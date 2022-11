Cosa potrebbe significare per la Polonia la perdita dei fondi UE

Le ‘riforme’ giudiziarie della Polonia, pari alla politicizzazione del sistema giudiziario, significano che i cittadini del Paese rischiano ora di perdere due importanti fonti di denaro provenienti dall’UE: 35 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti dal fondo di ripresa post-pandemia dell’UE e altri 75 miliardi di euro provenienti dai fondi della politica di coesione, che avrebbero dovuto affluire nel Paese tra il 2021 e il 2027.

110 miliardi di euro sarebbero una somma enorme a cui rinunciare. Ma l’assenza di questo denaro è resa più dolorosa dal fatto che, come altri Paesi della regione, la Polonia ha lottato con l’inflazione e l’aumento dei costi energetici, senza tregua in vista.

Il governo guidato dal partito Legge e Giustizia (PiS) è da anni impegnato in una lunga battaglia contro la Commissione Europea sullo stato di diritto. A maggio, il governo ha concordato una serie di ‘pietre miliari’ per smantellare le riforme, anche se dopo i colloqui della scorsa settimana la Commissione Ue si è limitata a dire che la Polonia si sta muovendo “nella giusta direzione” e deve ancora soddisfare le richieste di Bruxelles “in pieno”.

C’è un tale senso di stanchezza che circonda questo problema di lunga data in Polonia che, ogni giorno che passa, per molti comuni cittadini è diventato sempre più astratto. Eppure il tempo passa e alcuni Paesi hanno già iniziato a ricevere la loro fetta dei recovery fund nel 2021.

Questo è il motivo per cui andiamo a contestualizzare i fondi per mostrare cosa è realmente in gioco per il popolo polacco se il suo governo si rifiuta di fare marcia indietro e garantire l’indipendenza giudiziaria, come richiesto dalla Commissione UE.

Una spinta sanitaria alla nazione

Alcuni degli importi maggiori dovuti alla Polonia nell’ambito dei fondi della politica di coesione includono quanto segue (elenco non esaustivo):

Non è possibile dire esattamente come verrebbero spesi questi soldi se fossero disponibili oggi: le modalità di assegnazione dei fondi Ue dipendono dai progetti presentati dai vari enti. Tuttavia, l’esame della destinazione di tali fondi nel precedente periodo di bilancio dell’UE (2014-2020) fornisce un’idea di come potrebbero essere utilizzati i fondi.

Ad esempio, nel precedente periodo di bilancio, l’UE ha pagato 50 milioni di euro per la ricostruzione e l’ammodernamento dell’ospedale regionale di Torun, una città della Polonia centrale (è solo uno dei tanti progetti simili finanziati dal percorso di sviluppo sociale). Si può quindi calcolare che 80 diversi ospedali potrebbero essere costruiti o modernizzati utilizzando i soldi dell’attuale percorso di sviluppo sociale. Considerando la profondità della crisi in cui si trova il sistema sanitario nazionale, sarebbe difficile sostenere che il governo possa permettersi di perdere questo denaro.

Allo stesso modo, l’UE ha contribuito con 20 milioni di euro a una struttura ospedaliera psichiatrica a Mazowsze, la regione in cui si trova Varsavia. A questo costo, 200 unità psichiatriche potrebbero essere pagate solo dal percorso di sviluppo sociale. L’assistenza psichiatrica della Polonia è particolarmente carente, con l’aiuto del sistema statale praticamente impossibile da accedere, soprattutto per i giovani, anche se la pandemia di COVID-19, la guerra in Ucraina e altre crisi alimentano una crisi di salute mentale.

In un altro esempio, l’UE ha contribuito con poco più di mezzo milione di euro alla costruzione e all’attrezzatura di un asilo nido nella città di Bydgoszcz, nella Polonia occidentale, che è stato utilizzato per creare 80 posti in più per bambini di età inferiore ai tre anni. Anche l’assistenza all’infanzia è in grave crisi in Polonia, con i genitori, soprattutto nelle città più grandi, che devono affrontare liste d’attesa lunghe centinaia di posti se vogliono affidare i propri figli all’asilo statale e tornare al lavoro. 8.000 asili come quello di Bydgoszcz potrebbero essere costruiti con i soldi del percorso di sviluppo sociale.

