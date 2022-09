Ripubblichiamo, tradotta in italiano, l’analisi ‘What Giorgia Meloni would mean for Europe’ di Luigi Scazzieri, senior research fellow del CER.

***

È probabile che le elezioni italiane del 25 settembre si traducano in un governo di coalizione di destra composto dai Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, dalla Lega di Matteo Salvini e da Forza Italia di Silvio Berlusconi. Questa alleanza di destra ha un vantaggio molto grande nei sondaggi di opinione e la sua vittoria sembra assicurata. Dato che Fratelli d’Italia è diventato di gran lunga il più grande partito di destra, il prossimo Primo Ministro italiano sarà probabilmente Meloni. La sua popolarità è in parte dovuta al suo stile schietto, che la aiuta a entrare in contatto con molti elettori. Fratelli d’Italia beneficia anche di essere stata all’opposizione nell’ultimo decennio, a differenza di tutti gli altri grandi partiti, e quindi non ha dovuto fare scelte impopolari.

I partner europei e internazionali dell’Italia sono preoccupati per ciò che un governo guidato da Meloni potrebbe significare per l’economia italiana, per la sostenibilità del suo debito (che supera il 150 per cento del PIL) e per le relazioni dell’Italia con l’UE. L’ammirazione di Salvini e Meloni per Putin fa anche preoccupare gli osservatori che un governo di destra potrebbe essere morbido con la Russia. E, dato il populismo di Salvini e il background di Meloni nel Movimento Sociale Italiano neofascista, si teme che l’Italia possa diventare un membro dirompente dell’UE come la Polonia o persino l’Ungheria.

Questo articolo analizza il programma elettorale comune della coalizione di destra e cosa potrebbe fare se al governo. Il programma suggerisce che Meloni e i suoi alleati hanno abbracciato una serie relativamente moderata di politiche sull’UE e sulla politica estera, mentre le loro proposte economiche chiave sarebbero così costose che probabilmente sarebbero ridotte o accantonate dopo le elezioni.

La politica economica e le sue implicazioni per la crescita e la sostenibilità del debito

La piattaforma economica della coalizione di destra chiede tagli alle tasse per privati ​​e imprese, combinati con una maggiore spesa sociale, come pensioni più alte e benefici per le famiglie. I tre partner affermano inoltre di voler rivedere il piano di ripresa dell’Italia, in accordo con l’UE, per destinare più risorse alla diversificazione energetica e aiutare i consumatori e le imprese a far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia.

Questo programma sarebbe costoso da attuare e una politica fiscale accomodante comporterebbe costi di finanziamento più elevati per l’Italia e forse una crisi finanziaria. La Meloni è consapevole dei rischi di apparire spendacciona e sta cercando di sottolineare di essere fiscalmente responsabile. È probabile che la coalizione scelga una figura di qualche levatura come ministro delle finanze, per rassicurare partner e investitori. Un governo di destra quasi certamente ridimensionerebbe o annullerebbe la maggior parte delle sue promesse di spesa. Se sembrasse che potrebbe implementarli, i costi finanziari dell’Italia aumenterebbero tra i timori del mercato che la BCE possa smettere di acquistare obbligazioni italiane nell’ambito del suo meccanismo di protezione della trasmissione recentemente delineato. Ciò spingerebbe il governo a fare un passo indietro dal baratro.

Un’altra questione è se un governo di destra realizzerebbe le riforme istituzionali che l’Italia ha sottoscritto nell’ambito del piano di ripresa dell’UE, compresa la riforma del sistema giudiziario e della funzione pubblica per renderle più efficaci. L’ex premier Mario Draghi ha iniziato a riformare entrambi, ma resta ancora molto lavoro da fare per attuarli pienamente. Poiché i soldi del Recovery Fund dell’UE vengono erogati in tranche e collegati al raggiungimento delle tappe fondamentali delle riforme, un governo di destra avrebbe un forte incentivo a continuare con le riforme di Draghi. Anche così, potrebbe essere difficile raggiungere tutti gli obiettivi e potrebbero esserci sostanziali disaccordi tra il governo italiano e la Commissione europea sul raggiungimento delle pietre miliari.

