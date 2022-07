Il mondo delle scommesse online ha assistito a grandi trasformazioni nel corso degli anni. Inizialmente c’era una sorta di diffidenza, che però è andata progressivamente scomparendo per effetto dell’affidabilità universalmente riconosciuta che vantano le migliori società di scommesse via web. Nell’ambito dei casinò su internet, tuttavia, si nota ancora un po’ di titubanza nell’effettuazione della prima giocata. Le motivazioni sono di varia natura ma spesso si tratta di un’esitazione dovuta alla naturalissima predisposizione dell’individuo a evitare qualsiasi forma di rischio economico. Eppure una vincita può fruttare anche cifre significative. Cosa fare per dare la spinta d’esordio al giocatore e convincerlo a provare la fortuna?

Le più note aziende di questo ambito merceologico hanno messo a disposizione veri e propri incentivi sotto forma di bonus di benvenuto. Altre compagnie, invece, hanno optato per i giri gratis alle slot machine, che vengono riconosciuti proprio ai nuovi clienti per dare l’opportunità di buttarsi a capofitto nei sistemi elettronici di scommesse. Tra i siti più accreditati dove trovare offerte vantaggiose c’è senzadeposito.net, gestito da esperti in grado di selezionare le migliori proposte del momento. Non occorre versare preventivamente alcuna cifra e si può subito iniziare a giocare. L’unica azione richiesta, nella quasi totalità dei casi, è la registrazione al sito o alla app inserendo i propri dati e ottenendo le credenziali di accesso.

La popolarità dei casinò online è cresciuta a vista d’occhio e anche negli anni della pandemia non è mai precipitata, dimostrando di reggere perfino ai contraccolpi più duri della crisi. Le criticità invece hanno colpito con particolare violenza le sale da gioco, all’interno delle quali fino a pochi mesi fa non si poteva andare a causa delle restrizioni sanitarie per la limitazione della diffusione del Coronavirus.

Gli analisti hanno considerato che gli utenti online aumentanosempre di più e anche a maggio sono emersi dati confortanti per la spesa complessiva nei casinò virtuali. La differenziazione dell’offerta e lo sbarco di titoli inediti ha favorito il coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio. Il trend non è destinato a scendere e le prospettive per il futuro prossimo sono piuttosto rosee. Gli operatori del settore sanno benissimo che bisogna cogliere queste trasformazioni con favore, riuscendo a intercettare i bisogni emergenti e dando alla potenziale clientela metodologie di avvicinamento al gioco più snelle e veloci.

I bookmaker online al giorno d’oggi sono tantissimi, con nomi del calibro di Lottomatica e Pokerstars che si dividono larghissime fette di mercato. L’idea di prevedere i bonus per i nuovi utenti ha svolto sicuramente un ruolo chiave come leva di convincimento per gli indecisi.

Questi sistemi altamente incentivanti sono un’occasione da non perdere perché non rappresentano un’agevolazione astratta ma denaro virtuale da spendere per testare personalmente il livello di qualità, i servizi erogati, il funzionamento del payout, l’assistenza e tutte le altre caratteristiche delle piattaforme di gioco online.

Anche gli inesperti hanno il privilegio di imparare come si gioca alle slot machine, come si scommette su un evento sportivo e come si può vincere. Con i bonus di benvenuto senza deposito i soldi virtuali possono poi diventare reali al momento del successo, qualora la Dea bendata faccia sentire le sua presenza al principiante.

Le giocate gratis per alcuni siti hanno una durata predeterminata a scadenza e per altri sistemi di gioco, invece, sono giri aggiuntivi della slot machine o altre formule per la sezione casinò.

Gli iscritti possono beneficiare degli sconti inserendo anche i codici bonus, oltre ai numerosi bonus registrazione che società come Sisal mettono in campo per tutti i nuovi clienti. Per fare un altro esempio si può citare Bestingames che riconosce 55€ e 200 free spins su alcune slot specifiche.

Molte aziende richiedono la verifica del documento di identità per poter completare la procedura di registrazione e per permettere di usufruire dei bonus senza deposito offerti dai sistemi di casino con licenza AAMS. Prova subito le macchinette, le slot e le scommesse sugli eventi sportivi con i bonus benvenuto, i bonus registrazione e i bonus senza deposito.