Nell’aprile 2021, il generale Townsend, il capo del comando dell’Africa degli Stati Uniti, ha testimoniato davanti al Comitato dei servizi armati del Senato che il ritiro delle forze statunitensi dalla Somalia stava impedendo alle forze armate statunitensi di rispondere alle continue minacce poste dalle reti terroristiche. “Non si può negare che il riposizionamento delle forze fuori dalla Somalia abbia introdotto nuovi livelli di complessità e rischio”, ha affermato Townsend. La sua dichiarazione si è espansa su osservazioni simili che aveva fatto due volte nel 2020, su cui ha ulteriormente elaborato nel giugno 2021. Il generale McKenzie, il capo del Comando centrale degli Stati Uniti, ha approvato le opinioni di Townsend nello stesso mese.

In diversi casi, Townsend ha espresso la sua argomentazione come un terribile avvertimento delle conseguenze di un ritiro degli Stati Uniti dall’Africa e dal Medio Oriente – che, come ha avvertito, potrebbe mettere in pericolo gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti “faranno un passo indietro dall’Africa”, ha osservato, “Cina e Russia riempiranno il vuoto a nostro danno. Le organizzazioni estremiste violente saranno in grado di crescere senza controllo, alcune alla fine minacceranno la patria e perderemo opportunità di aumento del commercio e degli investimenti con alcune delle economie in più rapida crescita del mondo”.

Le dichiarazioni di Townsend riflettono un ampio spettro di opinioni militari secondo cui un ridispiegamento delle forze statunitensi dal Medio Oriente e dall’Africa lascerà un vuoto che può essere sfruttato da reti terroristiche o concorrenti stranieri. Townsend è stato particolarmente esplicito riguardo alla decisione dell’amministrazione Trump del dicembre 2020 di ritirare le forze militari statunitensi dalla Somalia. Da quella decisione, ha affermato Townsend, le forze statunitensi sono state ‘spostate per lavorare’ volando nel Paese dalle nazioni vicine per eventi di addestramento e poi se ne vanno. Il ‘pendolarismo per lavoro’ di Townsend è diventato un tema standard tra gli alti ufficiali militari che si oppongono a un’impronta militare degli Stati Uniti più leggera o inesistente in Medio Oriente e in Africa.

Il generale McKenzie ha fatto eco alle opinioni di Townsend, affermando che un ritiro delle forze statunitensi in Medio Oriente lascerebbe un vuoto che potrebbe essere sfruttato da Russia, Cina o Iran. “Penso che il Medio Oriente in generale sia un’area di intensa competizione tra le grandi potenze”, ha detto McKenzie ai giornalisti nel maggio del 2021. “E penso che mentre adegueremo la nostra posizione nella regione, Russia e Cina guarderanno molto da vicino a vediamo se si apre un vuoto che possono sfruttare”. Fondamentalmente, McKenzie ha legato la capacità dell’America di contrastare Russia, Cina e Iran alla revisione della postura globale del Dipartimento della Difesa, suggerendo che le tre nazioni che ha notato avrebbero studiato l’esito della revisione nel valutare se sfruttare ciò che percepiscono come la posizione indebolita dell’America nel regione.

Ciò che è interessante nelle opinioni di Townsend e McKenzie è che, quando in seguito pressato dai membri della Commissione per i servizi armati del Senato, nessuno dei due comandanti si è rivelato convinto che un’impronta militare statunitense più leggera, o addirittura inesistente, in Medio Oriente o in Africa avrebbe portato ad una sorta di vuoto politico da cui avevano messo in guardia. Successivamente, quando gli è stato chiesto se un ritiro degli Stati Uniti avrebbe lasciato un vuoto nella regione, McKenzie ha affermato di considerare il coinvolgimento della Russia in Medio Oriente come opportunistico, temporaneo e persino controproducente, mentre gli obiettivi della Cina nella regione erano e sono, come ha affermato , “principalmente economico”. L’Iran, ha aggiunto McKenzie, può essere contrastato assicurando che gli Stati Uniti continueranno il loro impegno a scoraggiare le attività iraniane con mezzi militari, indipendentemente dal fatto che le forze statunitensi abbiano o meno sede nella regione. McKenzie ha inoltre spiegato le sue opinioni nelle osservazioni che ha dato al Consiglio nazionale sulle relazioni tra Stati Uniti e arabi, affermando che la base avanzata è solo un’opzione per scoraggiare l’Iran, quindi implicando che la base avanzata non è necessaria.

