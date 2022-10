Cosa significherebbe per la Cina una Russia indebolita

I legami diplomatici tra Cina e Russia risalgono al 17° secolo, quando entrambe le Nazioni firmarono il Trattato di Nerchinsk, nel 1689. All’epoca, entrambe le Nazioni erano all’apice del loro potere. La Russia, sotto Pietro il Grande, aveva raggiunto l’Oceano Pacifico e si stava dirigendo verso la Cina settentrionale. La Cina, sotto la dinastia Manchu Qing, era potente e sulla via dell’espansione territoriale. Le due Nazioni erano i più grandi imperi terrestri del mondo. Questa parità di potere ha aperto la strada alla firma del Trattato di Nerchinsk, nel rispetto della sovranità di entrambi i Paesi.

Questo accordo durò fino alla fine del XIX secolo, con entrambi gli imperi che rispettavano le reciproche sfere di influenza.

Tuttavia, quando la dinastia Qing iniziò il suo costante declino nel 19° secolo, l’impero russo, seguendo la guida delle potenze imperiali occidentali, impose alla Cina trattati ineguali e rivendicò la Manciuria settentrionale come sua sfera di influenza. La sconfitta della Russia per mano del Giappone nella guerra russo-giapponese nel 1905 pose fine a qualsiasi pretesa della Russia in Cina; da allora in poi e fino alla fine della guerra civile cinese, nel 1949, la Russia e il suo Stato successore, l’Unione Sovietica, hanno svolto un ruolo marginale in Cina.

Dopo la vittoria del Partito Comunista Cinese (PCC) sui nazionalisti, l’Unione Sovietica è diventata il principale alleato politico ed economico della Cina.

Devastata dall’occupazione del Giappone e dalla guerra civile, una Cina disperata si rivolse all’Unione Sovietica. Mosca ha fornito miliardi in prestiti, macchinari, armi e ha inviato migliaia di specialisti sovietici per aiutare la ricostruzione del suo alleato. Nonostante la retorica della solidarietà comunista, questa era una relazione ineguale. La Cina era il partner minore e Stalin vedeva Mao come un suo inferiore.

La dipendenza della Cina dall’Unione Sovietica fu esacerbata dallo scoppio della guerra di Corea, nel 1950. La Cina inviò milioni di soldati a combattere in Corea. Mentre i sovietici fornivano armi e supporto logistico, Stalin evitò il coinvolgimento diretto per paura di provocare un conflitto con gli Stati Uniti.

Il risentimento cinese è stato ulteriormente esacerbato dalla richiesta sovietica alla Cina di pagare le armi e le forniture dei sovietici. Queste tensioni alla fine avrebbero portato alla scissione sino-sovietica, all’inizio degli anni ’60.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, nel 1991, la Russia è precipitata in disordini economici e umiliazioni militari in Cecenia, mentre in Cina il PCC è sopravvissuto alle proteste di Tiananmen e ha presieduto a una crescita economica senza precedenti. Molti cinesi veneravano Deng Xiaoping per le sue riforme, mentre consideravano Gorbaciovnel migliore dei casi come un ingenuo e nel peggiore come uno sciocco .

Dagli anni ’90, l’economia cinese ha iniziato a sminuire quella della Russia e il suo prestigio e la sua influenza in tutto il mondo sono cresciuti,mentre quella della Russia è diminuita.

Sotto Vladimir Putin, la Russia ha riguadagnato il rispetto tra la leadership cinese e le persone che ammiravano la sua forte leadership. Mentre l’economia cinese è diventata molte volte più grande di quella russa, fino a poco tempo fa la Cina dipendeva molto dalla Russia per la tecnologia militare. Aerei, navi da guerra, sottomarini e missili cinesi sono stati tutti sviluppati da modelli russi. Senza il supporto russo, il PLA non sarebbe potuto diventare la forza moderna che è oggi.

La Cina ha anche rispettato la Russia per il suo intervento nella guerra civile siriana e, più recentemente, in Kazakistan per proteggere i regimi locali. In entrambi i casi, la Cina si è limitata a offerte di sostegno economico e diplomatico. La Russia era la pistola e la Cina la borsa.

