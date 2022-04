Neanche il tempo di digerire il risultato del primo turno, che la campagna elettorale delle elezioni presidenziali della Francia 2022 è già ripresa. Il candidato-Presidente Emmanuel Macron ieri è andato a fare campagna elettorale nelle zone operaie del Nord, dicendosi interessato a una coalizione ampia. Il capo del Rassemblement National, Marine Le Pen, che lavora per conquistare il voto rurale e l’elettorato di Jean-Luc Mélenchon (un pacchetto del 20% di voti) -anche se lui ha dato indicazione di voto per Macron- oggi si è concessaper una conferenza stampa sul ‘rilancio della democrazia’.

L’attesa è tutta concentrata sul 24 aprile, giorno del ballottaggio, quando andranno a confrontarsi due diverse e opposte idee di Francia e di Europa. L’attesa è certamente della Francia, ma non solo, questo appuntamento è diventato un appuntamento europeo con riverberi a livello mondiale.

La domanda, da ora e fino al 24 aprile, è: cosa significherebbe una vittoria di Le Pen per la Francia, l’Europa e il mondo?

Le Pen ha lavorato duramente per smussare i suoi tratti di estrema destra. Negli ultimi mesi ha parlato meno dei musulmani e del divieto del velo, cavalcando invece l’aumento dei prezzi e il potere d’acquisto. E’ evidente, però, che questa è strategia elettorale. Le sue priorità politiche rimangono invariate. Mujtaba Rahman, capo del desk Europa di Eurasia Group, afferma che Le Pen «non è più moderata o ragionevole oggi di quanto non lo sia stata nel passato. Rimane una forza di estrema destra nella politica francese». Così, la posta in gioco immediata è estremamente alta per l’Unione Europea, che ha sperimentato un rinnovato ‘senso di scopo’ da quando il Regno Unito ha lasciato l’Unione, nel 2020, e soprattutto in risposta al bombardamento russo dell’Ucraina.

Le Pen, è una euroscettica di lungo corso, ha cercato di moderare le sue opinioni per fare appello a un elettorato francese stanco della Russia e che sostiene in modo schiacciante gli sforzi dell’UE per aiutare l’Ucraina. Tuttavia, Le Pen non è un fan di Bruxelles, e sostiene che il potere centrale dell’Unione dovrebbe essere ampiamente ridotto.

Anche se sembra aver abbandonato il suo progetto di Frexit (l’uscita dalle Francia dall’Unione, esattamente come il Regno Unito), secondo alcuni esperti, Le Pen potrebbe semplicemente aver rimodellato l’obiettivo, per ora, puntando, come sostiene Ben Judah, analista dell’Atlantic Council, a perseguire qualcosa di simile a quello che hanno fatto i polacchi. «Quello che la Polonia sta facendo è tentare di rinegoziare le sue relazioni con l’UE insistendo sul fatto che il diritto nazionale è superiore rispetto al diritto dell’UE».

Enorme la posta in gioco per il mercato unico europeo. «La vittoria di Le Pen sarebbe un duro colpo alla rinnovata coesione finanziaria dell’UE, costruita nel mezzo della pandemia, superando le divisioni per approvare un solido fondo di ripresa economica.

I pesi massimi europei, come la Germania, potrebbero rifiutare di condividere un debito comune significativo con una Francia guidata da Le Pen, la cui politica economica Judah descrive come ‘incomprensibile’. Se Le Pen entra e mette in atto il suo piano economico -che potrebbe includere il tentativo di rinegoziare una serie di accordi di libero scambio- ciò significherebbe che «rendere l’euro una valuta davvero forte ed efficiente sarà semplicemente fuori discussione».

Più in generale, una vittoria di Le Pen in Francia -la sesta economia più grande del mondo- invierebbe al mondo un messaggio preoccupante sull’impegno del Paese nei confronti dei valori liberali.

