ricerca ha mostrato che forse anche meno di 1 grammo di spore di antrace, equivalente a un quarto di cucchiaino di sale, potrebbe uccidere molte persone. Se il vento avesse soffiato verso Sverdlovsk, il bilancio delle vittime avrebbe potuto essere molto più alto.

Nel 1992, l’ex Presidente russo Boris Eltsin ha riconosciuto che l’epidemia di Sverdlovks era stata causata dall’attività militare e quell’anno ha ordinato la fine del programma di armi biologiche offensive della Russia.

COME POSSONO ESSERE IDENTIFICATI I PROGRAMMI DI ARMI BIOLOGICHE?

Identificare un programma di armi biologiche non è un compito facile, ha detto Koblentz. Questo perché molti degli agenti patogeni e delle attrezzature che sarebbero necessari per un programma offensivo hanno anche usi legittimi: «Non puoi semplicemente guardare una struttura e dire: ‘Oh, hai un fermentatore di queste dimensioni, quindi è civile , o quindi fa parte di un programma di armi biologiche». Lo stesso vale per i ceppi patogeni, ha detto. I laboratori potrebbero avere antrace virulento per produrre vaccini o sistemi di rilevamento, ad esempio, o perché si occupano di focolai di salute pubblica nell’area. «Il solo vedere qualcosa che non è affatto sufficiente», ha detto Koblentz. Ma analizzando vari fatti su un sito, ha detto Koblentz, la vera intenzione di una struttura può essere evidente.

Vicino alla città kazaka di Stepnogorsk, un impianto di produzione di armi biologiche sovietiche conteneva ‘fermentatori torreggianti‘ che potevano produrre due tonnellate di antrace in un giorno. Lo stabilimento di Stepnogorsk produceva anche prodotti civili, ma lo scopo della struttura era chiaro agli analisti. «Non c’era una logica civile plausibile per avere quella capacità di produzione», ha detto Koblentz. «Accanto all’edificio di produzione c’erano dei bunker fortificati progettati per immagazzinare le munizioni in cui sarebbe andato questo antrace. Quindi, guardando questa combinazione di strutture e capacità, si potrebbe dire che si tratta di un impianto di produzione di armi biologiche».

Gli ispettori e gli analisti non hanno accesso a tutte le strutture che sospettano di essere coinvolti in attività di armi biologiche. Il governo degli Stati Uniti, ad esempio, ha affermato che la Russia mantiene ancora un programma offensivo di armi biologiche. Anche senza accesso, ha detto Koblentz, ci sono modi per valutare se un Paese ha un programma offensivo. Il governo degli Stati Uniti, ad esempio, ha accusato una struttura militare a Sergiev Posad di far parte del programma. «Il fatto che questa sia una struttura militare, è top secret, non sono ammessi estranei, [la]mancanza di trasparenza in sé è un indizio», ha detto Koblentz.

Al contrario, ha affermato Koblentz, le recenti accuse russe di ricerca biologica illegittima condotta in Ucraina si basano su informazioni pubblicamente disponibili. «I russi stavano montando diapositive utilizzate nelle conferenze scientifiche. Questi ricercatori stanno pubblicando su riviste sottoposte a revisione paritaria, giusto?», ha detto. «Non lo fai se stai cercando di nascondere un programma segreto di armi biologiche in Ucraina».

COME SONO REGOLAMENTATE LE ARMI BIOLOGICHE?

La Convenzione sulle armi biologiche conta 183 membri, chiamati Stati parti. Al contrario, solo 10 Paesi non hanno firmato o ratificato il trattato. Il trattato non vieta gli agenti patogeni o le apparecchiature come i fermentatori utilizzati per lavorare con loro, ha affermato l’esperta di biosicurezza Filippa Lentzos in un recente evento. «Stiamo dicendo: ‘Non ti è permesso usarlo se non è per scopi pacifici.’Si tratta di intenzioni‘».

Sebbene la convenzione abbia contribuito a definire le norme contro le armi biologiche, alcuniosservatori indicano una lacuna nell’accordo, la mancanza di un ‘regime di verifica formale per monitorare la conformità ‘. Allo stato attuale, i membri partecipano alle misure di rafforzamento della fiducia, ad esempio, condividendo relazioni su centri di ricerca biologica e iniziative di biodifesa.Violare il trattato, ha detto Koblentz, non ha necessariamente un prezzo elevato. «Il trattato in sé non prevede sanzioni reali e data la difficoltà di provare in modo non classificato che un Paese è in violazione, è impegnativo», ha affermato. «Questa è stata una grande debolezza nell’intero regime di non proliferazione delle armi biologiche fin dall’inizio».

Parte del motivo per cui l’Unione Sovietica ha continuato ad espandere il suo programma di armi biologiche dopo aver aderito alla Convenzione sulle armi biologiche era perché i funzionari pensavano che l’ordine di Nixon di porre fine al programma offensivo degli Stati Uniti fosse uno stratagemma e che gli Stati Uniti stessero continuando a sviluppare capacità offensive. Alcuni temono che false accuse sui programmi di armi biologiche, come la recente disinformazione russa, possano erodere la fiducia e indebolire la norma che vieta il funzionamento dei programmi clandestini. Casi ben documentati di Paesi che utilizzano armi biologiche in guerra sono stati rari. Ma se un Paese dovesse invertire la rotta, come suggerisce la perdita di antrace di Sverdlovks, i risultati potrebbero essere catastrofici.