Le recenti operazioni militari della Russia contro l’Ucraina hanno ampliato il suo controllo sulle Sea Lanes of Communication (SLOC – rotte marittime di comunicazione) critiche nel Mar Nero. SLOC conferisce alla regione importanza economica internazionale formando un canale per il commercio tra l’Europa, il Grande Medio Oriente e la Federazione Russa.

Oltre a facilitare i trasbordi, i Paesi litoranei del Mar Nero contribuiscono in modo determinante alle catene di approvvigionamento globali di diverse importanti materie prime, inclusi metalli, idrocarburi e cibo. Mentre lo status a lungo termine dei territori e dei beni sequestrati dalla Russia in seguito alla sua invasione del 24 febbraio rimane ambiguo, se lasciati sotto il controllo russo potrebbero rafforzare considerevolmente la posizione geopolitica della Russia.

Il Mar Nero ha già un’importanza economica significativa per la Russia, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni di grano e idrocarburi. La Russia fa molto affidamento sui suoi porti in acque profonde del Mar Nero per il trasporto di grano, il 90% del quale esporta attraverso il dominio marittimo. I principali terminal del Mar Nero a Novorossijsk, Tuapse e Taman consentono alla Russia di mantenere la sua posizione di uno dei principali esportatori di grano al mondo. La Russia ha continuato a investire nella capacità di esportazione del Mar Nero negli ultimi anni.

L’inaugurazione di un nuovo ormeggio in acque profonde a Novorossijsk, nel luglio 2021, ha migliorato la capacità di carico del terminal del grano da 50.000 tonnellate a 7 milioni di tonnellate all’anno, il secondo volume di trasbordo in Russia.

Il Mar Nero svolge anche un ruolo importante nell’esportazione di idrocarburi russi verso i mercati europei. La maggior parte degli idrocarburi transita nel Mar Nero sotto forma di gas attraverso due gasdotti sottomarini, BlueStream e TurkStream, che sono responsabili di un totale di 30 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Gli idrocarburi vengono anche trasportati da navi cisterna attraverso il mare come petrolio raffinato e greggio. Il terminal CPC vicino a Novorossijsk ha spedito circa 60,7 milioni di tonnellate di petrolio attraverso il Mar Nero nel 2021.

Il controllo diretto sullo SLOC nel Mar Nero consente alla Russia di proteggere ed espandere i propri interessi economici.

Sequestrando i porti ucraini lungo la costa e controllando l’accesso alle rotte marittime, la Russia trarrà vantaggi tangibili dalla sua invasione dell’Ucraina.

La Russia ha già occupato diversi importanti porti ucraini lungo il Mar Nero e il Mar d’Azov e continua ad avanzare lungo la costa ucraina. Secondo le dichiarazioni dell’alto comando russo, l’occupazione dell’intera costa ucraina resta un obiettivo strategico. Insieme, la capacità di carico dei 13 porti ucraini si aggira intorno ai 230 milioni di tonnellate all’anno. La dipendenza dell’Ucraina da questi porti è cresciuta esponenzialmente negli ultimi decenni. Dal 2013 al 2019, la quantità di merci esportate attraverso i porti marittimi è aumentata dell’85%.

Controllando l’accesso dell’Ucraina al mare, la Russia ha anche ampliato la sua influenza su SLOC attraverso l’occupazione dell’Isola dei Serpenti. Nonostante la sua acquisizione attraverso l’annessione illegale, la Russia potrebbe rivendicare le zone marittime dell’isola. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, le isole conferiscono alle Nazioni sovrane la giurisdizione su un mare territoriale che si estende per 12 miglia nautiche dalla costa. Le principali rotte marittime che collegano i principali porti ucraini di Odessa, Mykplaiv e Kherson ai mercati internazionali passano attraverso o vicino alle acque territoriali dell’Isola dei Serpenti. Sebbene le navi straniere abbiano normalmente diritto al passaggio ‘innocente’, i Paesi possono comunque regolamentare il movimento delle navi straniere.

In termini di leva geopolitica, le operazioni militari russe rafforzano la capacità di Putin di esercitare pressioni sulle economie locali e regionali. La vicinanza dell’Isola dei Serpenti al delta del Danubio significa anche che l’isola è strategicamente posizionata per regolamentare potenzialmente il commercio lungo il fiume Danubio, che funge da importante corridoio di trasporto per l’Unione Europea. Complessivamente, occupando il territorio costiero o insulare vicino ai delta del Danubio, del Volga, del Dnipro e del Dnister, la Russia può minacciare i principali fiumi che trasportano il commercio nel Mar Nero. Solo lo Stretto di Turchia, controllato dalla Turchia tramite la Convenzione di Montreux, offrirebbe una via d’acqua alternativa per il trasporto marittimo che tenta di accedere ai porti del Mar Nero.

Le operazioni marittime della Russia hanno un impatto diretto sui mercati internazionali. L’invasione dell’Ucraina continua a influenzare i prezzi delle materie prime ad alta richiesta prodotte nella regione del Mar Nero, tra cui grano, carbone, ferro, acciaio, alluminio, neon, platino e nichel. I piani della Russia per compilare un elenco di divieti all’esportazione in rappresaglia alle sanzioni occidentali possono esacerbare ulteriormente la tensione sull’economia globale in futuro. A lungo termine, l’occupazione russa dei territori costieri ucraini lungo il Mar d’Azov e il Mar Nero darebbe a Putin il controllo sui principali centri di produzione di materie prime come acciaio e ferro. Sebbene l’occupazione permanente del territorio ucraino richiederebbe una notevole quantità di fondi per la ricostruzione e il mantenimento, le aree costiere potrebbero potenzialmente diventare una risorsa per l’economia russa in futuro.

La Russia sta consolidando il suo controllo sui principali SLOC, porti marittimi e territori costieri intorno al Mar Nero. L’occupazione dei punti di accesso marittimi e dei centri di produzione associati, consente alla Russia di espandere la propria influenza sui mercati regionali. Sebbene l’Ucraina stia attivamente difendendo il suo territorio, la Russia continua a fare progressi incrementali lungo la costa. Se permanenti, le perdite territoriali non solo avrebbero un impatto significativo sull’economia ucraina, ma minaccerebbero anche la sicurezza delle principali catene di approvvigionamento globali.