La politica dell’UE e le sue implicazioni per l’Unione

Fratelli d’Italia e della Lega hanno entrambi una visione euroscettica e in passato hanno accarezzato l’idea di lasciare l’euro. Ma le primissime linee del programma di coalizione chiariscono che sono impegnate per l’adesione dell’Italia all’UE e vogliono rimanere nell’eurozona – e il programma chiede persino un’Europa più forte sulla scena globale. Il programma non menziona le politiche che porterebbero rapidamente a uno scontro con l’UE, e che alcuni partiti di destra hanno adottato in passato, come affermare la supremazia del diritto italiano su quello dell’UE o concedere ai cittadini italiani un accesso privilegiato ai servizi sociali e benefici. Tuttavia, il programma ha chiaramente una sfumatura sovranista: richiede una difesa più decisa degli interessi dell’Italia nell’UE e un’UE ‘più politica e meno burocratica’. Ci sono pochi dettagli su come questo può essere raggiunto. Ma il programma tocca la governance, l’energia e la migrazione della zona euro.

In termini di politica economica dell’UE, i partiti di destra chiedono una revisione del patto di crescita e stabilità dell’UE e una riforma della governance economica europea per garantire “una crescita stabile e duratura e la piena occupazione”. In politica energetica, il programma individua nella transizione ecologica uno degli ambiti chiave in cui devono essere difesi gli interessi nazionali dell’Italia, ma su questo non offre molti dettagli. L’area politica dell’UE che il programma sottolinea maggiormente è la migrazione. Il programma si concentra sulla riduzione del numero di arrivi in ​​Europa e su una maggiore cooperazione con i paesi del Nord Africa, già l’enfasi della politica dell’UE. Richiede anche centri di elaborazione gestiti dall’UE al di fuori del territorio dell’UE, un’idea che il Presidente francese Emmanuel Macron ha sostenuto in passato.

I partiti di destra non cercheranno il confronto con l’UE. Tuttavia, è probabile che ci siano alcune turbolenze nelle relazioni, data la loro necessità di dimostrare che stanno difendendo gli interessi nazionali dell’Italia. In politica economica, è improbabile che l’ambizione dell’Italia per un quadro fiscale più flessibile si concretizzi rapidamente, in particolare se un governo di destra è considerato fiscalmente irresponsabile. Sarà anche difficile completare i piani dell’UE per un’unione bancaria, perché la prossima recessione europea porterà a più prestiti deteriorati in Italia, riducendo ulteriormente la volontà dei paesi aggressivi di condividere i rischi con l’Italia. Quando si tratta del green deal dell’UE, sembra probabile che un governo di destra in Italia si unisca ai ranghi di quei governi dell’UE che sono meno disposti a impegnarsi per una rapida riduzione delle emissioni. Ma ciò non significa che l’agenda verde dell’UE sarà completamente bloccata: ad esempio, Brothers of Italy ha affermato di sostenere l’introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Per quanto riguarda la migrazione, potrebbero esserci sostanziali disaccordi tra l’Italia ei suoi partner dell’UE. Salvini potrebbe benissimo tornare ad essere ministro degli interni e utilizzare quella piattaforma per migliorare il suo profilo politico, anche se ciò significa combattere con i partner dell’UE. Se il governo deve abbandonare molte delle sue politiche economiche, potrebbe essere ancora più tentato di avviare lotte sulla politica migratoria per dimostrare che difende gli interessi dell’Italia. Sebbene il programma della coalizione non menzioni la questione della condivisione degli oneri con gli altri Stati membri dei migranti che arrivano in Italia, è difficile immaginare che un governo di destra non spingerebbe su questo. Altri paesi europei continueranno a non essere disposti ad accogliere un numero consistente di migranti in arrivo in Italia. Le riforme di vasta portata del sistema di asilo comune dell’UE, costruito a metà, rimarranno fuori portata.

Quando si tratta di Stato di diritto e riforma istituzionale dell’UE, un governo di destra in Italia potrebbe porre degli ostacoli. Una coalizione di destra sarebbe morbida sul dibattito sullo stato di diritto dell’UE e si unirebbe ai ranghi di quegli stati membri che non sono disposti a spingere duro su Polonia e Ungheria. E un governo di destra non sarebbe entusiasta delle riforme istituzionali dell’UE che sembrano diluire la sovranità nazionale, come l’estensione del voto a maggioranza qualificata in più aree politiche, come proposto da Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. Tuttavia, l’Italia sarebbe tutt’altro che sola nell’opporsi a tali riforme.

L’influenza dell’Italia a livello dell’UE diminuirebbe sotto un governo di destra. Con Draghi come primo ministro, l’Italia ha superato il suo peso, grazie alle sue capacità politiche e alla sua gravità. Un governo guidato da Meloni troverebbe molto più difficile sedersi al centro dei dibattiti dell’UE ed essere ascoltato, soprattutto se cerca costantemente di dimostrare di essere assertivo nella difesa degli interessi dell’Italia. Roma dovrebbe adottare un tono costruttivo e definire politiche realistiche se vuole che i suoi partner dell’UE lo prendano sul serio.

