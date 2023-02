Cosa significano i crescenti legami tra Iran e Russia per la guerra in Ucraina

L’Iran questa settimana ha convocato l’inviato dell’Ucraina a Teheran dopo che il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky ha commentato l’attacco a una fabbrica militare a Isfahan. Secondo Nournews, che è associato al Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, la mossa è avvenuta dopo che Mykhailo Podolyak ha twittato: “Notte esplosiva in Iran: produzione di droni e missili, raffinerie di petrolio. (Ucraina) ti ha avvertito. Secondo il Wall Street Journal, tuttavia, dietro l’attacco c’era Israele. Qualunque sia il vero intento del tweet e chi ha effettuato l’attacco, il ruolo dell’Iran nella guerra in Ucraina è diventato sempre più visibile.

L’Iran ha riconosciuto l’indipendenza dell’Ucraina il 25 dicembre 1991 e le relazioni diplomatiche ufficiali sono state stabilite il 22 gennaio 1992. Prima del conflitto ucraino, le relazioni erano forti, ma l’Iran aveva anche sviluppato forti relazioni di sicurezza e militari con la Russia, in particolare attraverso le loro allineamento in Siria. L’Iran si è astenuto dal sostenere o opporsi pubblicamente all’annessione della Crimea nel 2014.

La prova del tentativo dell’Iran di mantenere le relazioni può essere vista all’indomani del disastro del volo 752 della Ukraine International Airlines. Nel 2020, l’esercito iraniano ha abbattuto accidentalmente il volo passeggeri civile ed entrambe le parti hanno concordato un’indagine completa; chiaramente, in quella fase, i rapporti con Kyiv erano apprezzati da Teheran.

All’inizio della guerra in Ucraina, la posizione dell’Iran era particolarmente cauta. La Repubblica islamica non ha riconosciuto l’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Inoltre, nella sessione di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dello scorso marzo, l’Iran si è astenuto dal votare una risoluzione che deplorava l’invasione russa dell’Ucraina e sollecitava l’immediato ritiro delle sue truppe. Teheran ha cercato di mantenere la neutralità ufficiale. Ciononostante, la leadership iraniana ha rivelato segni di sostegno – o almeno di empatia – per la posizione della Russia, come ha affermato il leader supremo Ali Khamenei: “Se la Russia non avesse inviato truppe in Ucraina, avrebbe dovuto affrontare un attacco della NATO in seguito”.

Tuttavia, mentre le dinamiche della guerra in Ucraina si sviluppavano, insieme alla necessità più pressante della Russia di superare le sanzioni occidentali, la situazione “ha reso Iran e Russia alleati in isolamento economico”, come hanno affermato Alam Saleh e Zakiyeh Yazdanshenas in un rapporto per il Consiglio Atlantico in Agosto.

Alla fine del 2022, in una revisione completa della crescente interdipendenza tra Iran e Russia, Abdolrasool Divsallar, per TRENDS Research and Advisory, ha identificato diversi nuovi driver della loro collaborazione. Al di là dell’urgenza di Mosca a causa delle sanzioni occidentali, un altro fattore è stato “lo stare fianco a fianco per la sicurezza del regime”, poiché entrambi i paesi “hanno affrontato instabilità interne senza precedenti” nel 2022 – nel caso della Russia con le proteste contro la guerra e, per l’Iran, le proteste anti- proteste di regime guidate da donne dopo la morte in custodia di Mahsa Amini.

Il rapporto di Divsallar sostiene inoltre correttamente che il fattore USA è diventato meno preoccupante, mentre la sfiducia storica si è spostata verso simpatia strategica. Soprattutto, la Russia e l’Iran si sono riposizionate da stati energetici concorrenti a partecipanti reciproci negli sforzi di diplomazia energetica. Tutti questi fattori hanno contribuito all’avvicinamento dell’Iran al Cremlino. Direttamente o indirettamente, sembra plausibile che l’Iran entri nella guerra in Ucraina, soprattutto considerando le alleanze militari esistenti in Siria.

Ad agosto è arrivata la notizia del possibile acquisto di droni iraniani da parte di Mosca e, a settembre, fonti ucraine hanno annunciato di aver abbattuto un drone Shahed 136 di fabbricazione iraniana, utilizzato dai russi nella regione nord-orientale di Kharkiv. Lo stesso mese, Kiev ha revocato l’accreditamento dell’ambasciatore iraniano in Ucraina, basato sulla fornitura di armi da parte dell’Iran alla Russia.

Drammatizzando queste dinamiche tra Iran e Ucraina, John Hardie e Behnam Ben Taleblu hanno sostenuto in un articolo di ottobre per la rivista Foreign Policy, intitolato “L’Iran è ora in guerra con l’Ucraina”, che: “Per la prima volta, l’Iran è coinvolto in una grande guerra nel continente europeo. Consiglieri militari iraniani, molto probabilmente membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, sono sul campo nell’Ucraina occupata… per aiutare la Russia a far piovere micidiali droni kamikaze iraniani sulle città ucraine e sulle infrastrutture civili”.

La politica iraniana di “Guardare ad Est” si è manifestata nella decisione della Repubblica Islamica di orientarsi verso le potenze e la cultura orientali. L’auto-posizionamento dell’Ucraina come difensore dei valori occidentali sembra impostare l’identità e il corso di entrambi i paesi in direzioni opposte. Inoltre, Teheran ha, in qualche modo, beneficiato delle sanzioni della Russia, dal momento che ora ha un partner disposto a trattare con esso per mitigare l’impatto economico delle sanzioni. Ad esempio, a dicembre, i Paesi hanno concordato di sviluppare una nuova rotta commerciale dal confine orientale dell’Europa all’Oceano Indiano. Tali interessi economici e diplomatici mettono gli obiettivi strategici nazionali dell’Iran contro quelli dell’Ucraina.

La presidenza di Ebrahim Raisi è caratterizzata da un focus sulla tutela degli interessi nazionali dell’Iran. Ulteriori possibili provocazioni o incidenti militari potrebbero non portare a un taglio dei rapporti diplomatici con Kiev, ma una maggiore sicurezza e collaborazione militare con la Russia renderanno meno probabile che l’Ucraina sia disposta a continuare le comunicazioni. Questo è un indicatore della crescente complessità della guerra e della sua possibile escalation. Inoltre, la posizione sempre controversa dell’Iran nella regione è destinata ad accumulare ulteriori complessità. I suoi obiettivi strategici e militari a livello locale possono essere modellati dagli eventi in Ucraina, insieme al suo coinvolgimento in Siria e in altri punti di crisi regionali. Ciò può influenzare il modo in cui vede e risponde agli sviluppi nei prossimi mesi e forse anni.