Le Pen proviene da una tradizione xenofoba fondata da suo padre, Jean-Marie, noto grande razzista e antisemita. Molti membri del suo partito sono razzisti e lei è stata accusata di nutrire sentimenti anti-musulmani. Anche se Le Pen ha cercato di ripulire la sua immagine, molti elettori, in particolare i più anziani, la scelgono non per il suo ‘rebranding‘, bensì per quello che sta sotto, alla radice, e rimane ‘indistrutto’ e indistruttibile.

Una presidenza Le Pen avrebbe un grande impatto sul modo in cui la Francia «è vista dai liberali americani, dai Paesi arabi e non bianchi e in tutto il mondo musulmano», afferma Judah. Questo, aggiunge, potrebbe distruggere la credibilità costruita da Macron, che negli ultimi mesi ha cercato di posizionarsi come il successore di Angela Merkel alla guida dell’Europa».



E poi c’è il ‘fattore Ucraina’. Macron è stato a lungo un sostenitore di una maggiore autonomia strategica europea, e negli ultimi mesi ha chiesto un’Europa unita per impegnarsi con la Russia separatamente dal più ampio dialogo USA-NATO. La sua diplomazia con Vladimir Putin ha rafforzato la sua immagine di statista internazionale.

Le Pen, d’altra parte, è dichiaratamente anti-Nato e dice di voler allontanare dall’alleanza le truppe francesi e il personale. Questo potenziale scossone nel secondo Paese più ricco dell’UE, arriva quando Washington e Bruxelles stanno cercando di intensificare la campagna di sanzioni contro la Russia. Macron, da parte sua, ha chiesto nuove sanzioni contro le importazioni russe di petrolio e gas. Ma un Presidente Le Pen -fan di Putin di lunga data- potrebbe applicare queste sanzioni? cercherebbe di annullare le sanzioni esistenti? cesserà gli aiuti militari della Francia all’Ucraina?

Ian Bond, direttore della politica estera del Center for European Reform (CER), e John Springford, vicedirettore del CER, ieri, 11 aprile, hanno pubblicato ‘What would president Le Pen mean for Europe? A manifesto for trouble‘.

Si tratta di un lavoro di dettagliata analisi del Programma elettorale di Marine Le Pen, cercando di rispondere alla domanda che aleggia a livello internazionale: cosa significherebbe una Marine Le Pen Presidente?

«Per mesi, l’Europa ha pensato con compiacimento che Emmanuel Macron avrebbe vinto le elezioni presidenziali francesi dell’aprile 2022, con Marine Le Pen, leader del partito populista di destra Rassemblement National, arrivata al secondo turno il 24 aprile, ma senza minacciare Macron. Il risultato del primo turno di votazioni del 10 aprile, tuttavia, mostra che la corsa tra i due si è notevolmente serrata, al punto che Le Pen ha una realistica possibilità di vittoria. Se lo facesse,l’impatto sulla sicurezza dell’UE, della NATO e dell’Europa sarebbe profondamente destabilizzante».



«Nelle elezioni del 2017, la promessa di Le Pen di tenere un referendum sull’adesione della Francia all’euro è stata inopportuna».

«È arrivata al secondo turno delle elezioni presidenziali, ma è stata facilmente battuta da Macron. Cinque anni dopo, Le Pen non promette più un referendum sull’euro, ma il suo euroscetticismo persiste. La sua nuova strategia segue la tattica dei governi polacco e ungherese: rifiutare di applicare le leggi dell’UE che non le piacciono, in particolare quelle che le impediscono di favorire i cittadini francesi rispetto a quelli di altri Stati membri. La differenza è che la Francia(a differenza della Polonia, dell’Ungheria o del Regno Unito) è indispensabile per l’UE».

«Nel suo manifesto, ‘Mon projet présidentiel‘, Le Pen scrive poco sull’UE, a parte alcune battute alla Commissione e alla Corte di giustizia europea (CGUE). Si impegna per una «Alleanza europea delle Nazioni destinata a sostituire gradualmente l’Unione europea», ma non sembra sicura di riuscirci o di chi ne farà parte. Scrive che i contatti che ha avuto in altri Stati membri, «compresi diversi capi di governo, mi fanno sperare che questo progetto abbia successo a medio termine».