Mantenere caldo e mobilità

Nel precedente periodo di bilancio, l’UE ha contribuito con 1 milione di euro alla ricostruzione del sistema di teleriscaldamento a Bielsko-Biala, una città di 170.000 abitanti nella regione amministrativa della Slesia, nel sud della Polonia. Il moderno teleriscaldamento è una delle maggiori sfide per qualsiasi governo se vuole muoversi verso un sistema energetico meno inquinante riducendo allo stesso tempo la povertà energetica. Oltre 20.000 progetti simili di teleriscaldamento nelle piccole città potrebbero essere finanziati utilizzando il percorso Infrastrutture, clima e ambiente degli attuali fondi della politica di coesione.

L’UE ha fornito 500 milioni di euro nel precedente periodo di bilancio per migliorare l’efficienza energetica in un complesso residenziale dove vivono 110 persone nella città orientale di Lublino. Con il forte aumento dei prezzi dell’energia e i problemi di approvvigionamento delle fonti di riscaldamento che la Polonia e i Paesi di tutta Europa stanno affrontando, il risparmio energetico investendo nell’isolamento è uno dei mezzi chiave per costruire la resilienza del sistema. Oltre 40.000 progetti di questo tipo per isolare i complessi residenziali potrebbero essere finanziati dal percorso Infrastrutture, clima e ambiente degli attuali fondi della politica di coesione.

L’UE ha inoltre pagato 100 milioni di euro per l’ammodernamento e l’acquisto di locomotive per il vettore ferroviario nazionale PKP Intercity. Il denaro è stato utilizzato per aggiornare 150 vagoni, acquistare 20 locomotive elettriche e modernizzare altri. Oltre 200 investimenti simili in grandi progetti ferroviari potrebbero essere finanziati dal binario Infrastrutture, clima e ambiente dagli attuali fondi della politica di coesione. Poiché la ferrovia è uno dei modi di trasporto più puliti e gode di una rinascita in tutta Europa a causa delle preoccupazioni sui cambiamenti climatici, continuare con i miglioramenti della rete ferroviaria del paese sarebbe una strategia di trasporto utile per la Polonia.

Ipotizzando che la preparazione di un pasto caldo costi 20 zloty (5 euro), il mezzo miliardo di euro messo a disposizione dall’Ue proprio a questo scopo potrebbe essere utilizzato per sfamare 250.000 persone ogni giorno per un anno. Considerando che gli enti di beneficenza alimentari in tutta la Polonia stanno segnalando difficoltà crescenti sia per il cibo caldo che per i pacchi alimentari, questa parte dedicata dei fondi della politica di coesione sarebbe certamente accolta con favore dalle famiglie affamate in tutta la Polonia.

Guarire dal COVID

A differenza dei fondi della politica di coesione, il Recovery and Resilience Facility da 672 miliardi di euro è un’iniezione una tantum senza precedenti di fondi per sostenere le riforme e gli investimenti che possono rilanciare le economie degli Stati membri e costruire un’Europa più resiliente, verde e digitale.

Il Recovery and Resilience Plan presentato dalla Polonia all’approvazione della Commissione Ue, che specifica come intende spendere i 23,9 miliardi di euro in sovvenzioni e gli 11,5 miliardi di euro in prestiti, dà un’idea degli obiettivi che Varsavia potrebbe raggiungere se si adeguasse utilizzo di questo denaro.

Come per i summenzionati fondi della politica di coesione, di seguito vengono forniti esempi di come potrebbero essere spesi alcuni dei fondi per la ripresa. In assenza di accordo con Bruxelles, la Polonia dovrebbe utilizzare fonti di finanziamento interne per completare questi progetti.

Sulla base degli obiettivi fissati nel Recovery and Resilience Plan della Polonia, sappiamo che il denaro sarebbe sufficiente per: