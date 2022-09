La BBC riferisce che “alcune delle prime persone in lutto a vedere la regina Elisabetta II distesa nello stato nella Westminster Hall sono uscite in lacrime, descrivendo la vista della bara ammantata come travolgente”. Cosa sta succedendo davvero qui?

Un gran numero di persone non si addolora semplicemente a comando. La Gran Bretagna non è la Corea del Nord, dove i drammi dei lamenti isterici vengono accesi e spenti da un editto ufficiale. Ma nemmeno lo scoppio del lutto nazionale dopo la morte della regina è stato del tutto estemporaneo. Le folle in lutto hanno dovuto impegnarsi con una narrazione che avesse un significato per loro, e quella narrativa ha dovuto essere prodotta, diffusa e perfezionata nel tempo per renderla affettivamente risonante.

La narrativa reale ha richiesto molto tempo e, per quanto molti commentatori abbiano sottolineato che la storia della regina Elisabetta II ha definito la nostra epoca, potremmo anche notare che la nostra epoca di sofisticate pubbliche relazioni e gestione dell’umore politico l’ha plasmata . Come ha mostrato lo storico della cultura Thomas Dixon nel suo meraviglioso studio sul pianto degli inglesi, quando le persone piangono insieme nei momenti di sentimento nazionale collettivo “una narrativa complessa, condivisa, inconscia e intellettuale ti scorre sulle guance”.

Perché le persone hanno pianto all’indomani della morte della regina? Oppure, se non piangendo, hanno dedicato silenziosi sentimenti di perdita e tristezza?

Nel suo tributo al defunto monarca alla Camera dei Comuni, il nuovo primo ministro ha affermato che la regina era “la roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna … Il Regno Unito è il grande paese che è oggi grazie a lei”.

Tali massicce affermazioni storiche negano e sfidano le complessità dello sviluppo sociale. Può essere ragionevole affermare che la defunta regina ha reinventato il suo ruolo in linea con le forze della modernità che stavano avvenendo intorno a lei, ma anche il monarchico più ardente non suggerirebbe che fosse lei personalmente responsabile della loro realizzazione. Tale esagerazione serve solo a far sembrare illuso il lutto.

E ci sono molti commentatori disposti a descrivere coloro che soffrono visibilmente in momenti come questo come linfa emotiva. L’ex primo ministro Boris Johnson ha definito “isteria” e “lutto contagioso” l’espressione del dolore pubblico al momento della morte della principessa Diana.

A parte la sua profonda condiscendenza verso le persone coinvolte, tali tentativi di patologizzare le emozioni pubbliche non riescono a riconoscere la misura in cui l’appartenenza a una società non è semplicemente una questione di realizzazione di interessi utilitaristici ma di attaccamento, sentimento condiviso e desiderio attivo. Si tratta di nozioni di un mondo stabile; il nutrimento e la fragilità delle relazioni di valore; i delicati intrecci tra esperienza privata ed esistenza pubblica; l’interazione tra rappresentazione mediatica e proiezione personale.

L’’umore’ pubblico

Potremmo riferirci a ondate di sentimenti pubblici amorfi, intangibili e inarticolabili come stati d’animo. Ho scritto altrove che “gli stati d’animo ci costringono a incontrare le forme sensoriali attraverso le quali le forze storiche si rendono disponibili all’esperienza”. Non sono come opinioni razionali in base alle quali vengono individuate cause, effetti e corsi d’azione, ma alludono al nostro senso di chi siamo e perché ci preoccupiamo delle cose. Gli stati d’animo sono suggestivi. Ci aprono a possibilità di sentimento.

Le persone in fila per vedere il corpo della regina hanno raccontato storie ai giornalisti su come questo momento di riflessione abbia aperto loro uno spazio emotivo per rilasciare sentimenti sepolti sulle perdite nelle loro stesse vite. Piuttosto che pensare all’attuale manifestazione delle passioni pubbliche come “isteria” o “contagio”, forse dovremmo pensarla come un momento in cui le persone pongono le domande cruciali: “Quali opportunità ho a disposizione per relazionarmi a questa situazione sul mio propri termini? Cosa potrebbe essere implicato nell’agire in base a questi sentimenti che sto registrando a malapena in questo momento?”

Sicuramente, nei giorni a venire i sentimenti delle persone saranno messi a dura prova, poiché il divario tra reddito e costo della vita si allarga, le insicurezze della guerra europea sconvolgono le loro vite e i servizi sanitari da cui hanno sempre fatto affidamento sopportare sforzi senza precedenti.

In mezzo a tale tumulto, rischio e impermanenza, la ricerca di costanti affidabili è perfettamente comprensibile. La narrativa monarchica (che per persone come me è antitetica ai nostri impulsi democratici e alle storie preferite sul mondo) attirerà alcuni e respingerà altri.

Più importante della narrativa della coesione sociale e della moralità in cui comprendiamo è il significato di riconoscere il valore delle narrazioni condivise emotivamente risonanti. Perché è solo creandoli e sostenendoli che possiamo sperare di avere un controllo su ciò che il mondo significa per noi e noi per esso.