Politica estera

La parte di politica estera del programma della coalizione è progettata per dissipare le preoccupazioni che l’Italia possa diventare filo-russa. Sottolinea che l’Italia rimarrà saldamente ancorata alla NATO e che aumenterà la spesa per la difesa per raggiungere gli obiettivi della NATO. I partiti di destra affermano anche che continueranno a sostenere l’Ucraina di fronte all’invasione della Russia, promettendo anche sostegno a tutte le iniziative diplomatiche per porre fine al conflitto. Oltre a Russia e Ucraina, il manifesto afferma anche che un governo di destra rafforzerebbe il ruolo diplomatico dell’Italia e che l’UE dovrebbe lanciare un piano ambizioso per aiutare a sviluppare il continente africano, promuovendo crescita e stabilità politica.

I timori che l’Italia possa fungere da cavallo di Troia per la Russia sono fuori luogo. È vero che sia Salvini che Meloni in passato hanno apertamente ammirato Putin. Dall’invasione di Putin, Salvini ha criticato le sanzioni dell’UE alla Russia, dicendo che le armi prolungano il conflitto e che le sanzioni danneggiano l’Europa più della Russia. E la Lega ha avuto rapporti inspiegabili con la Russia, compresi stretti collaboratori di Salvini che discutono di potenziali finanziamenti con funzionari russi. Ma nessuna di queste cose significa che la posizione dell’Italia sulla Russia cambierà molto.

Uno dei motivi è che sia Forza Italia che Fratelli d’Italia hanno una visione fortemente pro-NATO e atlantista. Meloni ha sostenuto il sostegno di Draghi all’Ucraina, inclusa l’assistenza militare, anche se era contraria. Per quanto riguarda Salvini, la sua opposizione alle sanzioni alla Russia e alle consegne di armi all’Ucraina è meglio vista come mosse opportunistiche per ottenere sostegno in un Paese in cui molti elettori temono che il conflitto danneggerà l’economia italiana. Vale la pena ricordare che Salvini era contrario alle sanzioni anche alla Russia quando la Lega era al governo tra il 2018 e il 2019, ma ciò non ha comportato il veto dell’Italia sul rinnovo delle sanzioni Ue. Con la posta in gioco ancora più alta ora, è ancora meno probabile che l’Italia rompa con il consenso occidentale, poiché le sanzioni del veto distruggerebbero le relazioni con la maggior parte dei partner italiani dell’UE e con gli Stati Uniti.

Tuttavia, mentre è improbabile che un governo di destra alteri radicalmente la posizione dell’Italia nei confronti della Russia, la presenza della Lega renderebbe probabilmente il nuovo governo più accomodante nei confronti della Russia rispetto al suo predecessore. Un governo di destra chiederebbe cautela nell’imporre sanzioni aggiuntive. Quando si tratta di supporto militare all’Ucraina, la Lega è scettica sulle consegne di armi e c’è la possibilità che le consegne di armi all’Ucraina vengano ridotte. Ciò danneggerebbe la reputazione dell’Italia tra i suoi alleati, anche se è improbabile che abbia un impatto tangibile sul conflitto data l’importanza limitata dei trasferimenti di armi italiane.

Il programma della coalizione non menziona la Cina o l’allargamento dell’UE. Una coalizione di destra non favorirebbe il confronto aperto con la Cina, ma sosterrebbe politiche relativamente dure per contrastare le pratiche commerciali cinesi che sono considerate ingiuste. Sull’allargamento, un governo di destra non sarebbe entusiasta. Ma ciò non farebbe una vera differenza per la politica dell’UE, dato che i candidati devono ancora intraprendere importanti riforme interne prima che l’UE accetti la loro adesione.

Conclusione

Un governo di destra, con al centro Fratelli d’Italia, ridurrebbe l’influenza dell’Italia nell’UE e renderebbe le relazioni Italia-UE più turbolente. Ma l’Italia non diventerebbe una nuova Polonia o Ungheria. Il programma della coalizione indica che un governo di destra sarebbe molto meno conflittuale con i suoi partner dell’UE e della NATO di quanto Marine Le Pen avesse segnalato nel suo stesso manifesto elettorale francese. E un governo di destra potrebbe non mantenere il potere a lungo. Il governo dovrà governare l’Italia durante un inverno difficile e fare scelte politiche difficili. La lotta interna all’interno della coalizione è quasi inevitabile: potrebbe facilmente crollare ed essere sostituita da una diversa combinazione di partiti.