Il ragionamento di McKenzie è cruciale: “La componente militare di questo è convincere l’Iran che non è nel loro interesse lanciare un attacco. ..”. In termini più semplici, mentre McKenzie preferisce che gli Stati Uniti dissuadano l’Iran basando le truppe statunitensi in Medio Oriente, la capacità dell’America di punire l’Iran proiettando forze nella regione è un’alternativa sufficiente.

Più chiaramente, né McKenzie né Townsend hanno concluso che un’impronta militare più leggera in Medio Oriente o in Africa, o nessuna presenza militare degli Stati Uniti, avrebbe effettivamente rappresentato un rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, o la sicurezza dei suoi principali alleati, nonostante le affermazioni iniziali di Townsend. al contrario. Mentre Cina, Russia e Iran sfidano l’influenza politica degli Stati Uniti in Medio Oriente e in Africa, nessuno dei tre “rappresenta una minaccia militare diretta agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti” in nessuna delle regioni, hanno confermato entrambi i comandanti. Anche nel caso dell’Arabia Saudita, che rimane sotto la minaccia di attacchi Houthi sostenuti dall’Iran, McKenzie ha sostenuto che gli Stati Uniti non dovrebbero optare per lo stazionamento di truppe nel Paese, poiché le capacità militari statunitensi oltre l’orizzonte e offshore forniranno ‘maggiori garanzie’ tali che tali truppe non sono necessarie.

Vale a dire che, mentre le schiette dichiarazioni di McKenzie su un prelievo di risorse militari statunitensi in Medio Oriente (e di Townsend sull’Africa) sono state espresse come un avvertimento quando sono state emesse, né la testimonianza di McKenzie né quella di Townsend hanno sostenuto le opinioni allarmistiche che hanno espresso quando non testimoniando al Campidoglio. Ciò era particolarmente vero per McKenzie, che si è allontanato dalle previsioni secondo cui l’abbandono degli estesi schieramenti che hanno segnato quasi 40 anni (dall’operazione di cambio bandiera della US Navy nel 1987 nel Golfo Persico) avrebbe comportato un aumento delle minacce per gli Stati Uniti. Infatti, quando a McKenzie è stato chiesto direttamente se un ridispiegamento delle truppe statunitensi fuori dal Medio Oriente e l’adozione di una “strategia antiterrorismo oltre l’orizzonte” avrebbero reso impossibile il suo lavoro, ha esitato: renderebbe il suo lavoro più difficile, ha detto, “ma non lo rende impossibile”. Townsend è d’accordo per quanto riguarda l’Africa.

Più chiaramente, McKenzie e Townsend hanno detto alla Commissione per i servizi armati del Senato che la risorsa più importante dell’America in Medio Oriente e in Africa non era la presenza delle sue truppe, o gli accordi di base degli Stati Uniti, ma una serie di iniziative statunitensi che legavano le nazioni del Medio Oriente e dell’Africa agli interessi degli Stati Uniti: esercitazioni militari congiunte, addestramento americano di ufficiali militari stranieri, vendita di armi statunitensi e aiuti economici. Presumibilmente, l’effettiva presenza di truppe statunitensi nella regione si registra al di sotto di questi fattori. Infine, e in particolare nel caso del Medio Oriente, gli Stati Uniti sono in realtà “pendolari per lavoro” da quattro decenni, da quando il Comando centrale degli Stati Uniti è stato formalmente istituito nel gennaio 1983.

* * *

Abbastanza stranamente, il comando centrale è stato istituito sulla strenua opposizione dell’esercito americano, che ha preferito rafforzare la task force congiunta di dispiegamento rapido degli Stati Uniti, sotto l’espressa direzione del presidente Reagan e di Caspar Weinberger, segretario alla difesa di Reagan. Le giustificazioni per Centcom erano due: proteggere le spedizioni di energia degli Stati Uniti che scorrevano attraverso il Golfo Persico – nelle sue discussioni con alti ufficiali militari, Reagan citava specificamente il contratto di gas naturale della Mobil Corporation con il Qatar come nell’interesse nazionale dell’America – e l’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979.

