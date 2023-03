Cosa significa l’AUKUS per la sicurezza regionale

Il 15 settembre 2021, gli Stati Uniti hanno annunciato un impegno “per un’ambizione condivisa di sostenere l’Australia nell’acquisizione di sottomarini a propulsione nucleare per la Royal Australian Navy”.

Questa settimana quell’impegno è maturato nella sua fase successiva con un importante vertice di AUKUS (alti funzionari di Australia, Regno Unito e Stati Uniti) e l’annuncio del piano statunitense per fornire all’Australia sottomarini a propulsione nucleare.

Secondo una scheda informativa della Casa Bianca, l’armamento dell’Australia con sottomarini a propulsione nucleare avverrà in fasi, a partire dalla vendita da parte di Washington di tre sottomarini di classe Virginia all’Australia all’inizio degli anni ’30 con la potenziale vendita di altri due. La fase successiva, che sarà completata un decennio dopo, vedrà l’Australia utilizzare sottomarini a propulsione nucleare SSN-AUKUS costruiti congiuntamente dal Regno Unito e dall’Australia e utilizzando la tecnologia avanzata statunitense.

Da parte sua, la Cina afferma che “L’ultima dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Regno Unito e Australia dimostra che i tre paesi, per il bene dei propri interessi geopolitici, ignorano completamente le preoccupazioni delle comunità internazionali e stanno camminando sempre più verso il basso percorso di errore e pericolo.

Il piano per collocare sottomarini a propulsione nucleare nelle immediate vicinanze della Cina in un gruppo di sicurezza la cui missione è contenere la Cina rafforza la denuncia di Pechino secondo cui Washington la sta accerchiando formando blocchi in stile Guerra Fredda e che Washington sta perseguendo i suoi interessi di sicurezza a spese degli interessi di sicurezza di altri paesi – mosse che stanno portando a “conflitti e scontri“.

Gli Stati Uniti hanno ripetutamente affermato di essere i difensori dell'”ordine internazionale basato su regole” e hanno accusato la Cina di essere “la più seria sfida a lungo termine all’ordine internazionale” che ha sempre più “le capacità economiche, diplomatiche, militari e tecnologiche il potere di farlo”.

Ma mentre la Cina sta negoziando la pace in Medio Oriente e sollecitando colloqui di pace in Ucraina, gli Stati Uniti si preparano a spendere 842 miliardi di dollari per le loro forze armate nel 2024 e ad espandere il loro accesso alle basi nelle Filippine, portando il presidente cinese Xi Jinping a criticarlo per ” implementare il contenimento, l’accerchiamento e la repressione a tutto tondo” della Cina.

In prima linea in tale accerchiamento c’è l’armamento dell’Australia in preparazione del suo diventare l’avamposto sud-orientale di AUKUS, un patto di sicurezza trilaterale che ha lo scopo di garantire “stabilità nell’Indo-Pacifico a lungo termine”, secondo Biden .

“La capacità della Marina degli Stati Uniti di essere in grado di eseguire riparazioni e manutenzioni avanzate è fondamentale per noi”, secondo il Segretario della Marina Carlos del Toro . “[I] fa parte del motivo per cui stiamo effettivamente procedendo lungo il percorso AUKUS anche per quanto riguarda la capacità dei sottomarini in futuro.” Dice che la Marina degli Stati Uniti prevede che l’Australia diventi un hub sottomarino per tutto, dalla produzione e riparazione di sottomarini alle missioni.

La Cina ha inoltre accusato il piano di violare il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Un giorno dopo il vertice AUKUS, la missione cinese presso le Nazioni Unite ha affermato che la vendita di sottomarini a propulsione nucleare “viola chiaramente l’oggetto e lo scopo del TNP”. La Cina afferma che “il piano di cooperazione sottomarino nucleare rilasciato oggi da AUKUS è un atto palese che costituisce un serio rischio di proliferazione nucleare, mina il sistema internazionale di non proliferazione, alimenta la corsa agli armamenti e danneggia la pace e la stabilità nella regione”.

Biden ha respinto la preoccupazione della Cina, osservando che i sottomarini saranno “a propulsione nucleare, non con armi nucleari”. Anche il ministro degli Esteri australiano, Penny Wong, ha affermato che le accuse della Cina “non sono fondate nei fatti”. Ha detto che l’Australia è stata “molto chiara” sul fatto che non cerca di acquisire armi nucleari e che “un certo numero di altri paesi hanno” sottomarini a propulsione nucleare – e sono stati autorizzati dal TNP”.

Ma gli Stati Uniti e l’Australia sono sfuggenti nelle loro osservazioni e la verità sta nel mezzo.

Wong ha ragione sul fatto che “un certo numero di altri paesi” abbia sottomarini a propulsione nucleare. Ma il numero è cinque, e sono i cinque stati con armi nucleari originali. Nessuno stato dotato di armi nucleari non ha ancora acquisito un sottomarino a propulsione nucleare.

