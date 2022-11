Cosa fa lo Speaker della Camera degli Stati Uniti?

La Presidente della Camera USA, Nancy Pelosi, 82 anni, ha annunciato, ieri 17 novembre, che rinuncerà al suo incarico di leader dei Democratici, dopo averli guidati per due decenni -era salita al vertice del caucus democratico alla Camera nel 2002- costruendo, commenta ‘CNN‘, «un’eredità come una delle figure più potenti e polarizzanti della politica americana».

«Per me è giunta l’ora che una nuova generazione guidi il caucus democratico che rispetto così profondamente», ha dettoPelosi in un discorso alla Camera.

Pelosi, la prima e unica donna a ricoprire il ruolo di portavoce, ha affermato che continuerà a servire alla Camera, dando alla prossima generazione l’opportunità di guidare i Democratici alla Camera, che saranno in minoranza il prossimo anno nonostante un risultato migliore del previsto ottenuto alle elezioni di medio termine.

La sua carriera politica, afferma ancora ‘CNN‘, «è stata contrassegnata da una straordinaria capacità di comprendere e superare quei cambiamenti politici, mantenendo unite le fazioni in conflitto del suo partito nell’approvazione di leggi importanti».

La politica italo-californiana è diventata Speaker della Camera dopo le elezioni del 2006 e del 2018. Ora l’incarico di Speaker passerà a Kevin McCarthy, nominato dai suoi colleghi del GOP per guidarli come prossimo Presidente della Camera, in attesa di un voto della Camera nel suo complesso che si terrà all’inizio di gennaio 2023 per l’ufficializzazione di tale nomina.

Ma chi è e cosa fa lo Speaker?

«Secondo nella linea di successione presidenziale, dopo il vicepresidente, lo Speaker occupa un ruolo centrale nel governo nazionale» americano, afferma Rachel Paine Caufield, docente di Scienze Politiche alla Drake University, e specializzata in politica americana.

La maggior parte delle persone pensa che lo Speaker sia un ufficio di partito.«Non lo è», afferma Caufield. «L’oratore è selezionato dai membri al completo della Camera, sebbene il potere di voto del partito di maggioranza assicuri che il ruolo sia occupato da uno di loro».

L’oratore ricopre tre ruoli principali.

In primo luogo, sono i portavoce più visibili e autorevoli del partito di maggioranza alla Camera. Gli oratori articolano un ordine del giorno e spiegano l’azione legislativa ad altri funzionari di Washington e al pubblico. Supervisionano gli incarichi del comitato della Camera e collaborano con il potente Comitato delle regole della Camera per strutturare il dibattito in aula.

In secondo luogo, l’oratore gestisce gli affari in aula e naviga tra le regole legislative, strutturando il dibattito della Camera in modo da favorire le loro priorità legislative. Il rispetto di regole e procedure rigorose è necessario per superare la difficoltà di gestire un grande organo legislativo come la Camera dei Rappresentanti.

In terzo luogo, l’oratore sovrintende a tutto, dalla contabilità agli appalti per la Camera.

Nel corso dei primi anni della repubblica, gradatamente lo Speaker ha acquisito potere. «Nel 1910, il Presidente Joe Cannon aveva centralizzato il potere a tal punto che molti membri del suo stesso partito si ribellarono. Il potere è stato ridistribuito ai comitati e ai leader di partito di livello inferiore.

Negli anni ’70, i comitati avevano acquisito un tale controllo sui risultati legislativi che furono adottate riforme diffuse che riportarono il potere all’oratore.

Dal 1977 al 1995, tre successivi oratori democratici –Thomas ‘Tip’ O’Neill, Jim Wrighte Tom Foley– hanno rinvigorito lo Speaker. Hanno ampliato la struttura di leadership del partito, creando reti più ampie di lealtà tra i membri del partito di maggioranza, rafforzando nel contempo il sostegno alle loro priorità», dice Rachel Paine Caufield, provando a ricostruire un po’ di storia relativamente a come nel tempo ha preso forma questo ruolo.

«Oggi, il ruolo dell’oratore è influenzato soprattutto dai cambiamenti istituiti da Newt Gingrich, che prese il martelletto dopo le elezioni del 1994.

Gingrich, un repubblicano, era apertamente partigiano nel ruolo. Aveva annunciato che, rispetto agli oratori del passato, era “essenzialmente un leader politico di un movimento di base che cercava di fare niente di meno che rimodellare il governo federale, insieme alla cultura politica della nazione”.

Dal mandato di Gingrich, gli oratori sono spesso criticati come troppo partigiani,troppo potenti, e che calpestano gli interessi dei partiti di minoranza. Ma questa è la natura del lavoro nella Washington di oggi», annota in conclusione Caufield.