Mentre gli Stati Uniti avrebbero in seguito utilizzato Centcom come piattaforma per i conflitti successivi – l’operazione di cambio bandiera USA-Kuwait, le due guerre del Golfo Persico e l’invasione dell’Afghanistan – le obiezioni iniziali dell’esercito americano alla creazione di Centcom hanno mantenuto il loro potere: il nuovo comando combattente ha diluito la forza delle forze globali americane, poiché Centcom accedeva regolarmente a risorse da altre regioni per svolgere i propri compiti. L’operazione di cambio di bandiera del 1987 fu condotta principalmente da risorse navali e aeree che Centcom “prese in prestito” dal Comando del Pacifico, mentre le forze di terra statunitensi prese principalmente dal Comando europeo combatterono e vinsero la prima guerra del Golfo Persico. Più di recente, il comando indo-pacifico ha sollevato l’allarme sul fatto che la diversione di risorse al comando centrale significa che non sarà in grado di soddisfare i suoi requisiti ai sensi della strategia di difesa nazionale del 2018. L’argomento di Indo-Pacom ha un grande fascino all’interno delle forze armate statunitensi: il perno degli Stati Uniti in Asia non può essere credibile, sostengono un certo numero di alti ufficiali militari statunitensi, fino a quando gli Stati Uniti non saranno disposti a distogliere risorse dalle minacce passate (la guerra globale degli Stati Uniti al terrorismo) per affrontare le minacce emergenti derivanti dalla grande competizione di potere.

Ma rimuovere le risorse militari dal Medio Oriente non significa che quelle risorse sarebbero o dovrebbero essere ridistribuite in basi nell’Asia orientale per far fronte a una presunta minaccia dalla Cina.

In effetti, anche alti ufficiali militari che vedono la Cina come una minaccia emergente sostengono che la rimozione delle risorse militari dal Medio Oriente significherebbe una riallocazione di risorse assolutamente necessarie che possono essere utilizzate per migliorare la prontezza, rafforzare la modernizzazione e fornire finanziamenti per le iniziative dell’Asia orientale mirato a contrastare la Cina. Il ridispiegamento delle truppe dal Medio Oriente sarebbe principalmente in Europa e negli Stati Uniti, rafforzando la deterrenza disponibile per l’Asia orientale.

Il dibattito sulle risorse tra Indo-Pacom e Centcom si è concentrato principalmente sulle risorse della Marina degli Stati Uniti e il dibattito è recentemente diventato sgradevole. Nel settembre 2020, gli ufficiali della Marina degli Stati Uniti hanno sostenuto che la richiesta del Comando Centrale di una portaerei aggiuntiva (ciò che il Pentagono chiama un “dispiegamento a doppia pompa”) poneva un onere di risorse critiche sugli schieramenti delle navi della Marina – ed era inutile. Come notato in un autorevole rapporto sul dibattito su Defense News, la Marina si è infuriata per la richiesta di Centcom. Le lamentele sottovoce degli ufficiali della Marina erano difficili da ignorare: Centcom, sottintendevano, stava facendo politica con dispiegamenti militari per migliorare il suo continuo accesso alla riduzione dei dollari della difesa. “Per anni esperti e analisti hanno messo in dubbio, ad esempio, il valore dell’invio di portaerei per dissuadere l’Iran, dato l’enorme sforzo che impone alla Marina di fornire costantemente una presenza piatta nel Comando centrale”, ha riferito Defense News. “Negli ultimi anni, i militari hanno mostrato maggiore disponibilità a correre rischi lasciando il Comando Centrale senza un vettore”.

Altri ‘partigiani’ della Marina degli Stati Uniti erano ancora più espliciti, chiedendosi se il dispiegamento di ulteriori risorse della Marina in Medio Oriente avrebbe effettivamente raggiunto gli obiettivi di deterrenza stabiliti da Centcom. Hanno sottolineato che i vettori nella regione in realtà non scoraggiano l’Iran, poiché le loro “attività maligne” continuano nonostante la loro presenza. Lo stesso vale per la Russia, che continua ad operare in Siria nonostante la presenza militare statunitense nella regione, così come per la Cina, che continua la sua Belt and Road Initiative (che ora include contratti portuali con Israele) nonostante il flusso di forze militari statunitensi nella regione. Che cosa esattamente scoraggia gli Stati Uniti?