E se è vero che i sottomarini australiani saranno “a propulsione nucleare, non dotati di armi nucleari”, ciò non significa che almeno non si scontreranno con il TNP.

La scheda informativa della Casa Bianca afferma che l’Australia “non . . . cercare di acquisire armi nucleari”. Dice che l’Australia non arricchirà il proprio uranio. Gli Stati Uniti e il Regno Unito forniranno il materiale nucleare in “unità di potenza saldate” che “non possono essere utilizzate nelle armi nucleari senza ulteriore trattamento chimico, il che richiederebbe strutture che l’Australia non ha e non cercherà”. Gli Stati Uniti si sono “consultati regolarmente con l’AIEA”, che è soddisfatta “dell’impegno e della trasparenza mostrati finora dai tre paesi”.

Ma ciò non significa che la Cina abbia torto sul fatto che il dispiegamento di sottomarini a propulsione nucleare nelle sue vicinanze sia conflittuale e provocatorio, né significa che abbia torto sul fatto che la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare all’Australia metta in discussione il TNP.

L’accordo AUKUS spinge forte contro i confini dell’articolo 4.1, che garantisce agli stati non dotati di armi nucleari come l’Australia l’uso di “energia nucleare per scopi pacifici” e dell’articolo 4.2, che consente lo scambio di apparecchiature nucleari “per l’uso pacifico dell’energia nucleare. ” Ma i sottomarini a propulsione nucleare sono necessari solo per scopi di attacco e non “per scopi pacifici”, secondo Frank von Hippel, fisico ricercatore senior presso l’Università di Princeton e specialista in energia nucleare, energia nucleare e controllo e proliferazione delle armi nucleari.

Tuttavia, mi ha spiegato von Hippel in una corrispondenza personale, fornire all’Australia sottomarini d’attacco a propulsione nucleare non viola del tutto il TNP a causa della “scappatoia sottomarina”.

In base al TNP, gli Stati non dotati di armi nucleari non possono fabbricare dispositivi esplosivi nucleari e tutti i materiali nucleari per scopi pacifici devono essere posti sotto le salvaguardie dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). Ma nel 1972 fu inserita la “scappatoia sottomarina”. Denominata ” Mancata applicazione di salvaguardie al materiale nucleare da utilizzare in attività non pacifiche“, la scappatoia consente agli Stati non nucleari di rimuovere i materiali nucleari dal monitoraggio dell’AIEA per qualsiasi scopo militare diverso dalla “produzione di armi nucleari o altri ordigni esplosivi”.

Ciò significa sottomarini a propulsione nucleare. Nonostante l’ingannevole riferimento di Wong a “un certo numero di altri paesi”, l’attuale accordo AUKUS è la prima volta che viene invocata la scappatoia sottomarina.

Inoltre, sebbene il diritto internazionale consenta agli Stati non dotati di armi nucleari di acquisire sottomarini a propulsione nucleare, “scoraggia altri paesi dal fornire uranio arricchito per attività non pacifiche”. Come afferma il Fact Sheet della Casa Bianca, gli Stati Uniti e il Regno Unito forniranno all’Australia uranio arricchito. Von Hippel mi ha detto che fornire l’uranio arricchito “mina il regime di non proliferazione” ed è particolarmente preoccupante perché “i sottomarini statunitensi e britannici sono alimentati con uranio per armi piuttosto che con uranio a basso arricchimento utilizzato da Francia e Cina”. I sottomarini statunitensi sono alimentati da uranio per armi altamente arricchito al 93,5%; I sottomarini cinesi sono alimentati da uranio a basso arricchimento.

James Acton, condirettore del programma di politica nucleare presso il Carnegie Endowment for International Peace, afferma che i tre paesi hanno “fatto un ottimo lavoro impegnandosi con l’AIEA”, ma, afferma, “penso ancora che ci sia un reale e concreto danno fatto”. La preoccupazione, dice, non è che “l’Australia utilizzi impropriamente quel combustibile, ma che altri paesi invochino AUKUS come precedente per rimuovere il combustibile nucleare dalle salvaguardie”.

Altri esperti di controllo degli armamenti hanno espresso preoccupazioni simili, affermando, secondo quanto riferito dall’Associated Press, che “l’accordo potrebbe aprire la porta ad altri paesi dotati di armi nucleari per perseguire trasferimenti nucleari verso paesi terzi e potrebbe costituire un precedente che potrebbe rendere più difficile per le autorità di regolamentazione internazionali proteggersi dal traffico illegale e dall’uso di materiale nucleare”.

Nel complesso, l’annuncio di lunedì acuisce il confronto con la Cina e mette a dura prova il TNP in un momento in cui il mondo non ha più bisogno di scontri tra superpotenze e non ha più bisogno di minacce al controllo nucleare e alla non proliferazione.