«In alcune aree politiche, Le Pen cerca riforme a livello europeo. Promette di rinegoziare l’accordo di Schengen, che prevede viaggi senza passaporto tra 26 Paesi europei, sostenendo che l’assenza di controlli alle frontiere «non è nell’interesse degli Stati». Ma accetterebbe «procedure semplificate» non specificate per i cittadini dell’UE. Le sue possibilità di una rinegoziazione riuscita sono zero: altri membri Schengen non vogliono controlli alle frontiere permanenti (sebbene molti, tra cui la Francia, abbiano utilizzato il meccanismo di salvaguardia dell’accordo per reimpostare i controlli alle frontiere negli ultimi sette anni)».

«Sapendo che è improbabile che altri Stati membri accettino le riforme a livello dell’UE, Le Pen prevede di agire unilateralmente in modi che violeranno le leggi dell’UE. Come l’ex Primo Ministro britannico David Cameron, vuole frenare l’accesso dei migranti al sistema di sicurezza sociale francese, proponendo che solo le famiglie con almeno un genitore francese beneficino dei sussidi familiari. Le leggi dell’UE impediscono ai cittadini dell’UE che risiedono in un altro Paese di essere discriminati in questo modo. David Cameron è riuscito a ottenere una piccola vittoria nella sua rinegoziazione dell’adesione della Gran Bretagna, con i cittadini dell’UE appena arrivati che hanno ottenuto l’accesso a determinati vantaggi solo gradualmente nell’arco di quattro anni. Ma le proposte di Le Pen vanno oltre: interromperebbe l’accesso unilateralmente».

«Ci sono molte altre aree politiche in cui Le Pen violerebbe il diritto dell’UE, invece di cercare di cambiarlo. Vuole ridurre unilateralmente i pagamenti della Francia al bilancio dell’UE. I lavoratori distaccati da altri Stati membri non sarebbero più ammessi: afferma che ciò causa «un abisso nelle finanze pubbliche» (i lavoratori distaccati pagano le tasse nel loro Stato di origine). Vuole dare l’accesso prioritario agli alloggi sociali e studenteschi ai cittadini francesi. Le giovani coppie, di cui almeno una deve essere cittadina francese, riceveranno prestiti a tasso zero per aiutarli a comprare una casa -e il prestito non dovrebbe essere rimborsato se hanno tre o più figli. Le norme dell’UE impediscono ai governi di preferire i propri cittadini rispetto ad altri cittadini dell’UE. Le Pen ignorerebbe anche le norme dell’UE in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato».

«Dopo l’immigrazione, lo scontro più grave potrebbe essere sulla politica climatica. Amplierebbe l’energia nucleare e idroelettrica e porrebbe fine a nuovi parchi eolici solari, onshore e offshore. I parchi eolici già costruiti verrebbero smantellati. Secondo le norme dell’UE, oltre il 32% del consumo finale lordo di energia deve provenire da fonti rinnovabili entro il 2030. Le Pen vuole che la strategia di riduzione delle emissioni della Francia sia decisa a livello nazionale e su base annuale, piuttosto che attraverso il sistema dell’UE di energia decennale e piani climatici».

«Inevitabilmente, tutte queste politiche provocherebbero un’azione legale da parte della Commissione Europea se venissero emanate. La Commissione porterebbe la Francia alla Corte di giustizia europea, che poi emetterebbe sentenze contro la Francia, poiché violerebbe gli impegni assunti nel trattato di non discriminare i lavoratori e le aziende di altri Paesi dell’UE e di applicare le leggi dell’UE in materia di clima ed energia».

«Se lo vincesse, il referendum sull’immigrazione di Le Pen cambierebbe anche la Costituzione francese. Nel suo manifesto, afferma che «l’immigrazione in Francia è determinata principalmente dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza del Consiglio costituzionale francese, del suo Consiglio di Stato [corte suprema], della Corte europea di giustizia e della Corte europea dell’uomo Diritti», con il diritto europeo che prevale sul diritto nazionale. Le Pen vuole che il potere sia in grado di impedire ai cittadini dell’UE di esercitare i diritti di libera circolazione e di impedire ai migranti extraeuropei di utilizzare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo per evitare l’espulsione. Quindi il suo referendum modificherebbe la Costituzione «per far prevalere il diritto nazionale al diritto internazionale».



«Ci sono dubbi sul fatto che un tale referendum sarebbe legale secondo la Costituzione francese. E se Rassemblement National non riuscisse a ottenere la maggioranza alle elezioni parlamentari che si terranno a giugno, il referendum, così come le parti più radicali della sua agenda, difficilmente si attuerebbero. Ma se il referendum andasse avanti e lei lo vincesse, la legge europea «non sarebbe più applicata» se il governo decidesse che è contraria alla «volontà sovrana» della Francia.

Ciò significherebbe che Le Pen, almeno secondo la legge francese, rientrerebbe nei suoi diritti di ignorare le leggi dell’UE sulla libera circolazione, ma anche quelle sugli appalti pubblici, gli aiuti di Stato, il clima e qualsiasi altra area politica da lei scelta. La Francia andrebbe oltre la Polonia e l’Ungheria, che si sono rifiutate di applicare le sentenze della Corte di giustizia, e si rifiuterebbero semplicemente di applicare le leggi dell’UE che non le soddisfano. La Polonia ha anche rifiutato di pagare le multe dell’UE per non conformità».

«Se Le Pen mettesse in atto le sue politiche, le conseguenze per l’UE sarebbero il caos politico. La Francia non lascerebbe l’UE e l’euro a breve termine, il che significherebbe, con un po’ di fortuna, che i mercati finanziari non si spaventeranno. Ma le istituzioni dell’UE e gli Stati membri hanno poteri deboli per costringerla a fare marcia indietro: le multe inflitte dalla Corte di giustizia potrebbero semplicemente essere ignorate e la Francia ha una capacità fiscale sufficiente per accettare il congelamento del bilancio dell’UE e il denaro del fondo di risanamento con il nuovo meccanismo di condizionalità, che punisce i Paesi che violano lo stato di diritto. L’UE si troverebbe di fronte a una situazione di stallo su tutta una serie di questioni politiche: senza il ‘tandem’ di Germania e Francia che negoziano tra loro compromessi sui grandi settori politici, non verrebbe approvata una nuova legislazione».

«Il Presidente Le Pen rappresenterebbe una minaccia non solo per l’ordine interno dell’Europa, ma anche per la sua sicurezza esterna. Il suo manifesto ha relativamente poco da dire su difesa e politica estera: una volta, indirettamente, si fa riferimento alla Russia (la guerra in Ucraina ha dimostrato che «la politica del fatto compiuto è gradualmente diventata la norma» nelle relazioni internazionali). La Cina è menzionata come il Paese da cui proviene il COVID-19; gli Stati Uniti sono l’unico Paese direttamente criticato, per aver dispiegato la propria legge in modo extraterritoriale. Ma le sue proposte concrete di politica estera e di sicurezza rappresenterebbero un allontanamento significativo dall’approccio francese del dopo Guerra Fredda. Si fondano sulla ‘folie de grandeur’: dopo aver descritto la Francia come la seconda potenza mondiale per estensione geografica (in base all’estensione della sua zona marittima intorno alla Polinesia francese e ad altri territori dell’Oceano Indiano e del Pacifico), chiede una politica di «mani libere», vale a dire, non essere legati da alleanze. Questa è una prescrizione politica per una superpotenza, non una potenza europea di medie dimensioni, che ha deciso di minare i suoi partenariati nell’UE e nella NATO. Anche il Regno Unito post-Brexit ha cercato di compensare la perdita di influenza nell’UE aumentando i suoi investimenti politici e militari nella NATO e nelle sue relazioni bilaterali con gli Stati Uniti».

«Al contrario, per restituire alla Francia la sua libertà d’azione, Le Pen vuole ritirarsi dalla struttura militare integrata della NATO, nella quale la Francia è rientrata nel 2009 dopo 43 anni di assenza. Un tale passo priverebbe la Francia dell’influenza (uno dei due posti di Comandante supremo alleato è sempre ricoperto da un alto ufficiale francese, mentre l’altro andrebbe a un americano) e complicherebbe la pianificazione della NATO».