“È una strategia stupida”, ha detto a Defense News Bryan Clark dell’Hudson Institute. “Gli iraniani non percepiscono le portaerei come una minaccia alla loro capacità di proiettare potenza perché la proiettano attraverso le attività della zona grigia e il terrorismo, il tipo di cose con cui le portaerei non sono molto brave ad affrontare”. Ha continuato osservando: “E quando sono all’interno del Golfo Persico, gli iraniani li percepiscono come un facile bersaglio. Possono spaziare per l’intero Golfo con batterie costiere lungo la costa in grotte e altri terreni dove è difficile sradicarli. Quindi gli iraniani vedono la compagnia aerea come un modo per convincere gli americani a spendere un sacco di soldi in una dimostrazione di forza che non ha davvero un impatto sul loro calcolo strategico”.

Il polverone tra Centcom e Indo-Pacom riflette la lotta per le risorse che si svolge tra i comandanti combattenti, una faida interna che ha sostituito i dibattiti sul finanziamento interservizi che erano una caratteristica delle forze armate statunitensi nei primi decenni dopo la seconda guerra mondiale. Ma il dibattito tra Centcom e Indo-Pacom riguarda molto di più di quali truppe dovrebbero essere schierate e dove. La vera domanda riguarda le risorse per la prontezza e la modernizzazione. Il dispiegamento dell’U.S.S. Eisenhower all’area di responsabilità di Centcom è il simbolo di questa controversia. I successivi dispiegamenti di navi più vecchie (come l’Eisenhower) in Medio Oriente hanno un impatto pernicioso sulla prontezza della flotta, come hanno chiarito gli ufficiali della Marina in protesta quando McKenzie ha insistito sul dispiegamento. In parole povere: il taglio degli schieramenti della flotta in Medio Oriente libererà fondi per una maggiore prontezza, mentre il proseguimento degli schieramenti della flotta “usura gli scafi più di quanto non siano stati progettati per sostenere”.

Inoltre, come sottolineano gli alti ufficiali della Marina, ridurre gli schieramenti in Medio Oriente o coinvolgerli solo nelle circostanze più atroci, libererà risorse per ciò che la Marina vede come migliorare la manutenzione della flotta e concentrarsi sulla modernizzazione della flotta – due requisiti per rafforzare ciò che la Marina ritiene che debba avere per affrontare le sfide che deve affrontare nel Pacifico occidentale. Non si tratta di acquistare più navi: si tratta di mantenere ciò che la Marina ha già.

* * *

L’affermazione che una minore impronta militare in Medio Oriente pregiudicherebbe gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti riflette in realtà la preoccupazione che una ridotta presenza di forze pregiudicherebbe gli interessi dei comandanti combattenti, che desiderano mantenere l’accesso alle risorse. L’amministrazione Biden non deve permettere che le controversie sull’allocazione delle risorse tra i comandanti combattenti determinino in tal modo le sue decisioni sulla posizione delle forze. La Casa Bianca ha riconosciuto che il Medio Oriente non è più una preoccupazione centrale come lo era in precedenza, soprattutto di fronte a nuove e più pressanti sfide, e che deve rimodellare di conseguenza la presenza militare degli Stati Uniti nella regione.

Infine, sono infondati i timori su possibili mosse della Russia o della Cina per trarre vantaggio da una riduzione della presenza militare statunitense nella regione. Fino a questo punto, la Cina e la Russia hanno beneficiato della volontà dell’America di assumersi l’onere di garantire l’accesso alle risorse petrolifere e di gestire le tensioni regionali. La Russia non ha la capacità – e la Cina l’inclinazione – di perseguire un rafforzamento militare nella regione. Se la Russia o la Cina tentassero di assumere il ruolo svolto dagli Stati Uniti come garante della sicurezza regionale, probabilmente si rivelerebbe ancora più difficile di quanto non sia stato per gli Stati Uniti, date le risorse più limitate delle due nazioni. Non ci sono prove che indichino che entrambe le nazioni siano interessate a ripetere gli errori dell’America.