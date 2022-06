È difficile sopravvalutare il senso di shock che aleggiava su Mosca nella prima settimana di guerra. Per mesi, la TV controllata dallo Stato e i giornali filo-Cremlino, avevano deriso l’‘isteria‘occidentale sulla possibilità di un’invasione. Anche le voci indipendenti all’interno della Russia tendevano, con poche eccezioni, a respingere la guerra come una prospettiva seria. Poi, nel giro di pochi giorni, l’atmosfera è cambiata. I telegiornali sono stati dominati dalla prospettiva di un attacco ucraino alla Repubblica popolare di Donetsk e alla Repubblica popolare di Luhansk, le regioni separatiste sostenute dalla Russia nel Donbass, insieme alle affermazioni di un pianificato genocidio ucraino contro i russi etnici che vivono lì.

Il 21 febbraio, dopo un lungo e sconclusionato discorso, il Presidente Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento russo del DNR e dell’LNR come Stati indipendenti. Tre giorni dopo, i russi si sono svegliati e hanno trovato il loro Paese in guerra.

Vale la pena sottolineare che, sebbene il sostegno popolare alla guerra in Ucraina sia reale, è un sottoprodotto della guerra, piuttosto che una sua causa. La decisione di entrare in guerra in Ucraina è stata il risultato di nevrosi nella cerchia ristretta di Putin, non di qualche ondata di revanscismo nazionalista tra il grande pubblico.

Nei primi giorni della guerra, gran parte dell’attenzione dei media occidentali è stata dedicata all’opposizione e alla protesta all’interno della Russia. Quando il movimento di protesta si è esaurito, grazie alla rapida ed efficace repressione da parte delle autorità russe, l’interesse è diminuito drasticamente. Eppure l’opposizione persiste, così come il sostegno alla guerra, e, se i governi occidentali cercano di porre fine a questo conflitto, è essenziale capire dove si trova l’opinione pubblica e perché.

Misurare l’opinione pubblica non è mai semplice e, in un’autocrazia come la Russia moderna, è particolarmente problematico. Con le draconiane leggi sulla sicurezza introdotte a marzo che minacciano fino a 15 anni di carcere per coloro che ‘denigrano le forze armate’, alcuni si sono chiesti quanto sia probabile che gli intervistati siano aperti con i sondaggisti.

Levada, uno dei pochi sondaggisti indipendenti rimasti in Russia, afferma di essere stato in grado di aumentar la veridicità delle risposte, passando dalle interviste telefoniche alle visite di persona. Il lavoro svolto negli ultimi mesi fornisce alcuni chiari spunti:

– I sostenitori della guerra sono più numerosi degli oppositori, probabilmente con un rapporto dicirca 2:1;

– Molti più russi incolpano gli Stati Uniti, la NATO e l’Ucraina per la distruzione attuata dal Cremlino;

– Il sostegno alla guerra è segmentato in base all’età, con i russi più anziani più favorevoli dei giovani;

– La maggior parte dei russi crede che la Russia sconfiggerà l’Ucraina.

Possiamo essere ragionevolmente fiduciosi in questi risultati poiché seguono da vicino altri indicatori chiave come i tassi di approvazione del Presidente Vladimir Putin, in aumento dal 69% di febbraio all’83% di maggio. Allo stesso modo, la percentuale di russi che credono che il loro Paese stia andando nella giusta direzione è salita dal 52% al 69% nel mese successivo all’inizio dell’invasione.

Perché così tanti russi sembrano sostenere questa guerra? Parte di ciò è certamente l’effetto ‘raduno intorno alla bandiera’ che è tutt’altro che unico per la Russia o le dittature. Vale la pena ricordare che i sondaggi hanno mostrato che tre quarti degli americani erano favorevoli all’invasione dell’Iraq, nel marzo 2003.

Ma al di là di questo, alcune delle giustificazioni del governo per la guerra hanno sono in linea con l’opinione pubblica russa. Ho sentito ripetere innumerevoli volte l’affermazione secondo cui Volodymyr Zelensky intendeva introdurre armi nucleari in Ucraina, anche da persone che si oppongono alla guerra. Come molte delle linee di propaganda del Cremlino, questo tema nasce da un piccolo nucleo di verità. Zelensky si è lamentato nel suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco a febbraio che il Memorandum di Budapest aveva lasciato il suo Paese senza la sicurezza che era stata promessa in cambio della rinuncia alle armi nucleari nel 1994, e ha suggerito che l’intero accordo era in dubbio se l’Ucraina fosse rimasta sotto minaccia.

Questa clip è stata ampiamente descritta nei media controllati dallo Stato, accompagnata da un’analisi di ciò che un’Ucraina armata di armi nucleari significherebbe per la Russia. Altre affermazioni ancora più inverosimili, come quando Vasily Nebenzya, il rappresentante russo alle Nazioni Unite, ha affermato che l’Ucraina prevedeva di utilizzare uccelli migratori per diffondere armi biologiche, sono state ampiamente derise, ma la strategia del governo di lanciare tante giustificazioni quante possibile per vedere cosa funziona è stata straordinariamente efficace.

