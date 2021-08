Nonostante la pandemia, le vendite globali di veicoli elettrici (EV) sono aumentate del 43% nel 2020. Le vendite totali di veicoli elettrici in Cina sono state di 1,3 milioni, con un aumento dell’8% rispetto al 2019 e del 41% di tutti i veicoli elettrici venduti in tutto il mondo. Sebbene l’Europa abbia venduto più della Cina per la prima volta dal 2015, la Cina è ancora il più grande mercato nazionale al mondo per i veicoli elettrici.

Il veicolo elettrico più venduto in Cina non è il modello 3 di Tesla, ma il minuscolo Hongguang Mini EV, prodotto da SAIC-GM-Wuling Automobile, una joint venture tra la società statale cinese SAIC Motor, la casa automobilistica statunitense General Motors e un’altra società cinese, Wuling Motori.

Il gruppo definisce l’auto come ‘lo strumento per il pendolarismo del popolo’ nella sua pubblicità, con un prezzo iniziale di 28.800 yuan (circa 4.485 dollari USA o 3.200 sterline) e un’autonomia di 120 km completamente carica. Dal suo debutto nel luglio 2020, Hongguang Mini EV ha venduto oltre 270.000 unità ed è stato il veicolo elettrico più venduto al mondo nel gennaio 2021.

Questa è stata una vera sorpresa, poiché i consumatori cinesi hanno tradizionalmente preferito modelli più grandi con motori a combustione interna. Ma la nostra recente ricerca sulle preferenze dei consumatori in Cina rivela significative opportunità di mercato per i veicoli elettrici nelle piccole città e come modelli di business innovativi potrebbero incoraggiare ancora più persone ad abbandonare le loro auto alimentate a combustibili fossili.

Veicoli elettrici nelle grandi e piccole città

La Cina mira a raggiungere un picco nelle sue emissioni di carbonio prima del 2030 e raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060. Dal 2009, il governo cinese ha offerto sussidi ed esenzioni fiscali e ha costruito punti di ricarica per incoraggiare gli acquirenti e i produttori di veicoli elettrici.

Ma quei sussidi ora si stanno esaurendo. Scoprire cosa piace agli automobilisti cinesi nei veicoli elettrici potrebbe dirci cosa c’è dietro la crescita nel più grande mercato nazionale del mondo e se è probabile che continui o si fermi. Questo è importante non solo per la Cina, ma per il resto del mondo. La Cina è il più grande emettitore al mondo dal 2006 e le auto con motore a combustione interna sono tra le maggiori fonti di emissioni di carbonio a livello globale.

In uno studio recente, abbiamo scoperto che la maggior parte delle vendite di veicoli elettrici viene effettuata nelle grandi città cinesi, quelle con oltre cinque milioni di residenti, come Shanghai e Pechino, in gran parte a causa degli incentivi politici più forti lì. Ma i consumatori delle piccole città, ciascuna con meno di un milione di residenti, erano i più desiderosi di guidare veicoli elettrici.

In queste piccole città, i conducenti tendono a godere di spostamenti più brevi e quindi hanno meno pressione sul loro tempo e sul costo della vita. Le persone lì tendono a preoccuparsi di più del funzionamento del veicolo e dei benefici ambientali dei veicoli elettrici. Ricerche precedenti hanno rivelato che questi consumatori hanno meno probabilità di acquistare un veicolo elettrico se è l’opzione più costosa. Questo potrebbe spiegare perché il Mini EV di Hongguang, con la sua gamma limitata e il prezzo relativamente basso, è nato a Liuzhou, nella provincia di Guangxi, una piccola città nel sud-ovest della Cina.

Le città più grandi in Cina implementano comunemente lotterie per le targhe automobilistiche che limitano il numero di auto a benzina autorizzate ogni anno. Il tasso di vincita della lotteria è inferiore all’1%, circa lo 0,0039% a Pechino, quindi gli automobilisti qui non hanno altra scelta che passare ai veicoli elettrici. I nostri risultati suggeriscono che l’attenzione del governo cinese nel convincere le persone a guidare veicoli elettrici nelle città più grandi potrebbe essere fuori luogo.

Le città cinesi più piccole dimostrano il desiderio di una mobilità economica ed elettrificata che possa essere soddisfatta lì e in tutto il mondo, in particolare nelle città fiorenti e nei Paesi in via di sviluppo. In breve, il futuro dei veicoli elettrici potrebbe sembrare molto diverso dalle auto di lusso Tesla che attualmente attirano maggiormente l’attenzione.

Acquistare, noleggiare o condividere veicoli elettrici?

Per far sì che più persone guidino veicoli elettrici, i produttori hanno provato nuovi modelli di business nel mercato cinese, come i piani di leasing delle batterie. La batteria è uno dei componenti più costosi di un veicolo elettrico e questo schema consente ai consumatori di acquistare la carrozzeria del veicolo, quindi noleggiare la batteria su base mensile.

Il nostro secondo studio ha mostrato che il modello di leasing della batteria probabilmente amplierà l’attrattiva dei veicoli elettrici attirando le persone attualmente scoraggiate dal prezzo.

Alcune aziende di veicoli elettrici che hanno introdotto modelli a noleggio hanno anche offerto un servizio in cui i conducenti possono sostituire le batterie scariche con una completamente carica presso una stazione di servizio, una transazione molto più rapida rispetto alla ricarica.

Abbiamo scoperto che ai conducenti non importava se noleggiavano la batteria o possedevano completamente l’auto. I consumatori erano pronti ad accettare il modello di noleggio della batteria perché questo e i servizi di sostituzione della batteria aiutano a rimuovere due ostacoli all’acquisto simultaneo di veicoli elettrici: il prezzo premium e i lunghi tempi di attesa per la ricarica.

Separare i corpi dei veicoli elettrici e le batterie può persino rendere la guida più sostenibile. Quando le batterie non sono più in grado di sostenere la guida su lunghe distanze, possono essere riconfigurate per una seconda vita in dispositivi di stoccaggio e strumenti elettrici connessi alla rete. Allo stesso tempo, i proprietari possono continuare a utilizzare i corpi EV senza dover rinnovare le batterie o rottamare i loro veicoli.

La nostra ricerca ha anche esaminato gli schemi di condivisione di veicoli elettrici, come EV-Card, in cui le persone possono semplicemente salire su un veicolo elettrico vuoto e guidarlo se aderiscono a un programma di adesione. Sono addebitati per l’utilizzo del veicolo elettrico al minuto. Le famiglie a basso reddito avevano maggiori probabilità di utilizzare questo servizio, rendendolo potenzialmente un modo efficace per ampliare la loro attrattiva.

Nel complesso, emerge un quadro di modi promettenti per realizzare la decarbonizzazione della mobilità urbana, in Cina e nel mondo. Piuttosto che sovvenzionare i consumatori più ricchi nelle megalopoli per passare a un veicolo elettrico, una strategia più promettente potrebbe essere quella di concentrarsi su nuove forme di accesso ai veicoli elettrici nelle città più piccole e meno ricche della Cina e del mondo.

Traduzione dell’articolo ‘What electric vehicle manufacturers can learn from China – their biggest market’