«Le Pen chiede anche la fine della cooperazione industriale nel settore della difesa con la Germania, che descrive come condotta «a scapito della nostra sovranità tecnologica e dei nostri interessi industriali». Ciò comporterebbe il crollo di diversi importanti progetti congiunti tra cui il Future Combat Air System, un progetto di collaborazione tra Airbus e Dassault, con la partecipazione spagnola, per produrre un successore del francese Rafale, del tedesco Eurofighter e del velivolo spagnolo EF-18. Il risultato complessivo del ritiro francese da FCAS sarebbe probabilmente un minor numero di aeromobili acquistati, una perdita di interoperabilità (rendendo più difficile la cooperazione tra le forze nazionali) e una perdita di capacità industriale della difesa europea. Considerazioni simili si applicano al programma franco-tedesco per lo sviluppo di un nuovo carro armato».

«Al contrario, Le Pen vuole rafforzare la cooperazione con il Regno Unito, basandosi sui trattati di Lancaster House del 2010, che riguardavano la cooperazione nel campo della difesa, anche nell’area nucleare. Ha tre priorità in particolare: la lotta al terrorismo islamico, la cybersecurity e lo spazio. Dato il forte attaccamento del Regno Unito alla NATO e alle sue relazioni con gli Stati Uniti, tuttavia, raggiungere un accordo tra Londra e Parigi sarebbe probabilmente più difficile di quanto non fosse nel 2010, quando la Francia era appena rientrata nella struttura di comando integrata della NATO».

«Sebbene voglia aumentare il budget per la difesa della Francia da 41 miliardi di euro di quest’anno a 55 miliardi di euro nel 2027, Le Pennon specifica quali minacce militari dovrà affrontare la Francia, e menziona a malapena la Russia. Questo forse riflette l’ambiguità della sua relazione con Vladimir Putin. Nel settembre 2014 (dopo l’annessione della Crimea, l’invasione russa del Donbass e l’abbattimento da parte di delegati russi del volo MH17 della Malaysian Airlines, con la perdita di 298 vite) il Front National di Le Pen, predecessore del Rassemblement National, ha preso un prestito di 9,4 milioni di euro da una banca russa sospettata di legami con le autorità russe. Putin ha tenuto un incontro con Le Pen al Cremlino durante la sua campagna elettorale del 2017; ha descritto lei come rappresentante di «una serie di forze politiche che stanno guadagnando slancio». Le Pen e i suoi colleghi di partito al Parlamento europeo si sono costantemente opposti alle sanzioni contro la Russia. Durante la campagna di quest’anno, anche se ha criticato l’invasione dell’Ucraina, ha anche affermato che Putin potrebbe tornare ad essere un alleato della Francia quando la guerra fosse finita, una posizione in contrasto con quella del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e di altri leader occidentali che hanno ha accusato Putin di responsabilità per crimini di guerra. Se Le Pen fosse eletta, c’è il rischio che metta il veto alle sanzioni o le applichi solo debolmente e le relazioni della Francia con la maggior parte dei suoi alleati e partner sarebbero scosse».

«È improbabile che gli elettori francesi, come quelli di altri Paesi, facciano la loro scelta in base alla politica nei confronti dell’UE o della NATO. A loro non importerà molto delle promesse di Le Pen di garantire la sovranità francese su vari atolli disabitati del Pacifico (che il suo manifesto richiama). Il rischio per Macron è che la sua presunta superbia, combinata con l’aumento dei prezzi e il calo del tenore di vita, spinga gli elettori a rivoltarsi contro di lui, con Le Pen il beneficiario più probabile. L’Europa, minacciata da est da Putin, potrebbe trovarsi sconvolta da ovest dal suo ammiratore, Le Pen. Gli altri leader occidentali possono solo sperare che gli elettori francesi trovino modi alternativi per esprimere il loro malcontento e rieleggere Macron».