Un’altra base per il continuo sostegno popolare alla guerra è la percepita inefficacia delle sanzioni occidentali contro l’economia russa.

Sebbene le forze armate russe si siano comportate al di sotto delle aspettative in Ucraina, finora l’economia russa sembra aver resistito alle sanzioni meglio di quanto molti prevedessero. Il tasso di cambio ufficiale del rublo rispetto al dollaro, che i russi comuni spesso considerano il loro principale barometro della salute economica, è crollato all’inizio della guerra, ma ora ha raggiunto il massimo da quattro anni. L’aumento dei prezzi dell’energia e la continua dipendenza dell’Europa dal gas russo hanno visto aumentare le entrate derivanti dalle esportazioni di combustibili fossili nonostante il conflitto in Ucraina.

Questo sembra aver portato a uno stato d’animo più ottimista tra il pubblico. Secondo Lavada, tra marzo e maggio la percentuale di russi molto o abbastanza preoccupati per gli effetti delle sanzioni è scesa dal 46% al 38%, mentre la quota di intervistati che ha affermato che le sanzioni avevano causato seri problemi a loro o alle loro famiglie è scesa dal 29% al 16 per cento. Solo il 19% degli intervistati crede che il governo dovrebbe fare concessioni per ottenere la revoca delle sanzioni. È importante non sopravvalutare questo; l’aumento dei prezzi sta causando vere difficoltà e alcuni settori, comprese le compagnie aeree, la pubblicità e la produzione di automobili, sono stati particolarmente colpiti. È possibile che, a lungo termine, ciò possa inclinare l’opinione pubblica contro la guerra, ma non ci sono ancora segni di ciò.

Così, non è certo difficile trovare sentimenti favorevoli alla guerra. Una conversazione abbastanza tipica è stata quella che ho avuto di recente con Maria, una contabile in pensione di Mosca, che, come la grande maggioranza dei pensionati, sostiene l’invasione. Vede la guerra come interamente difensiva: «Per otto anni, la NATO ha pianificato di attaccarci attraverso l’Ucraina», mi ha detto. «… i russi non iniziano mai le guerre, noi le finiamo».

Ha anche ripetuto la teoria, che aveva fatto il giro degli onnipresenti programmi di dibattito della TV di Stato, secondo cui la Polonia ha in programma di annettere l’Ucraina occidentale e la Russia deve quindi salvare la parte orientale del Paese dalla stessa sorte. Come la maggior parte dei sostenitori della guerra, insiste sul fatto che la Russia non è contro il popolo ucraino, ma solo contro i ‘nazisti’ che cercano di compiere un genocidio. «È una guerra per la pace» ha concluso, apparentemente senza ironia.

Eppure un gruppo di cittadini che le autorità stanno lottando per convincere, sono i propri dipendenti nei media controllati dallo Stato. Un recente sondaggio condotto per ‘RBC‘ ha rilevato che il 54% degli impiegati nei media o nella pubblicità si oppone alla guerra, secondo solo agli scienziati per dissenso. Spesso giovani, multilingue e che viaggiano, queste sono persone con molto da perdere a causa della guerra e delle relative sanzioni. Hanno anche familiarità con le bugie e le manipolazioni che pervadono i reportage russi sul conflitto.

Un produttore di un’agenzia di stampa statale è stato felice di chiarire le sue opinioni in privato. La guerra «è uno dei più grandi errori [del]governo russo», ha detto. «… è irragionevole, è criminale ed è semplicemente sbagliato». Ma quando gli ho chiesto perché continua a lavorare per i media statali nonostante i suoi timori, ho ricevuto una risposta più pragmatica: «Sono tre mesi che cerco un lavoro [diverso]in Russia e all’estero. Ma poiché ho le bollette da pagare, rimango». C’è stato un flusso continuo di dimissioni e defezioni, ma la paura della disoccupazione è importante almeno quanto la paura dell’arresto.

L’opposizione attiva continua sotto forma di proteste solitarie coraggiose, ma condannate, e di graffiti sui muri. La maggior parte della potenziale leadership di un movimento contro la guerra è in prigione o in esilio, e gran parte della base vede l’emigrazione come la sua unica possibilità per un futuro migliore.

Sarebbe quindi sciocco per le potenze occidentali riporre le proprie speranze di porre fine a questa guerra in una sorta di rivolta popolare in Russia. Nel breve-medio termine, questo deus ex machina sembra estremamente improbabile. Il sostegno popolare alle azioni del governo, sebbene non particolarmente profondo, rimane diffuso, e la repressione statale è stata un mezzo efficace per sradicare l’opposizione più aperta.

Anche se un movimento di protesta di massa emerge mentre la guerra si trascina, l’esempio delle proteste in Bielorussia dell’estate 2020 ci ricorda che il potere popolare nelle strade non si tradurrà in potere politico se le autorità manterranno la loro posizione e le forze di sicurezza rimangono leali. I leader politici occidentali dovrebbero essere consapevoli dell’entità dell’impegno che stanno assumendo in Ucraina e che, senza un drammatico deterioramento della posizione militare o economica della Russia, l’opposizione popolare rischia di rimanere un fastidio marginale per Putin.