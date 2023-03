Cosa significa per gli uiguri il ripristino delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita con la mediazione cinese?

L’Iran e l’Arabia Saudita, i due Stati musulmani rivali in Medio Oriente, hanno tenuto una cerimonia per ristabilire le relazioni diplomatiche a Pechino, in Cina. I due Paesi avranno due mesi per finalizzare il collocamento degli ambasciatori. Questo sviluppo potrebbe avere implicazioni significative per la regione e il mondo, nonché per gli uiguri.

L’Iran e l’Arabia Saudita combattono da anni guerre per procura in Yemen, Siria, Iraq, Libano e altri Paesi e competono per l’influenza politica e di fazione nel mondo musulmano.

La Cina e altri hanno iniziato a promuovere questa vittoria diplomatica come benefica per il Medio Oriente e il mondo.

Tuttavia, il fatto che la Cina sia la ragione del ripristino delle relazioni tra queste due nazioni musulmane rivali potrebbe non essere una buona notizia per l’Occidente e gli Stati Uniti, mentre gli Stati Uniti sono stati criticati per i loro passati sforzi bellici in Iraq, Afghanistan e Siria.

La Cina, uno dei principali rivali degli Stati Uniti, ha colto l’occasione per espandere la propria sfera di influenza nella regione e per svolgere un ruolo attivo nella politica mondiale per promuovere la propria immagine e aumentare il proprio potere.

La manifestazione del mondo musulmano corrotto insieme alla Cina è dannosa per gli uiguri

È positivo avere un accordo di pace tra qualsiasi rivale in qualsiasi parte del mondo, ma non coordinando i criminali che potrebbero utilizzare l’accordo come credenziali per portare avanti le loro politiche di genocidio contro gli uiguri e altri.

È risaputo che il governo cinese ha portato avanti per anni politiche di genocidio contro gli uiguri e altri musulmani turchi, e l’Iran e l’Arabia Saudita, tra gli altri, la maggior parte dei paesi musulmani sono stati indifferenti e hanno persino sostenuto le campagne anti-musulmane della Cina in Uyghuristan e nelle province cinesi interne.

Il fatto che il Paese comunista, che da anni porta avanti una politica di genocidio contro gli uiguri e altri musulmani turchi, sia determinante nel riunire due rivali musulmani evidenzia la corruzione morale e la debolezza diplomatica dei funzionari nel mondo musulmano. L’Islam richiede che i musulmani siano armoniosi e cooperativi tra loro, per mantenere la pace e la cooperazione e per intrattenere relazioni pubbliche benefiche e positive con il mondo esterno.

Ciò approfondisce i legami tra la Cina criminale e due paesi musulmani autoritari e le loro nazioni alleate e li raduna attorno alla Cina, il che rende ancora più difficile ritenere la Cina responsabile dei diritti umani.

Il miglioramento dell’immagine globale della Cina mina gli sforzi per sollecitare la Cina a riformare le sue politiche

Per anni, la Cina ha utilizzato la sua crescente influenza globale e la crescente immagine di potenza globale rispettata per aiutare il Partito Comunista Cinese al governo a consolidare il suo potere in Cina e ottenere più sostegno dalla gente.

L’accordo di pace tra Iran e Arabia Saudita con l’intermediazione della Cina ha dato alla Cina uno slancio come pacificatore in contrasto con l’immagine degli Stati Uniti come un guerrafondaio ideologico. Ma il successo della Cina nell’affrontare la pace tra nazioni rivali rende più difficile organizzare la comunità internazionale per costringere la Cina a cambiare le sue politiche sui diritti umani.

Il miglioramento dell’immagine globale cinese mina comparativamente l’immagine dei suoi rivali Stati Uniti e azioni condotte dagli Stati Uniti sulla scena mondiale, comprese le indagini sui diritti umani presso le Nazioni Unite, mentre molte nazioni in Medio Oriente, Sud-est asiatico e America Latina e Africa vogliono ancora mantenere l’economia relazioni e diplomazia normale con la Cina. Ora hanno ragioni migliori per sostenere di non stare dalla parte dell’Occidente sulle questioni uiguri perché scelgono di presentarsi come “operatori di pace” piuttosto che come piantagrane.

Nel corso degli anni, la Cina ha accusato gli Stati Uniti di utilizzare il tema del genocidio degli uiguri come strumento per minare l’immagine globale della Cina e contenere la sua ascesa. Mentre la maggior parte dei paesi occidentali condanna la Cina per il genocidio degli uiguri, la maggioranza nel sud del mondo si propone di evitare di parlare di uiguri o di sostenere la Cina.

Che abbia successo o meno, gli sforzi diplomatici della Cina per mediare un accordo di pace tra Russia e Ucraina e la sua propaganda al riguardo danno anche credito al leader cinese Xi per il suo impegno come leader dell’ordine. Questo è il motivo per cui il governo cinese ha propagandato l’accordo in 12 punti della Cina e l’inseguimento di Xi con Zelenysky come il modo più efficace per fare la pace. Questo è anche uno dei motivi per cui Xi è così sicuro di presentarsi come leader globale e pacificatore e ha apertamente criticato gli Stati Uniti per i diritti umani e il loro ruolo in Medio Oriente.

La Cina usa la sua influenza globale e la sua immagine di pacificatore per farla franca con il genocidio e crimini contro l’umanità contro gli uiguri e ostacolare gli sforzi globali per ritenerla responsabile.

L’Occidente deve riconsiderare i suoi obiettivi e le sue politiche strategiche a lungo termine nel sud del mondo, deve anche dare la priorità alle politiche di sostegno ai diritti umani degli uiguri nei suoi sforzi diplomatici in Medio Oriente e in altre regioni ed educarli con i fatti, mentre gli uiguri devono migliorare la loro capacità di advocacy e gli sforzi in Medio Oriente e nei paesi africani.