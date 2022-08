William Ruto è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del Kenya del 2022. I risultati ravvicinati sono stati messi in discussione, aumentando il rischio di una transizione politica prolungata. Ma, se autorizzato, Ruto erediterà un’economia che non è in gran forma. Ad esempio, la disoccupazione è alle stelle, un fatto che ha alimentato il risentimento giovanile contro il governo del presidente uscente Uhuru Kenyatta. L’economia del Kenya genera meno di 200.000 posti di lavoro formali per gli oltre un milione di giovani che entrano nel mercato del lavoro ogni anno. Il paese è anche alle prese con un enorme debito pubblico e un alto tasso di inflazione. È stato chiesto a Kathleen Klaus, XN Iraki e Oscar Mwangi il probabile impatto della vittoria di Ruto sull’economia del Kenya.

Kathleen Klaus: il presidente eletto William Ruto deve affrontare sfide economiche significative. Questi includono l’inflazione elevata (prevista una media del 7,1% nel 2022), l’aumento del debito pubblico e l’elevata disoccupazione giovanile.

Mentre Ruto ha promesso una trasformazione economica ‘dal basso’, il suo ruolo di vicepresidente nella precedente amministrazione fornisce poche indicazioni sulla sua capacità, o volontà, di portare avanti politiche economiche trasformative.

Inoltre, le battaglie legali che devono affrontare i suoi associati e le sue grandi proprietà terriere segnalano un approccio diretto alle questioni durature e intrattabili del paese di corruzione e ingiustizia fondiaria.

Un altro problema da tenere d’occhio è come il governo entrante gestisce le sue relazioni con la Cina. È il più grande partner di importazione del Kenya e un importante investitore nei progetti infrastrutturali su larga scala del paese.

Durante la campagna elettorale, Ruto ha preso una posizione antagonista nei confronti di Pechino. Ha minacciato di espellere cittadini cinesi, ha incolpato la Cina per il debito del Kenya e ha promesso di porre fine ai prestiti del governo dalla Cina. Se seguirà queste dichiarazioni, il Kenya potrebbe essere diretto verso una relazione molto più controversa con la Cina. Ciò potrebbe bloccare i futuri progetti di sviluppo, contribuendo nel contempo a frenare i futuri obblighi di debito.

A breve termine, ciò che può importare di più per i keniani ordinari è la capacità di riprendere una vita normale. Ma con la leadership dei rivali di Ruto e una sezione dei funzionari del corpo elettorale che mettono in dubbio i risultati presidenziali, la ripresa della vita normale potrebbe rimanere in sospeso.

XN Iraki: La vittoria di Ruto significa che i kenioti affrontano maggiormente lo status quo. Lui, e la coalizione dietro di lui, sembrano credere fermamente nell’economia di mercato in cui il governo interviene a malapena nella produzione e nella fissazione dei prezzi.

Ma la coalizione dovrà affrontare il problema di placare gli ‘imbroglioni’ a cui è stata promessa una trasformazione attraverso l’economia dal basso. Ruto ha usato “imbroglioni” per riferirsi a attori del settore informale e giovani che lottano per sbarcare il lunario.

Al di là del credito facile, le persone a cui si riferiva Ruto si aspetteranno alcune soluzioni rapide per sentirsi bene riguardo alla loro vittoria, come la facilità di fare affari o la riduzione delle tasse.

Possiamo aspettarci qualche freno economico nei primi sei mesi – crescita economica inferiore al previsto – mentre il nuovo regime cerca di bilanciare le sue promesse con la realtà. Interessante è il modo in cui accoglierà i principali attori economici stranieri e locali. Faranno amicizia o saranno tenuti all’erta? Un effetto di benessere potrebbe ridurre la resistenza, in particolare se eventuali controversie elettorali vengono risolte amichevolmente.

Spero che le nuove politiche non spaventino i grandi investitori e le piccole imprese in quanto ciò potrebbe portare a un raffreddamento delle attività economiche. Il prossimo regime deve essere pronto a sgonfiare il pallone economico delle ‘grandi aspettative’ derivante dalle promesse fatte a tutti, in particolare agli imbroglioni.

In generale, mi aspetto una delusione economica entro i primi sei mesi del governo di Ruto. Dopodiché, possiamo iniziare a vedere attraverso la nebbia politica. Il vincitore avrà bisogno del perdente e non è chiaro in quale danza economica si impegneranno.

Oscar Gakuo Mwangi: Nel suo manifesto Ruto ha indicato che avrebbe adottato una politica estera incentrata sull’Africa. La Kwanza Alliance, che lo ha sostenuto, ha sottolineato la necessità di dare la priorità alle organizzazioni regionali quando si tratta di espandere il mercato dei prodotti e servizi del Kenya. Questi includono la zona di libero scambio continentale africana, la Comunità dell’Africa orientale e il mercato comune per l’Africa orientale e meridionale.

La politica incentrata sull’Africa consentirà inoltre al Kenya di espandere la sua influenza come potenza tecnologica. Ad esempio, la Konza Technopolis a cui Ruto vuole dare la priorità ha lo scopo di fornire le infrastrutture necessarie al settore privato e alle istituzioni accademiche per coltivare le tecnologie emergenti della regione.

Il team di Ruto vuole anche vedere il Kenya come uno stato di riferimento negli affari regionali, continentali e globali. In particolare, l’amministrazione vuole rafforzare il ruolo del Kenya nella lotta alla radicalizzazione internazionale e al terrorismo. Ciò potrebbe aumentare il peso politico ed economico globale del paese, creando così opportunità per i suoi cittadini, le imprese e gli investitori.

E per sfruttare tutto il potenziale dei kenioti che vivono e lavorano all’estero, l’amministrazione di Ruto intende creare un ministero specifico per gli affari della diaspora. Le rimesse della diaspora sono già una fonte fondamentale di valuta estera per il Kenya.