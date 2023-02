Cosa può imparare il Golfo dalla guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina ha costretto gli europei a prendere più sul serio la sicurezza e la difesa. Ora sono in atto politiche che sarebbero state impensabili un anno fa. Ad esempio, questa volta l’anno scorso l’acceso dibattito all’interno della NATO era sull’opportunità di inviare all’Ucraina semplici missili anticarro. Ora Germania, Spagna, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, tra gli altri, invieranno in Ucraina alcuni dei carri armati più avanzati del mondo. Molte cose possono cambiare in un anno.

L’invasione della Russia ha anche finalmente focalizzato le menti dei ministri delle finanze europei, molti dei quali per anni sono stati riluttanti a spendere più soldi per la difesa. Dopo anni di investimenti insufficienti, sembra finalmente che l’Europa stia prendendo sul serio il miglioramento delle sue capacità di difesa.

Negli ultimi mesi sono state apprese alcune dure lezioni. Anche se ora gli europei stanno spendendo di più per la difesa, stanno ancora recuperando terreno dopo anni di cronici sottoinvestimenti. Durante i primi giorni dell’invasione, alcuni Paesi europei si affrettarono a trovare armi e attrezzature militari che fossero state adeguatamente mantenute in modo da poter essere inviate in Ucraina. Molti stavano scoprendo che le scorte di equipaggiamento nei loro inventari erano scadute, obsolete o inadatte al combattimento a causa di anni di tagli al budget. Le scorte di munizioni chiave in tutta Europa, e persino negli Stati Uniti, si stanno esaurendo pericolosamente dopo aver rifornito l’Ucraina. I politici stanno scoprendo solo ora che la base industriale della difesa non ha la capacità di aumentare rapidamente la produzione per colmare il divario.

Inoltre, alcuni dei dibattiti in tutta Europa su quale equipaggiamento militare fornire all’Ucraina sono preoccupanti. Alcuni Paesi, come la Germania e la Svizzera, hanno esitato ad approvare il trasferimento in Ucraina di apparecchiature da loro prodotte. Gli esempi più recenti sono stati il ​​rifiuto iniziale di Berlino di consentire la riesportazione di carri armati di fabbricazione tedesca in Ucraina e la Svizzera che ha bloccato l’invio di munizioni di fabbricazione svizzera. Mentre l’Europa sembra unita in superficie, ci sono ancora significative aree di disaccordo.

Quindi, mentre l’Europa organizza le sue politiche di sicurezza e difesa per far fronte a una minaccia emergente dalla Russia, cosa possono imparare gli Stati del Golfo da ciò che riguarda i problemi di sicurezza con l’Iran?

La lezione più importante è investire adeguatamente nelle forze armate. Quando i proiettili iniziano a volare, è troppo tardi per iniziare ad aumentare i budget della difesa. Gli investimenti nel settore militare, in particolare in attrezzature e addestramento moderni, devono essere effettuati a lungo termine. Come visto in tutta Europa, l’impatto del penny pizzicato nel corso degli anni non si è mai sentito fino allo scoppio di una guerra. I Paesi del Golfo non dovrebbero trovarsi in questa posizione.

Un’altra lezione da trarre dall’esperienza dell’Europa nell’ultimo anno è l’importanza di mantenere scorte sufficienti di attrezzature e munizioni. È anche importante mantenere una solida base industriale di difesa per qualsiasi hardware militare che non viene importato, o almeno l’accesso a mercati affidabili per l’acquisto di attrezzature. Come visto nell’ultimo anno, i produttori di prodotti per la difesa non possono semplicemente aumentare la produzione dall’oggi al domani.

È anche importante considerare da dove viene acquistato l’hardware militare. La Germania può produrre buoni carri armati, ma se Berlino pone delle restrizioni su come possono essere usati, a cosa servono? Non solo Berlino ha ritardato la consegna dei carri armati Leopard di fabbricazione tedesca all’Ucraina, ma la Turchia ha dovuto affrontare problemi simili quando ha voluto utilizzare i carri armati Leopard in Siria nel 2018.

Inoltre, parecchi Paesi del Medio Oriente usano ancora hardware militare di fabbricazione russa che si sta rivelando spazzatura di fronte alle moderne armi occidentali. I responsabili politici della regione dovrebbero esaminare attentamente il loro inventario per vedere quali nuove apparecchiature sono necessarie e quali vecchie apparecchiature devono essere gradualmente eliminate.

Infine, la situazione in Ucraina ci ricorda l’importanza delle alleanze, dei partner e delle relazioni. L’Ucraina non è membro della NATO e non gode della garanzia di sicurezza congiunta dell’alleanza, ma la stretta cooperazione tra Kiev e molti membri della NATO nel corso degli anni è stata di grande aiuto per oggi. La lezione dall’Ucraina è che di fronte all’aggressione regionale, gli stati del Golfo devono raddoppiare i loro sforzi per collaborare più strettamente sulle questioni di sicurezza e militari. A questo proposito, dovrebbero essere considerati anche l’ampliamento degli accordi di Abramo e il ripensamento della possibilità di un’alleanza strategica per il Medio Oriente con gli Stati Uniti.

Mentre la guerra in Ucraina può essere lontana migliaia di chilometri, le lezioni si applicano a livello locale. La minaccia iraniana non se ne va. Più la regione è preparata, più sicuro sarà il futuro.