Tuttavia, negli ultimi anni, la dipendenza della Cina dalla tecnologia russa è diminuita in modo significativo. Le esportazioni russe verso la Cina consistono principalmente in materie prime come gas, petrolio e carbone , mentre le importazioni russe dalla Cina sono manufatti come prodotti elettronici, prodotti chimici, apparecchiature mediche e macchinari. Questo tipo di commercio è caratteristico delle relazioni commerciali tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, o nei secoli precedenti, tra la colonia e la metropoli. La guerra in corso in Ucraina sta rendendo le relazioni ancora più asimmetriche.

Isolata a livello internazionale e in una situazione che la porta a subire numerose battute d’arresto militari, Mosca dipende fortemente dalla Cina per il supporto. Ironia della sorte, proprio come Stalin durante la guerra di Corea, Pechino è stata molto discreta nel sostenere i suoi amici russi per paura di ritorsioni americane. Il sostegno cinese alla Russia è perlopiù diplomatico e anche su questo fronte è piuttosto cauto.

Per esempio, ad oggi, la Cina non ha riconosciutol’annessione della Crimea e dei territori dell’Ucraina orientale da parte della Russia.

Tuttavia, la Cina ha contribuito a sostenere lo sforzo bellico russo in modo indiretto, acquistando quantità sempre crescenti di petrolio e gas russi a prezzi ben inferiori a quelli di mercato. L’Europa era il principale mercato russo per le esportazioni di energia. Le sanzioni dell’UE alla Russia lasciano a Mosca poca scelta se non quella di esportare energia in Cina e India a prezzi inferiori a quelli di mercato in un momento in cui i prezzi del petrolio sono in aumento. Tra aprile e luglio, la Cina ha acquistato il 50% in più di gas naturale liquefatto (GNL), il 17% in più di petrolio greggio e il 6% in più di carbone dalla Russia rispetto allo stesso periodo del 2021. Tuttavia, la Cina non ha fornito alcun supporto militare alla Russia come armi e attrezzature logistiche. Stalin fu più disponibile durante la guerra di Corea.

Prima della guerra in Ucraina, il Presidente Putin era molto popolare tra il pubblico cinese per la sua immagine da duro. I suoi interventi in Georgia, Siria, Crimea e Repubblica Centrafricana hanno portato alcuni cinesi a desiderare che i propri leader fossero più assertivi in questioni come Taiwan e il Mar Cinese Meridionale. Tuttavia, le recenti offensive ucraine e la morte di oltre una dozzina di generali russi hanno notevolmente cambiato tali percezioni.

Cina e Russia hanno sempre avuto una relazione complessa simile a un matrimonio di convenienza. Nell’ultimo decennio, entrambi i Paesi si sono avvicinati a causa dell’avere un nemico comune: gli Stati Uniti e i loro alleati. Nonostante sappia che la Cina sta solo dando un cauto sostegno a Mosca e che sta raccogliendo immensi benefici economici dall’energia russa a basso costo, Mosca continuerà a perseguire stretti legami con Pechino poiché ha pochissime alternative. Da parte sua, la Cina continuerà a sostenere con discrezione la Russia e spera che una soluzione alla guerra in Ucraina arrivi presto.

La debolezza russa può avere alcune conseguenze negative per la Cina, indipendentemente da come e quando finirà la guerra in Ucraina. Una cosa certa è che l’economia russa è devastata e il suo esercito è gravemente indebolito. Per gli anni a venire, la Russia non avrà i mezzi per mantenere l’Occidente ‘occupato‘ in Europa e altrove. Pertanto, gli Stati Uniti e i loro alleati potranno concentrare le loro energie sul contenimento della Cina. La Cina non può più contare sul fatto che la Russia intervenga militarmente per mantenere regimi amichevoli come in Kazakistan, appena oltre il confine con la Cina e un fornitore di energia vitale. Se scoppia l’instabilità in Asia centrale, la Cina dovrà essere anche la pistola, non solo la borsa.

Più a lungo durerà la guerra in Ucraina, più la Russia diventerà dipendente dalla Cina e più diseguali saranno le relazioni. In oltre tre secoli di relazioni tra Cina e Russia, questa è la prima volta che la Russia si trova in una posizione nettamente subordinata alla Cina. La storia ha chiuso il cerchio.